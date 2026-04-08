Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye'de satışta

    Galaxy A57 5G ve A37 5G, şık tasarımları, güçlü kameraları ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor. Samsung Galaxy A serisinin yeni yıldızları Türkiye'de satışa çıktı. İşte Samsung A37 & A57 fiyatı:

    Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye fiyatı açıklandı
    Samsung, Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G modellerini Türkiye’de tanıttı. Yeni Galaxy A serisi cihazlar, büyük perakende mağazalarında satışa sunuldu.

    Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy A57 5G & A37 5G fiyatı ne kadar
    Yeni Galaxy A modelleri Samsung resmi sitesinde henüz satışta değil. Büyük teknoloji mağazalarında Samsung Galaxy A37 5G fiyatı 27.499 TL. Samsung Galaxy A57 5G fiyatı ise 34.499 TL olarak listeleniyor. Bu fiyatlandırmalar 8GB RAM 256GB depolama için geçerli. Samsung, yeni Galaxy A telefonların 10 Nisan’dan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacağını belirtti.

    Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G, dayanıklılık ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra performans, kamera ve ekran yükseltmeleriyle günlük deneyimi güçlendiriyor. Samsung, altı nesile kadar işletim sistemi yükseltmesi ve uzun süreli güvenlik desteğiyle yeni Galaxy A serisinin uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Serinin lideri olan Galaxy A57 5G, daha ince ve rafine tasarıma sahip olmakla birlikte yükseltilmiş yapay zeka destekli özellikleriyle bugüne kadarki en güçlü Galaxy A serisi cihazı.

    Samsung, Galaxy A57 5G ve A37 5G öne çıkan kamera özellikleri

    Samsung, Galaxy A57 5G kamera özellikleri
    Samsung, Galaxy A57 5G ve A37 5G’nin güncellenmiş kamera donanımı ve geliştirilmiş Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) sayesinde daha parlak ve net görseller sunduğunu söylüyor. Yeni modellerde uzun süreli kayıtta performansı korumaya yardımcı olan %13 oranında daha büyük buhar odası mevcut.
    • 50MP ana kamera: Çok yönlü üçlü kamera sistemi, manuel ayara gerek duymaksızın farklı ışık koşullarında keskin ve detaylı görüntüler sağlıyor.
    • Geliştirilmiş Nightography: Işık azaldığında cihazlar, düşük ışık koşullarında bile net ve gerçeğe yakın fotoğraf ve videolar çekmek için otomatik olarak uyum sağlıyor.
    • Gelişmiş Görüntü İşleme (A57 5G modelinde): Detayları keskinleştiren ve gürültüyü azaltan bu teknoloji, zorlu ışıklarda bile zengin kontrastlar ve dengeli renkler sunuyor.
    • Yapay Zeka Tabanlı Optimizasyon: Portreleri dengeleyen, doğal cilt tonlarını koruyan ve daha net arka plan ayrımı oluşturan yapay zeka destekli konu tanıma özelliği her iki cihazda da bulunuyor.
    • Geniş ve Makro Lensler: Geniş açılı manzara çekimleri için ultra geniş lens ve yakın plan detaylar için 5MP makro kamera yaratıcılığı destekliyor.

    Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G yapay zeka özellikleri

    Samsung A57 5G ve A37 5G, en yeni One UI 8.5 yazılımıyla geliyor. Cihazlarda kullanılabilen yapay zeka özellikleri şu şekilde:

    • Voice Transcription: Ses Kaydedici uygulamasına eklenen bu yeni özellik, toplantı, ders veya çağrılardaki önemli detayları hızlıca metne dökerek, çevirerek veya sesli mesajları yazıya dönüştürerek takip etmeyi kolaylaştırıyor.
    • AI Select: Edge Paneli’ne uzun basılarak kolayca erişilen bu özellik, ekrandaki metinleri ayıklamak veya manuel seçim yapmadan içerik oluşturmak için ilgili eylemleri doğrudan ekrana getiriyor.
    • Drag and Drop: Çoklu Pencere düzeninde AI Select, görüntülerin Samsung Notlar veya Fotoğraf Düzenleyici’ye kolayca taşınmasına imkan tanıyarak düzenleme sürecini hızlandırıyor ve üretkenliği artırıyor.
    • Gelişmiş Fotoğraf Düzenleme: Object Eraser, arka plandaki yoldan geçenler veya karmaşa gibi istenmeyen unsurları kaldırırken artık daha doğal sonuçlar sunuyor.
    • Best Face ve Auto Trim: Galaxy A57 5G modelinde Best Face, herkesin en iyi şekilde göründüğü grup fotoğraflarını çekmeyi kolaylaştırırken; Filters ve Edit Suggestions gibi kullanıcıların favori araçları, anları ekstra çaba harcamadan hızlıca düzenleyip paylaşmayı mümkün kılıyor. Auto Trim özelliği video düzenleme işlemlerini basitleştiriyor.
    • Google ile Circle to Search: Çoklu nesne tanıma özelliği sayesinde kullanıcılar, bir görseldeki kıyafetten aksesuarlara kadar birden fazla öğeyi tek bir aramada keşfedebiliyor.
    • Yapay Zeka Aracı Seçenekleri: Günlük görevleri basitleştirmek için tasarlanan güncellenmiş Bixby, doğal dil ile cihaz ayarlarını kontrol etmeyi sağlarken; Gemini, yerel ve belirli üçüncü taraf uygulamalarda karmaşık görevleri yöneterek etkileşimleri hızlandırıyor.

    Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G batarya ve şarj hızları

    Galaxy A57 5G ve A37 5G, 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Samsung, Galaxy A57 modelinin iki güne kadar kullanım süresi sunduğunu, hızlı şarj 2.0 ile 30 dakikada %60 şarj olduğunu söylüyor.

    Samsung Galaxy A57 5G & A37 5G teknik özellikleri
    Özellik Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G
    Ekran 6.7" FHD+, Super AMOLED+, 120Hz, Vision Booster 6.7" FHD+, Super AMOLED, 120Hz, Vision Booster
    Boyut ve Ağırlık 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g
    Arka Kamera 12MP Ultra Geniş (f/2.2) + 50MP Ana (f/1.8) + 5MP Makro (f/2.4) 8MP Ultra Geniş (f/2.2) + 50MP Ana (f/1.8) + 5MP Makro (f/2.4)
    Ön Kamera  12MP (f/2.2) 12MP (f/2.2)
    Bellek ve Depolama 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB, 12+512GB 6+128GB, 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB
    Batarya 5.000mAh 5.000mAh
    Yazılım Android 16, One UI 8.5 Android 16, One UI 8.5
    Güvenlik Samsung Knox Samsung Knox
    Dayanıklılık IP68 IP68
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Shiningeagles24 +73 Erhan.M +47 interwap +45 Dosner +40 CWaRRioR +40 canhami05 +34 Evren7 +32 SmuraY +31 Source +24 M0meNtS +23
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    76 Kişi Okuyor (3 Üye, 73 Misafir) 9 Masaüstü 67 Mobil
    Dave Gurney okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    800 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, fiyat ve
    5 etiket daha Samsung Galaxy A57 5G Samsung Galaxy A37 5G Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Android
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nier automata türkçe yama dizel araç rölantide titreme neden olur transport fever 2 türkçe yama trafik cezası e devlette gözükmüyor tavandaki rutubete kesin çözüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum