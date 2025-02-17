Elektrikli Kia EV4'ün resmi fotoğrafları yayınlandı

Konsept modele çok benziyor
Hatchback ve sedan versiyonlarıyla satışa sunulacak olan Kia EV4, Ekim 2023'te tanıtılan konsept modele oldukça benziyor. Otomobil, Kia'nın artık standart haline getirdiği özel burun tasarımını koruyor. Dikey gündüz farklarının yanına yerleştirilen LED farlar ve kaputun üstünde KIA yazısı yer alıyor.
Kia, otomobilin teknik özelliklerini henüz açıklamadı, ayrıca iç melana dair fotoğraflar da henüz bulunmuyor. Ancak, hem sedan hem de hatchback versiyonun GT-Line donanımına sahip olacağı doğrulandı. Bu versiyonlar özel olarak üretilmiş 19 inçlik jant tasarımları ile birlikte gelecek. EV4 ve diğer modellerle ilgili ayrıntılı bilgilere 10 gün sonra ulaşma fırsatını yakalayacağız.
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