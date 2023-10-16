2024 Volvo EM90 elektrikli MPV'nin dış tasarımı ortaya çıktı

Daha önce paylaşılan ipuçlarını takip ederek yeni EM90'ın Zeekr 009'u temel alacağını söylemiştik. Bu durum, fotoğrafların paylaşılmasıyla daha da açığa çıkmış oldu. Tasarımdaki detaylar farklı olsa da genel silüet tamamen aynı. Hatta yandan bakıldığında belden yukarısının da iki modelde birebir aynı olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında yan aynalar, kapı kolları ve ön çamurluklarda bulunan kameralar da iki modelin paylaştığı detaylardan.
Elbette bu durumda yadırganacak bir şey yok. Sonuçta Zeekr ve Volvo kardeş markalar. Ön tarafta ise EM90'ın diğer Volvo modelleriyle uyumlu bir tasarım dili benimsediğini görmekteyiz. EX90 SUV ile tanıştığımız LED farları kendisine uyarlayan elektrikli MPV'nin burun kısmında da panjur gibi görünen büyük bir panel mevcut. Arka taraftaki stop lambalarında yine Volvo'nun kendine özel tasarım imzasını görmekteyiz.
Bakanlığın sayfasında listelenen özelliklere göre Volvo EM90'ın arka aksında 200 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. Şimdilik bilgiler bununla sınırlı olsa da, Zeekr 009'un 536 beygirlik çift motorlu versiyonunun bulunduğunu biliyoruz. Aynı seçenek EM90'da da olacaktır. Söz konusu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlıyor.
Batarya ile ilgili detaylar belli değil ancak yine Zeekr 009'dan örnek verecek olursak, CATL kaynaklı 140 kWsa lityum-nikel-manganez-kobalt CLTC'ye göre 822 kilometreye kadar menzil sağladığını söyleyebiliriz. Bunun dışında 700 km menzil sunan 116 kWsa'lik daha küçük bir seçenek de mevcut.
Haberde bahsettiğimiz kardeş model Zeekr 009'un iç ve dış tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.