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    Microsoft Store baştan aşağı yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

    Microsoft Store, kişiselleştirilmiş ana sayfa, daha akıllı arama ve Windows'a derinlemesine entegrasyon gibi önemli yeniliklerle baştan aşağı güncelleniyor. İşte yeni özellikler…

    Microsoft Store baştan aşağı yenilendi: Yeni arayüz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Microsoft Store, uzun süredir eleştirilen yapısıyla ilgili nihayet somut adımlar atıyor. 2012’den bu yana Windows 10 ve 11 için hizmet veren platform, bu kez baştan aşağı değişecek. Son güncelleme, yapay zekâ destekli kişiselleştirme, akıllı arama ve daha fazlasını getiriyor. 

    Microsoft Store baştan aşağı yenilendi

    Son güncellemede öne çıkan özelliklerden ilki, kullanıcıya özel içerik sunan ana sayfa yapısı. Artık oyun ağırlıklı içerikler tüketen kullanıcılara bu doğrultuda öneriler gösterilecek. Geliştirici araçlarıyla ilgilenenler ise profesyonel yazılım odaklı bir arayüzle karşılaşacak. Microsoft bu dönüşümü "AI marketplace" olarak adlandırıyor.

    Microsoft Store baştan aşağı yenilendi: Yeni arayüz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bu arada arama deneyimi de elden geçirildi. Microsoft Store’daki arama aracı, uzun süredir yetersizliğiyle eleştiriliyordu. Yeni sistemde, uygulamaların güncelliği, puanı ve kullanıcı diline uygunluğu dikkate alınıyor olacak. Böylece arama sonuçları daha anlamlı hâle geliyor. Öte yandan Windows'un yapay zekâ destekli aracı Copilot da Store deneyiminin bir parçası oldu. Ancak şimdilik ABD'deki kullanıcılar için aktif olacak

     

    Son olarak Microsoft, mağazayı doğrudan işletim sistemine entegre ediyor. Artık Başlat menüsü üzerinden uygulama araması yapılabilecek ve istenirse kurulum da bu menüden başlatılabilecek. Ancak bu özellik, bazı kullanıcılar için karışıklığa neden olabilir; zira pek çok kişi Başlat menüsünü, yalnızca önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmak için kullanıyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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