Yeni Mercedes-AMG E53, şarj edilebilir hibrit gücüyle geliyor

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes, yeni E-Serisi'nin performans odaklı ilk versiyonunu tanıttı. AMG tarafından geliştirilen Mercedes-AMG E53 Hybrid isimli model, 603 beygir maksimum güç üretebilen (opsiyonel) şarj edilebilir hibrit sistemden güç alıyor.

Mercedes-AMG E53 Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Sedan ve swation wagon gövde tipinde tercih edilebilen performanslı model, daha agresif tasarımı, sertleştirilmiş süspansiyonu ve 4Matic+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Hibrit sistem; 443 beygir güç üreten 3.0 litre altı silindirli benzinli motor ve AMG Speedshift TCT 9 ileri otomatik şanzımana entegre 120 kW (161 hp) elektrik motorundan oluşuyor.

Benzin-elektrik kombinasyonuyla toplam güç 577 beygir ve tork 750 Nm'ye ulaşırken, opsiyonel olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketindeki kalkış kontrol modunda boost etkisi olarak 603 beygire kadar çıkıyor.

Mercedes-AMG E53 Hybrid, sedan gövde tipinde 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlarken station wagon versiyonda bu süre 3,9 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürenin eski hafif hibrit altı silindirli motora sahip E53'ten 0,7 saniye daha iyi olduğunu da belirtelim. Son hız ise sedan versiyonda opsiyonel AMG Sürüşü Paketi ile 280 km/s ile sınırlandırılıyor.

101 km'ye kadar tam elektrikli sürüş

Tam Boyutta Gör PHEV ibaresi, performanslı modelin saf elektrikli sürüş menziline de sahip olduğunu gösteriyor. 140 km/s azami hızla sınırlandırılan tam elektrikli sürüş modu, 21,2 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya sayesinde WLTP'ye göre 101 km'ye kadar çıkabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan 60 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 20 dakika sürüyor.

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E53 Hybrid, tahmin edilebileceği üzere sertleştirilmiş şasi, uyarlanabilir amortisörlere sahip sportif süspansiyon, daha büyük frenlere sahip yüksek performanslı fren sistemi ve standart arka aks yönlendirme sistemi gibi özelliklerle geliyor. Opsiyon olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketi ise elektronik kontrollü arka diferansiyel, önde daha büyük kompozit frenler, dinamik motor takozları ve yukarıda sözünü ettiğimiz kalkış kontrol özelliğini devreye sokuyor.

Yeni Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ yakında Avrupa'da siparişe açılacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

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2025 Mercedes-AMG E53, şarj edilebilir hibrit gücüyle geliyor