Microsoft Store baştan aşağı yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

Microsoft Store baştan aşağı yenilendi
Son güncellemede öne çıkan özelliklerden ilki, kullanıcıya özel içerik sunan ana sayfa yapısı. Artık oyun ağırlıklı içerikler tüketen kullanıcılara bu doğrultuda öneriler gösterilecek. Geliştirici araçlarıyla ilgilenenler ise profesyonel yazılım odaklı bir arayüzle karşılaşacak. Microsoft bu dönüşümü "AI marketplace" olarak adlandırıyor.
Son olarak Microsoft, mağazayı doğrudan işletim sistemine entegre ediyor. Artık Başlat menüsü üzerinden uygulama araması yapılabilecek ve istenirse kurulum da bu menüden başlatılabilecek. Ancak bu özellik, bazı kullanıcılar için karışıklığa neden olabilir; zira pek çok kişi Başlat menüsünü, yalnızca önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmak için kullanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.