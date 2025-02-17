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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Kia EV4'ün resmi fotoğrafları yayınlandı

    Kia, 27 Şubat'ta EV2, EV4 ve PV5 isimli üç yeni elektrikli modelini tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce EV4 modelinin ilk resmi görsellerini yayınladı.          
    Elektrikli Kia EV4'ün resmi fotoğrafları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Kia, 27 Şubat'ta EV2, EV4 ve PV5 isimli üç yeni elektrikli modelini tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce EV4 modelinin ilk resmi görsellerini yayınladı.

    Konsept modele çok benziyor

    Hatchback ve sedan versiyonlarıyla satışa sunulacak olan Kia EV4, Ekim 2023'te tanıtılan konsept modele oldukça benziyor. Otomobil, Kia'nın artık standart haline getirdiği özel burun tasarımını koruyor. Dikey gündüz farklarının yanına yerleştirilen LED farlar ve kaputun üstünde KIA yazısı yer alıyor.

    Elektrikli Kia EV4'ün resmi fotoğrafları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Yan taraftan bakıldığında sedan ile hatchback modelinin arasındaki farklar belirginleşiyor. Sedan modeli, arkaya doğru uzanan yapısıyla daha çok liftback'i andırıyor. Arka tasarım yine Kia'nın elektrikli modellerinde tasarım dilini sürdürüyor.

    Kia, otomobilin teknik özelliklerini henüz açıklamadı, ayrıca iç melana dair fotoğraflar da henüz bulunmuyor. Ancak, hem sedan hem de hatchback versiyonun GT-Line donanımına sahip olacağı doğrulandı. Bu versiyonlar özel olarak üretilmiş 19 inçlik jant tasarımları ile birlikte gelecek. EV4 ve diğer modellerle ilgili ayrıntılı bilgilere 10 gün sonra ulaşma fırsatını yakalayacağız.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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