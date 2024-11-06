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    Yeni Skoda Kylaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Skoda'nın Hindistan'da üretilen ve satılan üçüncü modeli olacak yeni Skoda Kylaq, markanın Modern Solid tasarımını bütçe odaklı sade bir tasarımla birleştiriyor.
    2025 Skoda Kylaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Skoda, Hindistan pazarına yönelik yeni küçük SUV modeli Kylaq'ı tanıttı. Yeni model, ülkedeki toplam satışların neredeyse yarısını oluşturan 4 metrenin altındaki otomobillerden biri olacak. Bu otomobiller diğerlerine göre vergi avantajına sahip olduğu için daha fazla tercih ediliyor.

    Yeni Skoda Kylaq, 3995 mm gövde uzunluğuna sahip. Bu kapsamda Avrupa'da satılan Kamiq'den ve hatta Fabia'dan bile daha kısa bir model olduğunu söyleyebiliriz. Kylaq'ın tasarımı markanın yeni Modern Solid tasarımına dayanıyor ancak bulunduğu segment bütçe odaklı olduğu için buna özel bazı dokunuşlar yapılmış. Kompakt yapısına rağmen 446 litre gibi segmentinde üst seviye sayılabilecek bir bagaj hacmi sunuyor olması da dikkat çekici.

    Otomobilin ön yüzünde bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Üstteki ince gündüz LED'leri, bu otomobilin bir Skoda olduğunu belli eden geniş panjurla bir bütün gibi görünüyor. Ana aydınlatmalar ise tasarımıyla X formu oluşturan tamponun kenarlarında yer alıyor.Siyah plastik eklentiler, alt tampondaki gri koruma plakaları ve tavan rayları, Kylaq'a SUV karakteri kazandırmak için özellikle seçilen parçalar.

    2025 Skoda Kylaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hindistan pazarına özel MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilen otomobilin yerden yüksekliği ise 189 mm. Yan taraftan bakıldığında çamurlukların üzerine belirginleşen omuz çizgisi ve çift renkli tasarıma sahip jantlarıyla dikkar çeken modelin arkasında ise gövde rengi bir bagaj spoyleri, siyah bir panelle birleşen köşeli stoplar ve büyük bir difüzör göze çarpıyor.

    Otomobilin iç mekanı da dışı gibi sade şekilde tasarlanmış. Kokpitte 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 8 inç dijital gösterge ekranı görev yapıyor. Pratik kullanım adına Skoda'nın ünlü Simply Clever çözümlerinin de yer aldığı alanda kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve kablosuz Android Auto ve CarPlay gibi özellikler de mevcut. Üst seviyelerde ise deri döşeme, otomatik klima, elektrikli açılabilir sunroof ve soğutma özelliğine sahip 6 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. 

    Skoda Kylaq'ın kaputu altında 115 PS güç ve 178 Nm tork üreten 1.0 litre TSI üç silindirli benzinli motor bulunuyor. Üretilen gücün 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarıldığı modelin 0-100 km/s hızlanması 10,5 saniye, son hızı ise 188 km/s olarak açıklandı.

    Hindistan'da üretilecek olan modelin başlangıç fiyatı güncel kurla 9.400 dolar civarında olacak. Yeni Skoda Kylaq, pazarda Citroen C3, Hyundai Venue, Nissan Magnite ve Tata Nexon gibi rakiplerle mücadele edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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