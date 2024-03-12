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    Yeni Mercedes-AMG E53, şarj edilebilir hibrit gücüyle geliyor

    Benzin-elektrik kombinasyonuyla PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemden güç alan yeni Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+, kalkış kontrol özelliği aktifken maksimum gücünü 603 beygire çıkarabiliyor.
    2025 Mercedes-AMG E53, şarj edilebilir hibrit gücüyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Mercedes, yeni E-Serisi'nin performans odaklı ilk versiyonunu tanıttı. AMG tarafından geliştirilen Mercedes-AMG E53 Hybrid isimli model, 603 beygir maksimum güç üretebilen (opsiyonel) şarj edilebilir hibrit sistemden güç alıyor.

    Mercedes-AMG E53 Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Sedan ve swation wagon gövde tipinde tercih edilebilen performanslı model, daha agresif tasarımı, sertleştirilmiş süspansiyonu ve 4Matic+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Hibrit sistem; 443 beygir güç üreten 3.0 litre altı silindirli benzinli motor ve AMG Speedshift TCT 9 ileri otomatik şanzımana entegre 120 kW (161 hp) elektrik motorundan oluşuyor.

    Benzin-elektrik kombinasyonuyla toplam güç 577 beygir ve tork 750 Nm'ye ulaşırken, opsiyonel olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketindeki kalkış kontrol modunda boost etkisi olarak 603 beygire kadar çıkıyor.

    Mercedes-AMG E53 Hybrid, sedan gövde tipinde 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlarken station wagon versiyonda bu süre 3,9 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürenin eski hafif hibrit altı silindirli motora sahip E53'ten 0,7 saniye daha iyi olduğunu da belirtelim. Son hız ise sedan versiyonda opsiyonel AMG Sürüşü Paketi ile 280 km/s ile sınırlandırılıyor.

    101 km'ye kadar tam elektrikli sürüş

    2025 Mercedes-AMG E53, şarj edilebilir hibrit gücüyle geliyor Tam Boyutta Gör
    PHEV ibaresi, performanslı modelin saf elektrikli sürüş menziline de sahip olduğunu gösteriyor. 140 km/s azami hızla sınırlandırılan tam elektrikli sürüş modu, 21,2 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya sayesinde WLTP'ye göre 101 km'ye kadar çıkabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan 60 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 20 dakika sürüyor.

    E53 Hybrid, tahmin edilebileceği üzere sertleştirilmiş şasi, uyarlanabilir amortisörlere sahip sportif süspansiyon, daha büyük frenlere sahip yüksek performanslı fren sistemi ve standart arka aks yönlendirme sistemi gibi özelliklerle geliyor. Opsiyon olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketi ise elektronik kontrollü arka diferansiyel, önde daha büyük kompozit frenler, dinamik motor takozları ve yukarıda sözünü ettiğimiz kalkış kontrol özelliğini devreye sokuyor.

    Yeni Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ yakında Avrupa'da siparişe açılacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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