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    Mazda Iconic SP konsepti sahnede: Wankel motorlu hibrit sisteme sahip

    Mazda Iconic SP konsepti, sade ve şık tasarımının yanı sıra göz alıcı gövde rengiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kaputun altında ise çift rotorlu Wankel ve elektrik motor kombinasyonu var
    Mazda Iconic SP konsepti sahnede: Wankel motorlu hibrit sistem! Tam Boyutta Gör
    Mazda sonunda kendinden bekleneni yaptı ve yeni Iconic SP konseptini Japonya Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı. Mazda'nın geleceği hakkında ipuçları taşıyan konsept model, sade ve şık gövde tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Mazda Iconic SP konsepti; 4180 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1150 mm yüksekliğe ve 2590 mm aks mesafesine sahip. Viola Red isimli gövde rengiyle oldukça dikkat çekici görünen konsept, markanın mevcut MX-5 modelinden yaklaşık 27 cm daha uzun.

    Toplamda 370 PS maksimum güç sunan modelin ağırlığı 1450 kg olarak açıklandı. Güç-ağırlık oranı da 3.9 olarak açıklanan modelin ağırlık dağılımının da 50:50'ye yakın olduğu belirtilmiş. Gövde yapısından da anlaşıldığı kadarıyla ağırlık merkezi de oldukça aşağıda olan model, bu sayede "mükemmel bir sürüş deneyimi" vadediyor.

    Mazda Iconic SP konsepti sahnede: Wankel motorlu hibrit sistem! Tam Boyutta Gör
    Fuarda sergilenen diğer pek çok konseptin aksine yeni Iconic SP konsepti %100 elektrikli güç aktarma sistemine sahip değil. Bunun yerine otomobilde markanın "two-rotor rotary EV" olarak adlandırdığı sistem kullanılmış. Aslında Mazda'nın daha önce MX-30'da da benzerini kullandığı bu sistemde yine elektrik motoru ve batarya paketi mevcut.

    Ancak %100 elektrikli araçlardan farklı olarak bu denkleme markanın çift rotorlu Wankel motoru da ekleniyor. Menzil artırıcı olarak görev alan bu içten yanmalı motor, sürüş esnasında bataryayı şarj ederek otomobilin fişe takılmadan daha fazla yol kat edebilmesini sağlıyor. 

    Söz konusu sistemin detayları, batarya kapasitesi ve elektrik motorunun sağladığı güç gibi detaylar ise henüz belli değil. Mazda, ayrıca, yeni konseptin küçük bir araç gibi görünmesine rağmen elektrik kesintisi gibi durumlarda bir ailenin bir haftalık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir güç kaynağı olarak kullanılabileceğini de belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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