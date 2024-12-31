2025'te tanıtılması beklenen Apple ürünleri

Tam Boyutta Gör Apple’ın en ince telefonu olcağı iddia edilen iPhone 17 Air ile birlikte kamera ve kasaları yenilenen iPhone 17 Pro modelleri bir yana, kalp atış hızını ölçme gibi yeni yetenekler kazanan AirPods Pro 3, iPhone’lar arasında en uygun fiyatlı model olan iPhone SE’nin 4. nesli, takip cihazı AirTag 2 ve fazlasıyla 2025, Apple için yoğun geçen bir yıl olacak. İşte 2025 iPhone 17 modellerinden önce tanıtılması muhtemel Apple ürünleri:

iPhone 17 Pro, büyük yeniliklerle geliyor: İşte beklenenler 1 hf. önce eklendi

iPhone 17 serisi 📱

Tam Boyutta Gör Apple, geleneksel olarak Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtacak. Apple’ın iPhone 17 Pro’larda büyük değişikler yapması, bu yıl iPhone 17 Plus yerine yeni ultra ince bir model sunması bekleniyor. Peki, 2025 iPhone’ların özellikleri ve tasarımlarına ilişkin neler biliyoruz?

iPhone 17 Air

‌iPhone 17‌ Air, 2017’de ‌iPhone‌ X piyasaya sürüldüğünden beri hiç görmediğimiz tasarım değişikliğini sunacak. iPhone 17‌ Slim modelinin inceliği tek 48 megapiksel kameraya sahip olması bekleniyor. 6.6 inçlik ekranıyla ‌iPhone 17‌ ve iPhone 17 Pro'dan daha büyük ancak iPhone 17 Pro Max'ten daha küçük olacak. İnce olacak ancak ne kadar ince olacağı belirsiz. 8.25 mm kalınlığında olan iPhone 16 Pro'dan yaklaşık 2 mm daha ince olabileceği yönünde söylentiler var. Bu, ‌iPhone 17‌ Air'i bugüne kadarki en ince ‌iPhone‌ yapacak. Şu anda 6.9 mm incelikle bu unvanı ‌iPhone‌ 6 elinde tutuyor.

‌iPhone‌ 17 Air, çok ince olduğu için yalnızca tek lensli bir arka kamera barındırabilir ve üstte ve altta birer hoparlör yerine yalnızca üstte tek hoparlöre sahip olabilir. Bu yıl, tüm ‌iPhone 17‌ modellerinin 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen ProMotion ekran teknolojisine sahip olması bekleniyor. ‌iPhone 17‌ Air, cihazı hafifletecek titanyum-alüminyum çerçeveye sahip olabilir.

iPhone 17 Pro & 17 Pro Max

‌iPhone 17‌ Pro ve ‌iPhone 17‌ Pro Max, her zamanki gibi Apple'ın üst düzey telefonları olacak ancak bu yıl birkaç önemli tasarım değişikliği olabilir. Söylentilere göre Apple, titanyum çerçeve yerine alüminyum çerçeve kullanmayı düşünüyor. Yarı cam yarı alüminyum da olabilir. Apple, bu şekilde kablosuz şarj desteğini korurken cihazı düşmelere ve hasara karşı daha dayanıklı hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca cam yerine alüminyumdan yapılmış yeni kamera çıkıntısı olacağına ilişkin söylentiler var. Bazı raporlar, kamera bölümünün uzun oval bir şekle ve yatay bir düzene sahip olacağını söylüyor ancak şu anda kamera kurulumunun nasıl görüneceği tam olarak belli değil.

‌iPhone 17‌ Pro modellerinin 12 GB RAM ile gelme ihtimali var. Düz iPhone 17 ve diğer modellerin 8 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Apple'ın Pro modellerinde kamerayı yükseltmesi ve 48 megapiksel telefoto lens sunması bekleniyor. Bu yükseltmeyle birlikte ‌iPhone 17‌ Pro modellerinde 48MP geniş lens, 48 ​​megapiksel ultra geniş lens ve 48 megapiksel telefoto lens olacak. En az bir ‌iPhone 17‌ modelinin, kullanıcıların lense ulaşan ışık miktarını değiştiren diyafram boyutunu ayarlamasına olanak tanıyan mekanik bir diyaframa sahip olması bekleniyor.

iPhone SE 4

Tam Boyutta Gör ‌iPhone SE‌ 4’ün tanıtılmasıyla Touch ID ve küçük ekranlı iPhone devri kapanacak. Apple, yeni iPhone SE modelinde Touch ID parmak izi sensörü yerine Face ID kullanacak. Ayrıca bazı kullanıcıların tek elle rahat kullanım sunduğundan sevdiği 4.7 inç ekran son bulacak. iPhone SE 4’ün 6 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

‌iPhone SE‌ 2025, ekran tasarımı yönünden iPhone 14 modeline benzeyecek. Telefonda tek 48 megapiksel arka kamera ve artık zorunluluk olarak USB-C portu olacak. ‌Özelleştirilebilen Eylem düğmesinin olup olmayacağı belirsiz.

‌iPhone SE‌ 4. nesil, muhtemelen Apple Intelligence'ı destekleyecek A18 çiple gelecek. ‌Apple Intelligence‌ desteğinin eklenmesi, cihazın en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyacağı anlamına da geliyor.

‌iPhone SE‌'nin piyasaya sürülmesiyle Apple, son birkaç yıldır üzerine çalıştığı kendi modem çipini tanıtacak. Apple 5G çipi mmWave 5G'yi desteklemeyecek ancak 6 GHz altını destekleyecek. Apple’ın bu çipi üst seviye modellerinde kullanmadan önce iyi çalıştığından emin olmak için iPhone SE’de kullanabileceği yönünde söylentiler var.

Fiyatlandırma tarafında, 4. nesil ‌iPhone SE‌ fiyatının 500 doların altında olması bekleniyor. ‌iPhone SE‌ 4 muhtemelen 2025'in başlarında piyasaya sürülecek.

iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.1 inç OLED

İşlemci: Apple A18 çip

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 48 MP

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 3279 mAh

Diğer: Face ID, Apple Intelligence desteği

Yeni Apple Watch modelleri ⌚️

Tam Boyutta Gör Apple, 2024’te yalnızca Series 10’u güncelledi, Watch Ultra 2’nin siyah modelini çıkardı. Ancak bu yıl standart Apple Watch, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra’nın güncellenmesi bekleniyor. Peki, Apple Watch 2025 modelleri hakkında neler biliyoruz?

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11’in kan basıncı takibi özelliğiyle gelebileceği söyleniyor. Bu özellik tam sistolik ve diyastolik kan basıncı seviyelerini ölçmeyecek; bunun yerine eğilimleri ölçecek ve yüksek kan basıncı tespit edilirse kullanıcıyı uyaracak.

Apple, yeni Apple Watch modellerinde Intel yerine MediaTek hücresel modemleri kullanması bekleniyor. Apple, giyilebilir cihazlara yönelik 5G hizmeti olan 5G RedCap'i destekleyen MediaTek'in 5G çipini kullanabilir. 5G RedCap, standart 5G hızları sunmuyor ancak mevcut Apple Watch modellerindeki 4G LTE'ye göre iyileştirme sunacak.

Apple Watch Ultra 3

Apple, 2024’te Apple Watch Ultra’yı yenilemedi ancak 2025'te yeni bir model bekleniyor. Apple Watch Ultra 3, uydu bağlantısına sahip olacak. Bu, Wi-Fi ve hücresel bağlantı kullanılabilir olmadığında saatten mesajlaşma ve iletişimi mümkün kılacak. Uydu bağlantısı, Apple Watch Ultra'ya özel olacak. Kan basıncını izleme özelliğini yeni Apple Watch Ultra’da da görebiliriz.

Apple Watch SE 3

Apple, 2025'te ‌Apple Watch SE‌'yi yenileyecek. Daha uygun fiyatlı Apple Watch seçeneği olarak, ‌Apple Watch SE‌, EKG, sıcaklık takibi ve daha fazlası gibi standart Apple Watch ile aynı sağlık özelliklerini sunmuyor ancak tüm standart uyku takibi ve kalp atış hızı takibi özelliklerine sahip. ‌Apple Watch SE‌ 3 modelinde Apple'ın alüminyum kasadan sert plastik malzemeye geçiş yapması bekleniyor. Plastik, alüminyumdan daha uygun fiyatlı olabilir ve renkli tasarımları sevenler için daha çekici olabilir.

Yeni Apple Watch modelleri genellikle Eylül ayında çıkıyor. Apple Watch SE‌ 3 modelinin sonbaharda yeni iPhone'larla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AirPods Pro 3 🎧

Tam Boyutta Gör AirPods, 2024’te yenilendi. 2025’te de AirPods Pro yenilenecek. ‌AirPods Pro 3‌'ün 2025’te çıkması bekleniyor. Apple, ‌AirPods Pro 3‌ için yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor ancak şimdilik ayrıntılar belirsiz. Hem kulaklıklar hem de şarj kutusu yenilenecek. Daha iyi ses kalitesi, Aktif Gürültü Önleme'de iyileştirmeler ve Vision Pro kulaklıkla daha iyi entegrasyon bekleniyor.

Apple, Aktif Gürültü Önleme'den ‌Siri‌'ye kadar her şeye güç veren yeni H3 bağlantı çipi üzerinde çalışıyor. Daha hızlı H3 çipi ANC, müzik kalitesi, uzamsal ses ve daha fazlası için iyileştirme sağlayabilir.

Apple'ın AirPods için vücut sıcaklığı izleme ve kalp atış hızı takibi gibi birkaç sağlık özelliğini test ettiğine dair söylentiler de var. Kulaktan sıcaklık ölçümü, Apple Watch'un bilekten ölçümüne göre daha doğru sonuçlar vereceğinden sıcaklık okuma faydalı bir özellik olacak. Kalp atış hızı takibi özelliği de Apple Watch'u olmayan ‌iPhone‌ kullanıcıları için yararlı olacak.

Apple, AirPods 4 ile fiziksel eşleştirme düğmesini kaldırıp gizli kapasitif düğme ve gizli LED ışığı koydu. Bunu ‌AirPods Pro‌ 3’te görebiliriz.

HomePod mini 2 🔊

Tam Boyutta Gör HomePod mini, birçok kullanıcının beklediği uygun fiyatlı akıllı hoparlör olarak 2020'de piyasaya sürüldü. İlk HomePod mini'nin piyasaya sürülmesinden bu yana dört yıldan fazla zaman geçti. Apple, HomePod mini için yeni renk seçenekleri eklese de temel teknoloji aynı kaldı. Uzun bir aradan sonra, HomePod mini 2 2025'te geliyor. Apple’ın yeni HomePod mini’de daha hızlı S serisi çip ve Broadcom yerine kendi tasarladığı WiFi ve Bluetooth çipini kullanması bekleniyor.

AirTag 2 📍

Tam Boyutta Gör Apple, AirTag’i 2021’de tanıttı ve özellikle iPhone kullanıcılarının favori takip cihazı. Söylentilere göre Apple, AirTag’in yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. AirTag’in yeni bir tasarımla geleceğine dair bir söylenti yok, Apple yüksek ihtimalle şeklinde bir değişiklik yapmayacak. Pilin erişiminin kolay olduğuna dair şikayetler var; bazıları bunun çocuklar için tehlikeli olabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle Apple, AirTag’in açılma şeklini değiştirebilir. AirTag, değiştirilebilir CR2032 pil kullanıyor. Apple’ın şarj edilebilir pile geçmesi sürpriz olur. AirTag 2, ikinci nesil ultra geniş bant çipinin eklenmesiyle çok daha uzun izleme aralığına sahip olacak. Güncellenmiş UWB çipi iPhone 15 modellerinde tanıtılmıştı, ilk UWB çipinin üç katı menzile sahipti.

Apple’ın AirTag 2’yi 2025 ortalarında tanıtması bekleniyor.

Apple’ın 2025’te Apple TV 4K’yı yenilemesi bekleniyor. M4 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerinin de 2025 başında tanıtılması bekleniyor. Yeni Mac Pro ve Mac Studio ile birlikte M5 işlemcili MacBook Pro da 2025 ortalarında gelebilir. Giriş seviye iPad ve yeni M serisi çiple güncellenecek iPad Air da 2025 başlarında gelecek.

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2025'te tanıtılması beklenen Apple ürünleri