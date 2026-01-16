Volvo EX60'ın yeni ipucu görselleri paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volvo, 2030’a kadar tamamen elektrikli marka olma hedefinden geri adım atmış olsa da elektrikli model atağını hız kesmeden sürdürüyor. İlk kez yaklaşık bir yıl önce arka tasarımıyla ipucu verilen EX60, yeni paylaşılan ipucu görselleriyle sahnede. Karanlık görseller, yeni EX60'ın ön yüzüne ve kokpitine odaklanıyor.

810 km'ye varan menzil vaadi

Tam Boyutta Gör 21 Ocak’taki dünya prömiyeri öncesinde açıklanan teknik veriler ise oldukça iddialı. Avrupa’da WLTP ölçümüne göre EX60’ın menzili 810 kilometre olarak açıklanıyor. 800 volt mimarisine sahip olan araçta 10 dakikalık hızlı şarj, kullanıcılara 340 km menzil kazandırıyor. Hangi pazarda satılırsa satılsın, batarya için sunulan 10 yıllık garanti de önemli bir güven unsuru olarak öne çıkıyor.

Volvo, EX60’ta elektrik motorlarını kendi bünyesinde geliştirerek hem ağırlığı azaltmayı hem de verimliliği artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu model, markanın mega casting teknolojisini kullanan ilk aracı olacak. Yüzlerce küçük parçanın yerine tek parça büyük döküm kullanılması, üretim verimliliği kadar yapısal sağlamlığa da katkı sağlıyor. Yeni hücre tasarımına sahip batarya paketi de menzilin artmasında kilit rol oynuyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ipucu görsellerindeki en ilginç detaylardan biri ise üçüncü sıra koltuk ihtimali. EX60’ta, bagaj zeminine katlanan ek arka koltukların bulunduğu görülüyor. Önde "Thor'un çekici" şeklindeki ikonik farlar, arkada ise dikey LED stoplar dikkat çekiyor. Bowers & Wilkins imzalı premium ses sistemi ve tablet stili büyük merkezi ekran da özellikler arasında.

EX60, Volvo için kritik bir model konumunda. Elektrikli SUV, markanın en çok satan modeli olan XC60’ın elektrikli muadili olacak. İçten yanmalı XC60, 2025 yılında 230.655 adetlik satışla Volvo’nun satış listelerinin zirvesinde yer almıştı. EX60 aynı zamanda Volvo’nun bugüne kadarki en uzun menzilli elektrikli modeli olacak. Markaya göre şarj molası süresi, artık içten yanmalı bir araca yakıt almak kadar kısa hissedilecek.

