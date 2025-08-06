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    Yeni Citroen Ami, ağustosta Türkiye'de satışa sunulacak

    Geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan yeni Citroen Ami, ağustos ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak. Tasarımı yenilenen Ami'nin teknik özelliklerinde değişiklik bulunmuyor.

    Yeni Citroen Ami, ağustosta Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Citroen, şehir içi ulaşıma farklı bir mikromobilite çözümü olarak satışa sunulan Ami’nin bu yıl beşinci yaşını kutluyor. Küresel pazarda 70 bin adedin üzerinde satılan Ami, 45 km/s'e kadar olan maksimum hızı ve 75 km menziliyle büyük ölçüde mikromobilite ihtiyaçlarıyla uyumlu ve standart bir prizden şarj edilebiliyor.

    Citroen, ilk kez 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını gerçekleştirdiği Ami’nin yenilenmiş versiyonunu Türkiye’de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında satışa sunulacak olan yenilenen Ami’nin ön yüzünde özgün ve sempatik bir tasarım yer alırken, şık ama aynı zamanda yaramaz bir tarzı ortaya koyan çizgiler öne çıkıyor.

    Ami'nin ön tarafı artık daha yalın ve dinamik iken ön camın altında kapsülün bulunduğu eğimli bir bölüm markanın yeni logosunu sergiliyor. Yeni Ami, tasarımını daha tanımlanabilir hale getiren yeni ön ve arka tampon tasarım detaylarına da kavuşuyor. Göz kapaklarını andıran siyah bir tasarımla çevrelenen farlar, ön camın tabanından yukarı doğru yükselerek yeni ve daha etkileyici bir bakış sunuyor.

    Yeni Citroen Ami, ağustosta Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Önceki nesle kıyasla, tamponun alt bölümü daha az yuvarlak ve daha güçlü bir tasarıma sahip. Bu unsurlar, Ami'nin genişlik algısını artırırken, yolda daha dikkat çekici görünmesini sağlıyor ve aynı zamanda oyuncu karakterini güçlendiriyor. Ami, gövdeyi belirginleştiren yan cephesindeki çizgiyle efsanevi öncüsü 2 CV modeline bazı göndermelerde de bulunuyor.

    Yeni Citroen Ami'de teknik açıdan herhangi bir değişiklik yok. 6 kW güç üreten bir motor ve 5.5 kWsa kapasiteli bir batarya ile donatılan Ami, tek şarjla 75 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 45 km/s ile sınırlı. Dört tekerlekli motosiklet kategorisine giren Citroen Ami, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu da onu gençler için pratik bir ulaşım aracı yapıyor.

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