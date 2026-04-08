Uygun fiyatlı Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye'de satışta

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G modellerini Türkiye’de tanıttı. Yeni Galaxy A serisi cihazlar, büyük perakende mağazalarında satışa sunuldu.

Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Yeni Galaxy A modelleri Samsung resmi sitesinde henüz satışta değil. Büyük teknoloji mağazalarında Samsung Galaxy A37 5G fiyatı 27.499 TL. Samsung Galaxy A57 5G fiyatı ise 34.499 TL olarak listeleniyor. Bu fiyatlandırmalar 8GB RAM 256GB depolama için geçerli. Samsung, yeni Galaxy A telefonların 10 Nisan’dan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacağını belirtti.

Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G, dayanıklılık ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra performans, kamera ve ekran yükseltmeleriyle günlük deneyimi güçlendiriyor. Samsung, altı nesile kadar işletim sistemi yükseltmesi ve uzun süreli güvenlik desteğiyle yeni Galaxy A serisinin uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Serinin lideri olan Galaxy A57 5G, daha ince ve rafine tasarıma sahip olmakla birlikte yükseltilmiş yapay zeka destekli özellikleriyle bugüne kadarki en güçlü Galaxy A serisi cihazı.

Samsung, Galaxy A57 5G ve A37 5G öne çıkan kamera özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A57 5G ve A37 5G’nin güncellenmiş kamera donanımı ve geliştirilmiş Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) sayesinde daha parlak ve net görseller sunduğunu söylüyor. Yeni modellerde uzun süreli kayıtta performansı korumaya yardımcı olan %13 oranında daha büyük buhar odası mevcut.

50MP ana kamera : Çok yönlü üçlü kamera sistemi, manuel ayara gerek duymaksızın farklı ışık koşullarında keskin ve detaylı görüntüler sağlıyor.

: Çok yönlü üçlü kamera sistemi, manuel ayara gerek duymaksızın farklı ışık koşullarında keskin ve detaylı görüntüler sağlıyor. Geliştirilmiş Nightography : Işık azaldığında cihazlar, düşük ışık koşullarında bile net ve gerçeğe yakın fotoğraf ve videolar çekmek için otomatik olarak uyum sağlıyor.

: Işık azaldığında cihazlar, düşük ışık koşullarında bile net ve gerçeğe yakın fotoğraf ve videolar çekmek için otomatik olarak uyum sağlıyor. Gelişmiş Görüntü İşleme (A57 5G modelinde) : Detayları keskinleştiren ve gürültüyü azaltan bu teknoloji, zorlu ışıklarda bile zengin kontrastlar ve dengeli renkler sunuyor.

: Detayları keskinleştiren ve gürültüyü azaltan bu teknoloji, zorlu ışıklarda bile zengin kontrastlar ve dengeli renkler sunuyor. Yapay Zeka Tabanlı Optimizasyon : Portreleri dengeleyen, doğal cilt tonlarını koruyan ve daha net arka plan ayrımı oluşturan yapay zeka destekli konu tanıma özelliği her iki cihazda da bulunuyor.

: Portreleri dengeleyen, doğal cilt tonlarını koruyan ve daha net arka plan ayrımı oluşturan yapay zeka destekli konu tanıma özelliği her iki cihazda da bulunuyor. Geniş ve Makro Lensler: Geniş açılı manzara çekimleri için ultra geniş lens ve yakın plan detaylar için 5MP makro kamera yaratıcılığı destekliyor.

Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G yapay zeka özellikleri

Samsung A57 5G ve A37 5G, en yeni One UI 8.5 yazılımıyla geliyor. Cihazlarda kullanılabilen yapay zeka özellikleri şu şekilde:

Voice Transcription : Ses Kaydedici uygulamasına eklenen bu yeni özellik, toplantı, ders veya çağrılardaki önemli detayları hızlıca metne dökerek, çevirerek veya sesli mesajları yazıya dönüştürerek takip etmeyi kolaylaştırıyor.

: Ses Kaydedici uygulamasına eklenen bu yeni özellik, toplantı, ders veya çağrılardaki önemli detayları hızlıca metne dökerek, çevirerek veya sesli mesajları yazıya dönüştürerek takip etmeyi kolaylaştırıyor. AI Select : Edge Paneli’ne uzun basılarak kolayca erişilen bu özellik, ekrandaki metinleri ayıklamak veya manuel seçim yapmadan içerik oluşturmak için ilgili eylemleri doğrudan ekrana getiriyor.

: Edge Paneli’ne uzun basılarak kolayca erişilen bu özellik, ekrandaki metinleri ayıklamak veya manuel seçim yapmadan içerik oluşturmak için ilgili eylemleri doğrudan ekrana getiriyor. Drag and Drop : Çoklu Pencere düzeninde AI Select, görüntülerin Samsung Notlar veya Fotoğraf Düzenleyici’ye kolayca taşınmasına imkan tanıyarak düzenleme sürecini hızlandırıyor ve üretkenliği artırıyor.

: Çoklu Pencere düzeninde AI Select, görüntülerin Samsung Notlar veya Fotoğraf Düzenleyici’ye kolayca taşınmasına imkan tanıyarak düzenleme sürecini hızlandırıyor ve üretkenliği artırıyor. Gelişmiş Fotoğraf Düzenleme : Object Eraser, arka plandaki yoldan geçenler veya karmaşa gibi istenmeyen unsurları kaldırırken artık daha doğal sonuçlar sunuyor.

: Object Eraser, arka plandaki yoldan geçenler veya karmaşa gibi istenmeyen unsurları kaldırırken artık daha doğal sonuçlar sunuyor. Best Face ve Auto Trim : Galaxy A57 5G modelinde Best Face, herkesin en iyi şekilde göründüğü grup fotoğraflarını çekmeyi kolaylaştırırken; Filters ve Edit Suggestions gibi kullanıcıların favori araçları, anları ekstra çaba harcamadan hızlıca düzenleyip paylaşmayı mümkün kılıyor. Auto Trim özelliği video düzenleme işlemlerini basitleştiriyor.

: Galaxy A57 5G modelinde Best Face, herkesin en iyi şekilde göründüğü grup fotoğraflarını çekmeyi kolaylaştırırken; Filters ve Edit Suggestions gibi kullanıcıların favori araçları, anları ekstra çaba harcamadan hızlıca düzenleyip paylaşmayı mümkün kılıyor. Auto Trim özelliği video düzenleme işlemlerini basitleştiriyor. Google ile Circle to Search: Çoklu nesne tanıma özelliği sayesinde kullanıcılar, bir görseldeki kıyafetten aksesuarlara kadar birden fazla öğeyi tek bir aramada keşfedebiliyor.

Çoklu nesne tanıma özelliği sayesinde kullanıcılar, bir görseldeki kıyafetten aksesuarlara kadar birden fazla öğeyi tek bir aramada keşfedebiliyor. Yapay Zeka Aracı Seçenekleri: Günlük görevleri basitleştirmek için tasarlanan güncellenmiş Bixby, doğal dil ile cihaz ayarlarını kontrol etmeyi sağlarken; Gemini, yerel ve belirli üçüncü taraf uygulamalarda karmaşık görevleri yöneterek etkileşimleri hızlandırıyor.

Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G batarya ve şarj hızları

Galaxy A57 5G ve A37 5G, 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Samsung, Galaxy A57 modelinin iki güne kadar kullanım süresi sunduğunu, hızlı şarj 2.0 ile 30 dakikada %60 şarj olduğunu söylüyor.

Samsung Galaxy A57 5G & A37 5G teknik özellikleri Özellik Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G Ekran 6.7" FHD+, Super AMOLED+, 120Hz, Vision Booster 6.7" FHD+, Super AMOLED, 120Hz, Vision Booster Boyut ve Ağırlık 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g Arka Kamera 12MP Ultra Geniş (f/2.2) + 50MP Ana (f/1.8) + 5MP Makro (f/2.4) 8MP Ultra Geniş (f/2.2) + 50MP Ana (f/1.8) + 5MP Makro (f/2.4) Ön Kamera 12MP (f/2.2) 12MP (f/2.2) Bellek ve Depolama 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB, 12+512GB 6+128GB, 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB Batarya 5.000mAh 5.000mAh Yazılım Android 16, One UI 8.5 Android 16, One UI 8.5 Güvenlik Samsung Knox Samsung Knox Dayanıklılık IP68 IP68

