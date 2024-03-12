Yeni Mercedes-AMG E53, şarj edilebilir hibrit gücüyle geliyor

- Mercedes-AMG E53 Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 101 km'ye kadar tam elektrikli sürüş
- Yorumlar
Mercedes-AMG E53 Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
Sedan ve swation wagon gövde tipinde tercih edilebilen performanslı model, daha agresif tasarımı, sertleştirilmiş süspansiyonu ve 4Matic+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Hibrit sistem; 443 beygir güç üreten 3.0 litre altı silindirli benzinli motor ve AMG Speedshift TCT 9 ileri otomatik şanzımana entegre 120 kW (161 hp) elektrik motorundan oluşuyor.
Benzin-elektrik kombinasyonuyla toplam güç 577 beygir ve tork 750 Nm'ye ulaşırken, opsiyonel olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketindeki kalkış kontrol modunda boost etkisi olarak 603 beygire kadar çıkıyor.
Mercedes-AMG E53 Hybrid, sedan gövde tipinde 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlarken station wagon versiyonda bu süre 3,9 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürenin eski hafif hibrit altı silindirli motora sahip E53'ten 0,7 saniye daha iyi olduğunu da belirtelim. Son hız ise sedan versiyonda opsiyonel AMG Sürüşü Paketi ile 280 km/s ile sınırlandırılıyor.
101 km'ye kadar tam elektrikli sürüş
E53 Hybrid, tahmin edilebileceği üzere sertleştirilmiş şasi, uyarlanabilir amortisörlere sahip sportif süspansiyon, daha büyük frenlere sahip yüksek performanslı fren sistemi ve standart arka aks yönlendirme sistemi gibi özelliklerle geliyor. Opsiyon olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketi ise elektronik kontrollü arka diferansiyel, önde daha büyük kompozit frenler, dinamik motor takozları ve yukarıda sözünü ettiğimiz kalkış kontrol özelliğini devreye sokuyor.
Yeni Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ yakında Avrupa'da siparişe açılacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.