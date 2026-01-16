Volvo EX60'ın yeni ipucu görselleri paylaşıldı

Volvo, 2030’a kadar tamamen elektrikli marka olma hedefinden geri adım atmış olsa da elektrikli model atağını hız kesmeden sürdürüyor. İlk kez yaklaşık bir yıl önce arka tasarımıyla ipucu verilen EX60, yeni paylaşılan ipucu görselleriyle sahnede. Karanlık görseller, yeni EX60'ın ön yüzüne ve kokpitine odaklanıyor.
810 km'ye varan menzil vaadi
Volvo, EX60’ta elektrik motorlarını kendi bünyesinde geliştirerek hem ağırlığı azaltmayı hem de verimliliği artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu model, markanın mega casting teknolojisini kullanan ilk aracı olacak. Yüzlerce küçük parçanın yerine tek parça büyük döküm kullanılması, üretim verimliliği kadar yapısal sağlamlığa da katkı sağlıyor. Yeni hücre tasarımına sahip batarya paketi de menzilin artmasında kilit rol oynuyor.
EX60, Volvo için kritik bir model konumunda. Elektrikli SUV, markanın en çok satan modeli olan XC60’ın elektrikli muadili olacak. İçten yanmalı XC60, 2025 yılında 230.655 adetlik satışla Volvo’nun satış listelerinin zirvesinde yer almıştı. EX60 aynı zamanda Volvo’nun bugüne kadarki en uzun menzilli elektrikli modeli olacak. Markaya göre şarj molası süresi, artık içten yanmalı bir araca yakıt almak kadar kısa hissedilecek.
