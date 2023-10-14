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    Bataryalarda devrim: Çin, daha önce hiç görülmemiş bir cevher keşfetti

    Bilim insanları, Çin tarafından keşfedilen yeni bir cevherin içinde bulunan nadir toprak metali niyobyumun, batarya teknolojisinde bir devrim yaratabileceğini söylüyor.
    Çin, daha önce hiç görülmemiş bir cevher keşfetti Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, süper iletken özellikleri nedeniyle rağbet gören nadir bir toprak elementi içeren ve daha önce hiç görülmemiş bir cevher türünü ortaya çıkardı. South China Morning Post'un haberine göre, niobobaotit olarak adlandırılan cevher niyobyum, baryum, titanyum, demir ve klorürden oluşuyor.

    Odak noktası: Niyobyum

    Heyecana neden olan niyobyum: Bu açık gri metal, şu anda çoğunlukla önemli bir ağırlık katmadan güçlendirdiği çelik üretiminde kullanılıyor. Royal Society of Chemistry'ye göre niyobyum diğer alaşımların (metallerin karışımından oluşan malzemeler) yapımında da kullanılıyor ve düşük sıcaklıklarda süper iletken olduğu için parçacık hızlandırıcılarda ve diğer gelişmiş bilimsel ekipmanlarda bulunabiliyor. Aktarılanlara göre İç Moğolistan'ın Baotou kentindeki yeni cevher keşfi, şu anda niyobyumunun yüzde 95'ini ithal eden Çin için bir talih kuşu olabilir.

    Çin, daha önce hiç görülmemiş bir cevher keşfetti Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre Çin’in bu keşfi, ülkeyi kendi kendine yeter hale getirebilir. Ancak elbette ki bu, niyobyumun hacmine ve kalitesine bağlı olacak. Öte yandan Brezilya bu nadir toprak metalinin dünyadaki en büyük tedarikçisi, Kanada ise ikinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda ABD de Nebraska'da bir niyobyum madeni projesi üzerinde çalışıyor.

    Elektrikli otomobiller için devrim niteliğinde

    Niyobyum aynı zamanda bataryalar için de önemli. Araştırmacılar niyobyum-lityum ve niyobyum-grafen bataryalar geliştirmek için çalışıyor. Uzmanlara göre bu piller, lityum ile birlikte kullanıldığında yangın riskini azaltabilir. Niyobyum-lityum piller ayrıca daha hızlı şarj olur ve geleneksel lityum pillere göre daha sık şarj edilebilir.

    Mayıs ayında, niyobyum-grafen pilleri geliştiren Singapur Ulusal Üniversitesi’ndeki (NUS) araştırmacılar, pillerin yaklaşık 30 yıl - lityum-iyon pillerden 10 kat daha uzun - dayanabileceğini ve 10 dakikadan daha kısa sürede tamamen şarj olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu nadir metal, gelecekte çok daha fazla talep görebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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