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    Moto Guzzi, yeni maceracısı Stelvio'yu ilk kez Motobike İstanbul'da sergileyecek

    Moto Guzzi, 20-23 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Motobike İstanbul’da en son yeniliklerini sergilemeye hazırlanıyor.         

    Moto Guzzi, yeni motosikleti Stelvio’yu Türkiye’de ilk kez görücüye çıkaracak. Adventure touring sınıfındaki yeni Moto Guzzi Stelvio’nun fiyatı da ilk kez fuarda açıklanacak. Marka, ayrıca fuarda V100 Mandello ve Mandello S, V7 Special, V7 Stone Corsa, V85 Guardia di Onore, V85 TT ve V9 Bobber Special Editionmodellerini motosiklet severlerin beğenisine sunacak.

    İsmini Alpler’deki ünlü geçitten alıyor

    Moto Guzzi Stelvio, ilk kez Motobike İstanbul'da sergilenecek. Tam Boyutta Gör
    2021’de 100’üncü yaşını kutlayan İtalyan motosiklet üreticisi, 2022 yılında çığır açan bir teknik atılıma imzasını atarak, tamamen sıfırdan düşünülüp tasarlanan yenilikçi motosikleti V100 Mandello’yu pazara sunmuştu. Yeni, sıvı soğutmalı 90° enlemesine yerleşimli V-ikiz motora sahip olan bu motosiklet, yepyeni teknolojilerle donatılmıştı.

    Bu modern teknik temelden yola çıkan marka, şimdi de atılımını yeni Stelvio ile sürdürüyor. Stelvio ismi, motosikletçiler tarafından büyük saygı duyulan ve el üstünde tutulan, muazzam üne sahip bir isim. Adını, her motosikletçi için vazgeçilmez bir lokasyon olan, 48 efsanevi keskin virajla iki vadiyi birbirine bağlayan, Alpler’deki ünlü dağ geçidinden alan Stelvio, bu nedenle tecrübeli motosikletçiler için nihai varış noktasını temsil ediyor.

    Kullanıcıları için sürüş keyfinin zirvesine çıkma fırsatı sunan Stelvio, geleceğin kapılarını aralayan son teknolojiyle Moto Guzzi’nin kendine has olan karakterini birleştiriyor. Eşsiz performans özelliklerine sahip olan Stelvio, ayırt edici bir sese sahip güçlü bir motoru üzerinde barındırıyor.

    Vites geçişleri artık daha hızlı

    Moto Guzzi Stelvio, ilk kez Motobike İstanbul'da sergilenecek. Tam Boyutta Gör
    Sıvı soğutmalı, üstten çift eksantrikli silindir başına 4 valfli Stelvio'nun kalbindeki 90 derece enine yerleşimli bir V tipi ikiz motor, 1042 cc hacme ve 96 X 72 mm’lik iç çap-strok değerlerine sahip. Euro 5+ emisyon standardına uygun olan motor, 8.700 dev/dk'da 115 HP gücü ve 6.750 dev/dk'da 105 NM torku ile sportif sürüş deneyimini garanti ediyor. Maksimum torkun yüzde 82'sinin 3.500 dev/dk gibi erken bir devirde üretilmesi akıcılığı artırırken sportif sürüşlerin etkisini de yükseltiyor. Ayrıca modern tasarım, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi (5,1 l/100 km) ve 6.000 km'de bir servis ihtiyacı gibi avantajlar sağlıyor.

    Motosiklette kullanılan 6 ileri şanzıman yeniden tasarlanarak, daha da yumuşak ve kusursuz vites geçişleri sağlanıyor. Hızlı vites değiştirme (aksesuar olarak mevcuttur) performansı, yeni elektronik çalıştırma stratejileri sayesinde iyileştirildi. Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulacak olan Moto Guzzi Stelvio; gezi, yağmur, yol, sportif ve off-road sürüşü olmak üzere 5 farklı sürüş moduyla her yol ve hava koşuluna uygun olarak geliştirildi.

    Stelvio’da her ikisi de mat olmak üzere iki renk çeşidi bulunuyor: Yakıt deposunun ön kısmında ve yan panellerde koyu sarı renk tonuna sahip Giallo Savana ve siyah/gri kombinasyonunun hâkim olduğu, yakıt deposunda ve yan panellerde ise bazı sarı renk vurgularının bulunduğu, daha zarif bir alternatif olan Nero Vulcano renkleri Moto Guzzi Stelvio ile motosiklet tutkunlarına sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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