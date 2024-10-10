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    2025 Rolls-Royce Ghost Series II tanıtıldı

    Rolls-Royce Ghost'un 2025 model yılı için hafifçe makyajlanan versiyonu Ghost Series II olarak adlandırılırken, yenilenen ön görünümü, aydınlatmaları ve iç mekandaki yeni özellikleriyle dikkat çekiyor
    2025 Rolls-Royce Ghost Series II tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce, yeni Ghost Series II'yi üç farklı versiyonla piyasaya sürdü. Seride, Black Badge Ghost Series II'nin yanı sıra, farklı zevklere hitap eden yeni standart Ghost Series II ve Ghost Extended Series II modelleri yer alıyor.

    Ghost Series II, markanın köklü ve yenilikçi mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Ghost, Rolls-Royce markasının benzersiz ifade gücünü, çevikliğini, özgüvenini mükemmel şekilde yansıtan model olarak ün kazandı. Ghost Series II'nin kendine özgü cazibesi ve lüksü, onu diğer otomobillerden ayıran en temel özellikler arasında.

    Markanın imzası olan aydınlatmalı ızgara yine başrolde. Aracın ön cephesi, aydınlatmalı Rolls-Royce Pantheon ızgarasını ön plana çıkaran minimalist ve çağdaş bir vitrine dönüştürülmüş ve Ghost'a daha etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Arkada, Spectre modelinden esinlenen yeni şerit şeklindeki farlar modern, zarif bir dokunuş katıyor.

    2025 Rolls-Royce Ghost Series II tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce Planar Süspansiyon Sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, sürüş dinamiklerini iyileştirerek konfor ve performans arasında mükemmel denge sağlıyor. Müşterilerin arzuları doğrultusunda tasarlanan yeni Series II, temel ilkelere sadık kalarak, güçlü ve ödün vermeyen bir motoru ve sınırsız Bespoke potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Dış tasarımda, malzemelerde yapılan anlamlı güncellemeler, daha da etkileyici, güçlü görünüm sunuyor.

    Ghost’un yeni nesli, gelişmiş şasi inovasyonları sayesinde olağanüstü yol tutuş kabiliyetleriyle de öne çıkıyor. Ghost Extended Series II ise otomobilin arka bölümünde ek 170 mm geniş alan sunarak, zarif silüetinden ödün vermeden araca daha fazla konfor kazandırmak  için tasarlandı. Rolls-Royce iyi bilinen 6,75 litrelik çift turbo V12 motorunu koruyor. 571 beygir gücü, yani şu anki arabanın kaputunun altında sahip olabileceğinden çok daha fazlası. Black Badge versiyonu ise keyfi, 600 beygire kadar çıkarıyor. 0'dan 100 km/h hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor.

    Daha fazla dinamik görünüm, performans isteyenler için Black Badge Ghost Series II, güçlü, cesur bir alternatif sunuyor. Siyah krom detaylar22 inç dövme alaşım jantlar ile otomobil sadece ulaşım aracı değil aynı zamanda sanat eseri olarak tasarlandı. İç mekânında kullanılan karbon fiber ve lazerle işlenmiş siyah yüzeyler, dijital arayüzü ile son teknoloji işçiliği gösteriyor. Spirit işletim sistemi, merkezi dokunmatik ekrana odaklanmış bir cam panel ile tüm gösterge paneli boyunca uzanıyor.

    2025 Rolls-Royce Ghost Series II tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yükseltilmiş bilgi-eğlence sistemi markanın özel üyelik uygulaması Whispers ile entegre oluyor. Arkada yolcular iki akış cihazı bağlayabiliyor, masaj ya da soğutma gibi fonksiyonları yönetebiliyorlar. 1400 watt’lık bir amplifikatörle beslenen 18 hoparlörlü ses sistemi mevcut. Siyah kromla süslenmiş saat kabini, aydınlatmalı Spirit of Ecstasy figürünü barındıran tasarım, modern teknolojiyi klasik tasarım ile harmanlıyor.

    Ayrıca müşterilerine kabini karmaşık desenler ve cesur renk seçenekleri ile özelleştirmelerine olanak tanıyan Duality Twill kumaş gibi özel seçenekler bulunuyor. Black Badge Ghost Series II'de yer alan "Low" modu, otomobilin daha sportif ve dinamik bir sürüş sunması için tasarlandı. Otomobilin önemli güç rezervlerini keşfederken sürücü güvenini artırmak amacıyla, fren kavrama noktası yükseltildi ve pedal hareket mesafesi azaltıldı.

    Aktif hale getirildiğinde, gaz pedalı %90 basıldığında vites geçişleri %50 oranında hızlanır, aracın egzoz sistemi derin, etkileyici bir ses üretir. Ünite sihirli halı sürüşü” deneyimini daha da çevik hale getirmek için sürekli değişken ve elektronik kontrol edilen amortisörlerle birlikte, ön ve arka hava destek tertibatlarıyla uyumlu çalışıyor. Performans odaklı sürüş ile sürücüye heyecan veren deneyim yaşatıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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