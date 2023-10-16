2024 Volvo EM90 elektrikli MPV'nin dış tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, homologasyon sürecinin bir parçası olarak yeni Volvo EM90'ın görüntülerini internet sitesi üzerinde paylaştı.

Daha önce paylaşılan ipuçlarını takip ederek yeni EM90'ın Zeekr 009'u temel alacağını söylemiştik. Bu durum, fotoğrafların paylaşılmasıyla daha da açığa çıkmış oldu. Tasarımdaki detaylar farklı olsa da genel silüet tamamen aynı. Hatta yandan bakıldığında belden yukarısının da iki modelde birebir aynı olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında yan aynalar, kapı kolları ve ön çamurluklarda bulunan kameralar da iki modelin paylaştığı detaylardan.

Elbette bu durumda yadırganacak bir şey yok. Sonuçta Zeekr ve Volvo kardeş markalar. Ön tarafta ise EM90'ın diğer Volvo modelleriyle uyumlu bir tasarım dili benimsediğini görmekteyiz. EX90 SUV ile tanıştığımız LED farları kendisine uyarlayan elektrikli MPV'nin burun kısmında da panjur gibi görünen büyük bir panel mevcut. Arka taraftaki stop lambalarında yine Volvo'nun kendine özel tasarım imzasını görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Söz konusu görsellerle birlikte Volvo EM90'ın bazı teknik bilgileri de paylaşıldı. Buna göre, EM90, 5206 mm uzunluğa, 2024 mm genişliğe ve 1859 mm yüksekliğe sahip. 19 veya 20 inçlik jantlarla tercih edilebilen 6 kişilik aile aracının ağırlığı ise 2763 kilogram. Tasarım nedeniyle uzunluk biraz değişse de 3205 mm'lik aks mesafesi Zeekr 009 ile aynı.

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Bakanlığın sayfasında listelenen özelliklere göre Volvo EM90'ın arka aksında 200 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. Şimdilik bilgiler bununla sınırlı olsa da, Zeekr 009'un 536 beygirlik çift motorlu versiyonunun bulunduğunu biliyoruz. Aynı seçenek EM90'da da olacaktır. Söz konusu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlıyor.

Batarya ile ilgili detaylar belli değil ancak yine Zeekr 009'dan örnek verecek olursak, CATL kaynaklı 140 kWsa lityum-nikel-manganez-kobalt CLTC'ye göre 822 kilometreye kadar menzil sağladığını söyleyebiliriz. Bunun dışında 700 km menzil sunan 116 kWsa'lik daha küçük bir seçenek de mevcut.

Haberde bahsettiğimiz kardeş model Zeekr 009'un iç ve dış tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

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