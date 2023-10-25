Mazda Iconic SP konsepti sahnede: Wankel motorlu hibrit sisteme sahip

Mazda Iconic SP konsepti; 4180 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1150 mm yüksekliğe ve 2590 mm aks mesafesine sahip. Viola Red isimli gövde rengiyle oldukça dikkat çekici görünen konsept, markanın mevcut MX-5 modelinden yaklaşık 27 cm daha uzun.
Toplamda 370 PS maksimum güç sunan modelin ağırlığı 1450 kg olarak açıklandı. Güç-ağırlık oranı da 3.9 olarak açıklanan modelin ağırlık dağılımının da 50:50'ye yakın olduğu belirtilmiş. Gövde yapısından da anlaşıldığı kadarıyla ağırlık merkezi de oldukça aşağıda olan model, bu sayede "mükemmel bir sürüş deneyimi" vadediyor.
Ancak %100 elektrikli araçlardan farklı olarak bu denkleme markanın çift rotorlu Wankel motoru da ekleniyor. Menzil artırıcı olarak görev alan bu içten yanmalı motor, sürüş esnasında bataryayı şarj ederek otomobilin fişe takılmadan daha fazla yol kat edebilmesini sağlıyor.
Söz konusu sistemin detayları, batarya kapasitesi ve elektrik motorunun sağladığı güç gibi detaylar ise henüz belli değil. Mazda, ayrıca, yeni konseptin küçük bir araç gibi görünmesine rağmen elektrik kesintisi gibi durumlarda bir ailenin bir haftalık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir güç kaynağı olarak kullanılabileceğini de belirtiyor.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.