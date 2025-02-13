Kia, 27 Şubat'ta üç yeni elektrikli araç tanıtacak

Kia EV4 daha önce konsept olarak tanıtılmıştı ve şimdiye dek yollarda test edilen prototiplerini birçok kez gördük. Küresel pazarda sedan ve hatchback olarak satışa sunulacak model, Kia'nın yeni modellerinde kullandığı Opposites United isimli tasarım dilini kullanıyor.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak EV4'te tıpkı EV3 modelindeki gibi 58.3 kWsa ve 81.4 kWsa kapasiteye sahip bataryaların 150 kW güç ve 286 Nm tork üreten elektrik motoruyla kombine edilmesi bekleniyor.
PV5, şirketin yeni PBV (Platform Beyond Vehicle) iş stratejisi kapsamında bu strateji ile aynı ismi taşıyan kaykay şasi üzerine inşa edeceği ilk araç olacak. Şirket, 27 Şubat'ta bu araçla birlikte kaykay şasinin detaylarını da kamuoyuyla paylaşacak.
Konsept olarak tanıtılacak yeni Kia EV2 ise paylaşılan ipuçlarından anlaşıldığı kadarıyla crossover esintileri taşıyan kompakt bir araç olacak. Çamurluk ve eteklerde kullanılan siyah plastik eklentiler ve gri koruma plakaları bize bunun sinyallerini fazlasıyla veriyor. Ayrıca, gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan da dikkat çeken detaylar arasında.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem