Yeni Skoda Kylaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Skoda Kylaq, 3995 mm gövde uzunluğuna sahip. Bu kapsamda Avrupa'da satılan Kamiq'den ve hatta Fabia'dan bile daha kısa bir model olduğunu söyleyebiliriz. Kylaq'ın tasarımı markanın yeni Modern Solid tasarımına dayanıyor ancak bulunduğu segment bütçe odaklı olduğu için buna özel bazı dokunuşlar yapılmış. Kompakt yapısına rağmen 446 litre gibi segmentinde üst seviye sayılabilecek bir bagaj hacmi sunuyor olması da dikkat çekici.
Otomobilin ön yüzünde bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Üstteki ince gündüz LED'leri, bu otomobilin bir Skoda olduğunu belli eden geniş panjurla bir bütün gibi görünüyor. Ana aydınlatmalar ise tasarımıyla X formu oluşturan tamponun kenarlarında yer alıyor.Siyah plastik eklentiler, alt tampondaki gri koruma plakaları ve tavan rayları, Kylaq'a SUV karakteri kazandırmak için özellikle seçilen parçalar.
Otomobilin iç mekanı da dışı gibi sade şekilde tasarlanmış. Kokpitte 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 8 inç dijital gösterge ekranı görev yapıyor. Pratik kullanım adına Skoda'nın ünlü Simply Clever çözümlerinin de yer aldığı alanda kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve kablosuz Android Auto ve CarPlay gibi özellikler de mevcut. Üst seviyelerde ise deri döşeme, otomatik klima, elektrikli açılabilir sunroof ve soğutma özelliğine sahip 6 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.
Skoda Kylaq'ın kaputu altında 115 PS güç ve 178 Nm tork üreten 1.0 litre TSI üç silindirli benzinli motor bulunuyor. Üretilen gücün 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarıldığı modelin 0-100 km/s hızlanması 10,5 saniye, son hızı ise 188 km/s olarak açıklandı.
Hindistan'da üretilecek olan modelin başlangıç fiyatı güncel kurla 9.400 dolar civarında olacak. Yeni Skoda Kylaq, pazarda Citroen C3, Hyundai Venue, Nissan Magnite ve Tata Nexon gibi rakiplerle mücadele edecek.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über