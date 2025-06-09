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Tam Boyutta Gör Microsoft Store, uzun süredir eleştirilen yapısıyla ilgili nihayet somut adımlar atıyor. 2012’den bu yana Windows 10 ve 11 için hizmet veren platform, bu kez baştan aşağı değişecek. Son güncelleme, yapay zekâ destekli kişiselleştirme, akıllı arama ve daha fazlasını getiriyor.

Microsoft Store baştan aşağı yenilendi

Son güncellemede öne çıkan özelliklerden ilki, kullanıcıya özel içerik sunan ana sayfa yapısı. Artık oyun ağırlıklı içerikler tüketen kullanıcılara bu doğrultuda öneriler gösterilecek. Geliştirici araçlarıyla ilgilenenler ise profesyonel yazılım odaklı bir arayüzle karşılaşacak. Microsoft bu dönüşümü "AI marketplace" olarak adlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada arama deneyimi de elden geçirildi. Microsoft Store’daki arama aracı, uzun süredir yetersizliğiyle eleştiriliyordu. Yeni sistemde, uygulamaların güncelliği, puanı ve kullanıcı diline uygunluğu dikkate alınıyor olacak. Böylece arama sonuçları daha anlamlı hâle geliyor. Öte yandan Windows'un yapay zekâ destekli aracı Copilot da Store deneyiminin bir parçası oldu. Ancak şimdilik ABD'deki kullanıcılar için aktif olacak

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Son olarak Microsoft, mağazayı doğrudan işletim sistemine entegre ediyor. Artık Başlat menüsü üzerinden uygulama araması yapılabilecek ve istenirse kurulum da bu menüden başlatılabilecek. Ancak bu özellik, bazı kullanıcılar için karışıklığa neden olabilir; zira pek çok kişi Başlat menüsünü, yalnızca önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmak için kullanıyor.

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Microsoft Store baştan aşağı yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

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