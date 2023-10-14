Bataryalarda devrim: Çin, daha önce hiç görülmemiş bir cevher keşfetti

Odak noktası: Niyobyum
Heyecana neden olan niyobyum: Bu açık gri metal, şu anda çoğunlukla önemli bir ağırlık katmadan güçlendirdiği çelik üretiminde kullanılıyor. Royal Society of Chemistry'ye göre niyobyum diğer alaşımların (metallerin karışımından oluşan malzemeler) yapımında da kullanılıyor ve düşük sıcaklıklarda süper iletken olduğu için parçacık hızlandırıcılarda ve diğer gelişmiş bilimsel ekipmanlarda bulunabiliyor. Aktarılanlara göre İç Moğolistan'ın Baotou kentindeki yeni cevher keşfi, şu anda niyobyumunun yüzde 95'ini ithal eden Çin için bir talih kuşu olabilir.
Elektrikli otomobiller için devrim niteliğinde
Niyobyum aynı zamanda bataryalar için de önemli. Araştırmacılar niyobyum-lityum ve niyobyum-grafen bataryalar geliştirmek için çalışıyor. Uzmanlara göre bu piller, lityum ile birlikte kullanıldığında yangın riskini azaltabilir. Niyobyum-lityum piller ayrıca daha hızlı şarj olur ve geleneksel lityum pillere göre daha sık şarj edilebilir.
Mayıs ayında, niyobyum-grafen pilleri geliştiren Singapur Ulusal Üniversitesi’ndeki (NUS) araştırmacılar, pillerin yaklaşık 30 yıl - lityum-iyon pillerden 10 kat daha uzun - dayanabileceğini ve 10 dakikadan daha kısa sürede tamamen şarj olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu nadir metal, gelecekte çok daha fazla talep görebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.