810 km menzilli Volvo EX60'ın tasarımı sızdırıldı

Volvo, yeni nesil tamamen elektrikli SUV modeli EX60’ı 21 Ocak’ta resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bu tür lansmanlarda sıkça olduğu gibi aracın tasarımını gözler önüne seren bazı fotoğraflar tanıtım öncesinde internete sızmış durumda. Dış tasarım çizgileri SPA2 platformlu EX90 ve CMA tabanlı XC70’i anımsatsa da Volvo EX60 tamamen yeni bir altyapı üzerine geliştirildi.

Yeni platform ve megacasting teknolojisi

Tam Boyutta Gör EX60, Volvo’nun yeni SPA3 (Scalable Product Architecture 3) platformunu kullanan ilk modellerden biri olacak. Bu platform, modüler yapıya daha fazla odaklanırken, üretimde megacasting teknolojisinden yararlanarak karmaşıklığı ve ağırlığı azaltmayı hedefliyor. 800 volt elektrik mimarisiyle gelen SPA3, hücreden gövdeye (cell-to-body) batarya teknolojisini de destekliyor. Bu sayede yüksek voltajlı batarya, aracın şasisinin yapısal bir parçası hâline geliyor.

10 yıl batarya garantisiyle sunulacak EX60’ın dört tekerlekten çekişli versiyonda WLTP ölçümlerine göre 810 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor. Volvo Cars ayrıca, 400 kW hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 10 dakikada WLTP’ye göre 340 kilometre menzil kazanılabildiğini doğruladı.

Yeni Volvo EX60, markanın İsveç’teki tarihi Torslanda fabrikasında üretilecek. Aracın arka alt gövdesi, 8.400 tonluk dev bir döküm makinesiyle tek parça alüminyum olarak üretilecek. Bu megacasting yöntemi, yaklaşık 100 ayrı parçanın tek bir bileşenle değiştirilmesini mümkün kılıyor.

Google Gemini entegrasyonu ve adaptif emniyet kemeri

Tam Boyutta Gör EX60, aynı zamanda Google Gemini entegrasyonuna sahip ilk Volvo modeli olacak. Bu sistem, daha doğal ve konuşma odaklı bir sesli kontrol deneyimi sunmayı hedefliyor. Güvenlik tarafında ise dünya çapında bir ilke imza atılıyor. Çoklu adaptif emniyet kemeri sistemi, gerçek zamanlı sensör verilerini kullanarak kemer gerginliğini yolcunun fiziksel özelliklerine, trafik koşullarına ve çarpışmanın şiddetine göre ayarlayabiliyor.

Ürün gamında EX40 ve EX90 arasında konumlanan model; ikonik Thor'un çekici şeklinden vazgeçmeyen bölünmüş LED far tasarımı, aşağı doğru eğimli burun, güçlü omuz çizgisi ve kalın D sütunlarıyla dikkat çekiyor. Çok kollu jantlar da SUV'un dinamik ve güçlü tasarımını destekliyor. İpuçlarından gördüğümüz kadarıyla arka tarafta ise dikey konumlu LED stopların yer aldığı sade bir tasarım kullanılacak.

