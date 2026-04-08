Uygun fiyatlı Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye'de satışta

Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G Türkiye fiyatı
Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G, dayanıklılık ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra performans, kamera ve ekran yükseltmeleriyle günlük deneyimi güçlendiriyor. Samsung, altı nesile kadar işletim sistemi yükseltmesi ve uzun süreli güvenlik desteğiyle yeni Galaxy A serisinin uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Serinin lideri olan Galaxy A57 5G, daha ince ve rafine tasarıma sahip olmakla birlikte yükseltilmiş yapay zeka destekli özellikleriyle bugüne kadarki en güçlü Galaxy A serisi cihazı.
Samsung, Galaxy A57 5G ve A37 5G öne çıkan kamera özellikleri
- 50MP ana kamera: Çok yönlü üçlü kamera sistemi, manuel ayara gerek duymaksızın farklı ışık koşullarında keskin ve detaylı görüntüler sağlıyor.
- Geliştirilmiş Nightography: Işık azaldığında cihazlar, düşük ışık koşullarında bile net ve gerçeğe yakın fotoğraf ve videolar çekmek için otomatik olarak uyum sağlıyor.
- Gelişmiş Görüntü İşleme (A57 5G modelinde): Detayları keskinleştiren ve gürültüyü azaltan bu teknoloji, zorlu ışıklarda bile zengin kontrastlar ve dengeli renkler sunuyor.
- Yapay Zeka Tabanlı Optimizasyon: Portreleri dengeleyen, doğal cilt tonlarını koruyan ve daha net arka plan ayrımı oluşturan yapay zeka destekli konu tanıma özelliği her iki cihazda da bulunuyor.
- Geniş ve Makro Lensler: Geniş açılı manzara çekimleri için ultra geniş lens ve yakın plan detaylar için 5MP makro kamera yaratıcılığı destekliyor.
Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G yapay zeka özellikleri
Samsung A57 5G ve A37 5G, en yeni One UI 8.5 yazılımıyla geliyor. Cihazlarda kullanılabilen yapay zeka özellikleri şu şekilde:
- Voice Transcription: Ses Kaydedici uygulamasına eklenen bu yeni özellik, toplantı, ders veya çağrılardaki önemli detayları hızlıca metne dökerek, çevirerek veya sesli mesajları yazıya dönüştürerek takip etmeyi kolaylaştırıyor.
- AI Select: Edge Paneli’ne uzun basılarak kolayca erişilen bu özellik, ekrandaki metinleri ayıklamak veya manuel seçim yapmadan içerik oluşturmak için ilgili eylemleri doğrudan ekrana getiriyor.
- Drag and Drop: Çoklu Pencere düzeninde AI Select, görüntülerin Samsung Notlar veya Fotoğraf Düzenleyici’ye kolayca taşınmasına imkan tanıyarak düzenleme sürecini hızlandırıyor ve üretkenliği artırıyor.
- Gelişmiş Fotoğraf Düzenleme: Object Eraser, arka plandaki yoldan geçenler veya karmaşa gibi istenmeyen unsurları kaldırırken artık daha doğal sonuçlar sunuyor.
- Best Face ve Auto Trim: Galaxy A57 5G modelinde Best Face, herkesin en iyi şekilde göründüğü grup fotoğraflarını çekmeyi kolaylaştırırken; Filters ve Edit Suggestions gibi kullanıcıların favori araçları, anları ekstra çaba harcamadan hızlıca düzenleyip paylaşmayı mümkün kılıyor. Auto Trim özelliği video düzenleme işlemlerini basitleştiriyor.
- Google ile Circle to Search: Çoklu nesne tanıma özelliği sayesinde kullanıcılar, bir görseldeki kıyafetten aksesuarlara kadar birden fazla öğeyi tek bir aramada keşfedebiliyor.
- Yapay Zeka Aracı Seçenekleri: Günlük görevleri basitleştirmek için tasarlanan güncellenmiş Bixby, doğal dil ile cihaz ayarlarını kontrol etmeyi sağlarken; Gemini, yerel ve belirli üçüncü taraf uygulamalarda karmaşık görevleri yöneterek etkileşimleri hızlandırıyor.
Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G batarya ve şarj hızları
Galaxy A57 5G ve A37 5G, 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Samsung, Galaxy A57 modelinin iki güne kadar kullanım süresi sunduğunu, hızlı şarj 2.0 ile 30 dakikada %60 şarj olduğunu söylüyor.
|Özellik
|Galaxy A57 5G
|Galaxy A37 5G
|Ekran
|6.7" FHD+, Super AMOLED+, 120Hz, Vision Booster
|6.7" FHD+, Super AMOLED, 120Hz, Vision Booster
|Boyut ve Ağırlık
|161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g
|162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g
|Arka Kamera
|12MP Ultra Geniş (f/2.2) + 50MP Ana (f/1.8) + 5MP Makro (f/2.4)
|8MP Ultra Geniş (f/2.2) + 50MP Ana (f/1.8) + 5MP Makro (f/2.4)
|Ön Kamera
|12MP (f/2.2)
|12MP (f/2.2)
|Bellek ve Depolama
|8+128GB, 8+256GB, 12+256GB, 12+512GB
|6+128GB, 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB
|Batarya
|5.000mAh
|5.000mAh
|Yazılım
|Android 16, One UI 8.5
|Android 16, One UI 8.5
|Güvenlik
|Samsung Knox
|Samsung Knox
|Dayanıklılık
|IP68
|IP68
Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz
