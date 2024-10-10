2025 Rolls-Royce Ghost Series II tanıtıldı

Ghost Series II, markanın köklü ve yenilikçi mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Ghost, Rolls-Royce markasının benzersiz ifade gücünü, çevikliğini, özgüvenini mükemmel şekilde yansıtan model olarak ün kazandı. Ghost Series II'nin kendine özgü cazibesi ve lüksü, onu diğer otomobillerden ayıran en temel özellikler arasında.
Markanın imzası olan aydınlatmalı ızgara yine başrolde. Aracın ön cephesi, aydınlatmalı Rolls-Royce Pantheon ızgarasını ön plana çıkaran minimalist ve çağdaş bir vitrine dönüştürülmüş ve Ghost'a daha etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Arkada, Spectre modelinden esinlenen yeni şerit şeklindeki farlar modern, zarif bir dokunuş katıyor.
Ghost’un yeni nesli, gelişmiş şasi inovasyonları sayesinde olağanüstü yol tutuş kabiliyetleriyle de öne çıkıyor. Ghost Extended Series II ise otomobilin arka bölümünde ek 170 mm geniş alan sunarak, zarif silüetinden ödün vermeden araca daha fazla konfor kazandırmak için tasarlandı. Rolls-Royce iyi bilinen 6,75 litrelik çift turbo V12 motorunu koruyor. 571 beygir gücü, yani şu anki arabanın kaputunun altında sahip olabileceğinden çok daha fazlası. Black Badge versiyonu ise keyfi, 600 beygire kadar çıkarıyor. 0'dan 100 km/h hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor.
Daha fazla dinamik görünüm, performans isteyenler için Black Badge Ghost Series II, güçlü, cesur bir alternatif sunuyor. Siyah krom detaylar, 22 inç dövme alaşım jantlar ile otomobil sadece ulaşım aracı değil aynı zamanda sanat eseri olarak tasarlandı. İç mekânında kullanılan karbon fiber ve lazerle işlenmiş siyah yüzeyler, dijital arayüzü ile son teknoloji işçiliği gösteriyor. Spirit işletim sistemi, merkezi dokunmatik ekrana odaklanmış bir cam panel ile tüm gösterge paneli boyunca uzanıyor.
Ayrıca müşterilerine kabini karmaşık desenler ve cesur renk seçenekleri ile özelleştirmelerine olanak tanıyan Duality Twill kumaş gibi özel seçenekler bulunuyor. Black Badge Ghost Series II'de yer alan "Low" modu, otomobilin daha sportif ve dinamik bir sürüş sunması için tasarlandı. Otomobilin önemli güç rezervlerini keşfederken sürücü güvenini artırmak amacıyla, fren kavrama noktası yükseltildi ve pedal hareket mesafesi azaltıldı.
Aktif hale getirildiğinde, gaz pedalı %90 basıldığında vites geçişleri %50 oranında hızlanır, aracın egzoz sistemi derin, etkileyici bir ses üretir. Ünite sihirli halı sürüşü” deneyimini daha da çevik hale getirmek için sürekli değişken ve elektronik kontrol edilen amortisörlerle birlikte, ön ve arka hava destek tertibatlarıyla uyumlu çalışıyor. Performans odaklı sürüş ile sürücüye heyecan veren deneyim yaşatıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.