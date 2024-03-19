Moto Guzzi, yeni maceracısı Stelvio'yu ilk kez Motobike İstanbul'da sergileyecek

Moto Guzzi, yeni motosikleti Stelvio’yu Türkiye’de ilk kez görücüye çıkaracak. Adventure touring sınıfındaki yeni Moto Guzzi Stelvio’nun fiyatı da ilk kez fuarda açıklanacak. Marka, ayrıca fuarda V100 Mandello ve Mandello S, V7 Special, V7 Stone Corsa, V85 Guardia di Onore, V85 TT ve V9 Bobber Special Editionmodellerini motosiklet severlerin beğenisine sunacak.
İsmini Alpler’deki ünlü geçitten alıyor
Bu modern teknik temelden yola çıkan marka, şimdi de atılımını yeni Stelvio ile sürdürüyor. Stelvio ismi, motosikletçiler tarafından büyük saygı duyulan ve el üstünde tutulan, muazzam üne sahip bir isim. Adını, her motosikletçi için vazgeçilmez bir lokasyon olan, 48 efsanevi keskin virajla iki vadiyi birbirine bağlayan, Alpler’deki ünlü dağ geçidinden alan Stelvio, bu nedenle tecrübeli motosikletçiler için nihai varış noktasını temsil ediyor.
Kullanıcıları için sürüş keyfinin zirvesine çıkma fırsatı sunan Stelvio, geleceğin kapılarını aralayan son teknolojiyle Moto Guzzi’nin kendine has olan karakterini birleştiriyor. Eşsiz performans özelliklerine sahip olan Stelvio, ayırt edici bir sese sahip güçlü bir motoru üzerinde barındırıyor.
Vites geçişleri artık daha hızlı
Motosiklette kullanılan 6 ileri şanzıman yeniden tasarlanarak, daha da yumuşak ve kusursuz vites geçişleri sağlanıyor. Hızlı vites değiştirme (aksesuar olarak mevcuttur) performansı, yeni elektronik çalıştırma stratejileri sayesinde iyileştirildi. Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulacak olan Moto Guzzi Stelvio; gezi, yağmur, yol, sportif ve off-road sürüşü olmak üzere 5 farklı sürüş moduyla her yol ve hava koşuluna uygun olarak geliştirildi.
Stelvio’da her ikisi de mat olmak üzere iki renk çeşidi bulunuyor: Yakıt deposunun ön kısmında ve yan panellerde koyu sarı renk tonuna sahip Giallo Savana ve siyah/gri kombinasyonunun hâkim olduğu, yakıt deposunda ve yan panellerde ise bazı sarı renk vurgularının bulunduğu, daha zarif bir alternatif olan Nero Vulcano renkleri Moto Guzzi Stelvio ile motosiklet tutkunlarına sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.