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    Kia, 27 Şubat'ta üç yeni elektrikli araç tanıtacak

    Kia, şubat ayında düzenleyeceği EV Day etkinliğinde küresel elektrikli araç stratejisini ve bu kapsamda piyasaya süreceği yeni elektrikli modelleri EV2, EV4 ve PV5'i tanıtacak.
    Kia, 27 Şubat'ta üç yeni elektrikli araç tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Kia, 27 Şubat'ta İspanya'nın Tarragona kentinde düzenleyeceği EV Day etkinliğinde üç elektrikli aracının tanıtımını gerçekleştirecek: EV2, EV4 ve PV5. İlk modeli konsept haliyle göreceğiz ancak EV4 ve PV5 seri üretim versiyonlarıyla karşımızda olacak.

    Kia EV4 daha önce konsept olarak tanıtılmıştı ve şimdiye dek yollarda test edilen prototiplerini birçok kez gördük. Küresel pazarda sedan ve hatchback olarak satışa sunulacak model, Kia'nın yeni modellerinde kullandığı Opposites United isimli tasarım dilini kullanıyor.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak EV4'te tıpkı EV3 modelindeki gibi 58.3 kWsa ve 81.4 kWsa kapasiteye sahip bataryaların 150 kW güç ve 286 Nm tork üreten elektrik motoruyla kombine edilmesi bekleniyor.

    Kia, 27 Şubat'ta üç yeni elektrikli araç tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Tanıtılacak bir diğer elektrikli araç da PV5. Daha önce konsept olarak gördüğümüz bu modeli artık seri üretim versiyonuyla göreceğiz. Ülkemizde de satılan Volkswagen ID.Buzz'ın rakibi olarak nitelendirebileceğimiz Kia PV5'in kullanışlı ve esnek bir yaşam alanına sahip olacağı belirtiliyor.

    PV5, şirketin yeni PBV (Platform Beyond Vehicle) iş stratejisi kapsamında bu strateji ile aynı ismi taşıyan kaykay şasi üzerine inşa edeceği ilk araç olacak. Şirket, 27 Şubat'ta bu araçla birlikte kaykay şasinin detaylarını da kamuoyuyla paylaşacak.

    Konsept olarak tanıtılacak yeni Kia EV2 ise paylaşılan ipuçlarından anlaşıldığı kadarıyla crossover esintileri taşıyan kompakt bir araç olacak. Çamurluk ve eteklerde kullanılan siyah plastik eklentiler ve gri koruma plakaları bize bunun sinyallerini fazlasıyla veriyor. Ayrıca, gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan da dikkat çeken detaylar arasında.

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    Sempron 3200 23 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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