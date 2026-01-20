810 km menzilli Volvo EX60'ın tasarımı sızdırıldı

Volvo, yeni nesil tamamen elektrikli SUV modeli EX60’ı 21 Ocak’ta resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bu tür lansmanlarda sıkça olduğu gibi aracın tasarımını gözler önüne seren bazı fotoğraflar tanıtım öncesinde internete sızmış durumda. Dış tasarım çizgileri SPA2 platformlu EX90 ve CMA tabanlı XC70’i anımsatsa da Volvo EX60 tamamen yeni bir altyapı üzerine geliştirildi.
Yeni platform ve megacasting teknolojisi
10 yıl batarya garantisiyle sunulacak EX60’ın dört tekerlekten çekişli versiyonda WLTP ölçümlerine göre 810 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor. Volvo Cars ayrıca, 400 kW hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 10 dakikada WLTP’ye göre 340 kilometre menzil kazanılabildiğini doğruladı.
Yeni Volvo EX60, markanın İsveç’teki tarihi Torslanda fabrikasında üretilecek. Aracın arka alt gövdesi, 8.400 tonluk dev bir döküm makinesiyle tek parça alüminyum olarak üretilecek. Bu megacasting yöntemi, yaklaşık 100 ayrı parçanın tek bir bileşenle değiştirilmesini mümkün kılıyor.
Google Gemini entegrasyonu ve adaptif emniyet kemeri
Ürün gamında EX40 ve EX90 arasında konumlanan model; ikonik Thor'un çekici şeklinden vazgeçmeyen bölünmüş LED far tasarımı, aşağı doğru eğimli burun, güçlü omuz çizgisi ve kalın D sütunlarıyla dikkat çekiyor. Çok kollu jantlar da SUV'un dinamik ve güçlü tasarımını destekliyor. İpuçlarından gördüğümüz kadarıyla arka tarafta ise dikey konumlu LED stopların yer aldığı sade bir tasarım kullanılacak.
