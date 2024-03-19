Moto Guzzi, yeni maceracısı Stelvio'yu ilk kez Motobike İstanbul'da sergileyecek

Moto Guzzi, yeni motosikleti Stelvio’yu Türkiye’de ilk kez görücüye çıkaracak. Adventure touring sınıfındaki yeni Moto Guzzi Stelvio’nun fiyatı da ilk kez fuarda açıklanacak. Marka, ayrıca fuarda V100 Mandello ve Mandello S, V7 Special, V7 Stone Corsa, V85 Guardia di Onore, V85 TT ve V9 Bobber Special Editionmodellerini motosiklet severlerin beğenisine sunacak.

İsmini Alpler’deki ünlü geçitten alıyor

Tam Boyutta Gör 2021’de 100’üncü yaşını kutlayan İtalyan motosiklet üreticisi, 2022 yılında çığır açan bir teknik atılıma imzasını atarak, tamamen sıfırdan düşünülüp tasarlanan yenilikçi motosikleti V100 Mandello’yu pazara sunmuştu. Yeni, sıvı soğutmalı 90° enlemesine yerleşimli V-ikiz motora sahip olan bu motosiklet, yepyeni teknolojilerle donatılmıştı.

Bu modern teknik temelden yola çıkan marka, şimdi de atılımını yeni Stelvio ile sürdürüyor. Stelvio ismi, motosikletçiler tarafından büyük saygı duyulan ve el üstünde tutulan, muazzam üne sahip bir isim. Adını, her motosikletçi için vazgeçilmez bir lokasyon olan, 48 efsanevi keskin virajla iki vadiyi birbirine bağlayan, Alpler’deki ünlü dağ geçidinden alan Stelvio, bu nedenle tecrübeli motosikletçiler için nihai varış noktasını temsil ediyor.

Kullanıcıları için sürüş keyfinin zirvesine çıkma fırsatı sunan Stelvio, geleceğin kapılarını aralayan son teknolojiyle Moto Guzzi’nin kendine has olan karakterini birleştiriyor. Eşsiz performans özelliklerine sahip olan Stelvio, ayırt edici bir sese sahip güçlü bir motoru üzerinde barındırıyor.

Vites geçişleri artık daha hızlı

Tam Boyutta Gör Sıvı soğutmalı, üstten çift eksantrikli silindir başına 4 valfli Stelvio'nun kalbindeki 90 derece enine yerleşimli bir V tipi ikiz motor, 1042 cc hacme ve 96 X 72 mm’lik iç çap-strok değerlerine sahip. Euro 5+ emisyon standardına uygun olan motor, 8.700 dev/dk'da 115 HP gücü ve 6.750 dev/dk'da 105 NM torku ile sportif sürüş deneyimini garanti ediyor. Maksimum torkun yüzde 82'sinin 3.500 dev/dk gibi erken bir devirde üretilmesi akıcılığı artırırken sportif sürüşlerin etkisini de yükseltiyor. Ayrıca modern tasarım, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi (5,1 l/100 km) ve 6.000 km'de bir servis ihtiyacı gibi avantajlar sağlıyor.

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Motosiklette kullanılan 6 ileri şanzıman yeniden tasarlanarak, daha da yumuşak ve kusursuz vites geçişleri sağlanıyor. Hızlı vites değiştirme (aksesuar olarak mevcuttur) performansı, yeni elektronik çalıştırma stratejileri sayesinde iyileştirildi. Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulacak olan Moto Guzzi Stelvio; gezi, yağmur, yol, sportif ve off-road sürüşü olmak üzere 5 farklı sürüş moduyla her yol ve hava koşuluna uygun olarak geliştirildi.

Stelvio’da her ikisi de mat olmak üzere iki renk çeşidi bulunuyor: Yakıt deposunun ön kısmında ve yan panellerde koyu sarı renk tonuna sahip Giallo Savana ve siyah/gri kombinasyonunun hâkim olduğu, yakıt deposunda ve yan panellerde ise bazı sarı renk vurgularının bulunduğu, daha zarif bir alternatif olan Nero Vulcano renkleri Moto Guzzi Stelvio ile motosiklet tutkunlarına sunuluyor.

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