    2025'in en ince ve en performanslı telefonları

    2025'te akıllı telefonlar incelik yarışına girdi. Markalar ise, güçlü özelliklerden ödün vermeden şık ve hafif cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. İşte 2025'in en performanslı ve en ince telefonları...

    2025'in en ince ve en performanslı telefonları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticileri uzun süredir cihazları daha ince ve daha hafif hale getirmeye çalışıyor. Ancak geçmişte incelik uğruna pil ömründen, dayanıklılıktan veya performanstan taviz verilmişti. 2025 yılı ise bu bakış açısını değiştiren bir dönem oldu. Artık markalar sadece şık ve ince telefonlar tasarlamakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü işlemciler, gelişmiş kameralar ve uzun pil ömrü gibi kullanıcıların en çok aradığı özellikleri de bu cihazlara entegre ediyor. Peki 2025'in en ince ve en performanslı telefonları hangileri? İşte liste

    iPhone Air

    2025'in en ince ve en performanslı telefonları Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone Air ile bugüne kadarki en ince iPhone modelini tanıttı. Sadece 5,64 mm kalınlığa sahip cihaz, 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekranı ve 120Hz ProMotion desteğiyle öne çıkıyor. A19 Pro çip ile güçlendirilen telefon, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 destekleyen yeni N1 kablosuz çipini de barındırıyor. 48 MP Fusion kamera sistemi, 12 MP telefoto lens ve gelişmiş portre işleme özellikleri ile fotoğrafçılıkta iddialı bir konuma yerleşiyor. Ayrıca 27 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge

    2025'in en ince ve en performanslı telefonları Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bu yılki en dikkat çekici hamlesi, 5,8 mm inceliğe sahip Galaxy S25 Edge oldu. 6,7 inç QHD+ LTPO AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci ve IP68 sertifikasıyla üst seviye bir deneyim sunuyor. Kamera tarafında 200 MP ana sensör, düşük ışık performansında ciddi iyileştirmeler sağlıyor. Ayrıca Samsung'un Galaxy AI destekli yazılım özellikleri ve 7 yıl güncelleme sözü, cihazı uzun vadeli bir tercih haline getiriyor.

    Tecno Pova Slim 5G

    2025'in en ince ve en performanslı telefonları Tam Boyutta Gör
    Daha uygun fiyatlı seçenek arayanlara yönelik olarak Tecno, Pova Slim 5G modelini tanıttı. 5,95 mm kalınlığa ve sadece 156 gram ağırlığa sahip cihaz, 6,78 inç 144Hz AMOLED ekranla geliyor. MediaTek Dimensity 6400 işlemci, 5160 mAh batarya ve 45W hızlı şarj ile günlük kullanımda dengeli bir performans sağlıyor. 

    Oppo Find N5

    2025'in en ince ve en performanslı telefonları Tam Boyutta Gör
    Oppo, Find N5 modeliyle katlanabilir telefonlarda incelik odaklı bir adım attı. Açıldığında yalnızca 4,21 mm kalınlığındaki cihaz, titanyum menteşe yapısıyla daha sağlam ve daha hafif hale getirilmiş. 8,12 inç katlanabilir ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılan Find N5, premium segmentte güçlü bir seçenek sunuyor. Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve 3x periskop telefoto lens dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 7

    2025'in en ince ve en performanslı telefonları Tam Boyutta Gör
    Son olarak Samsung, Z Fold 7 ile katlanabilir telefon deneyimini yeniden ele aldı. Açıldığında sadece 4,2 mm kalınlıkta olan cihaz, Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci ve 1 TB depolama seçeneğiyle en güçlü katlanabilir telefonlar arasında. 200 MP ana kamera sensörü, gelişmiş yapay zekâ destekli fotoğraf ve video işleme yetenekleriyle birleşiyor. Ayrıca yeni güvenlik özellikleri, cihazı kurumsal kullanım için de cazip hale getiriyor.
