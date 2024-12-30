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    Engelliler için ÖTV'siz araç alımında üst limit artırıldı

    ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahale etmediği koşulda her yıl yeniden değerleme oranında artıyor. Üst limit bu yıl %43,93 arttı.
    Engelliler için ÖTV'siz araç alımında üst limit artırıldı Tam Boyutta Gör
    Engelliler için sunulan ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit artırıldı. Söz konusu uygulama kısa süre önce gelen sürpriz bir düzenlemeyle büyük tartışmaya neden olmuştu. Konunun yankıları sürerken, 2024'te 1.591.200 TL olan üst limit 2025'te yüzde 43,93 artarak 2.290.200 TL'ye yükseltildi.

    Kısa süre öncesine kadar engelli vatandaşlar satış fiyatı üst limiti aşmayan otomobilleri ÖTV'siz şekilde satın alabiliyordu. Artık bu kapsamda alınabilecek araçlara en az %40 yerlilik zorunluluğu getirildi. Ayrıca, alınan araç 5 yıl boyunca cezasız satılamıyor, ÖTV'sini ödeyerek satılsa bile yeni araç alınamıyordu. Bu süre de 10 yıla yükseltildi.

    30 Aralık 2024 itibarıyla bu limite uyan yerli araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Renault Megane, Togg T10X, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i10, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon modellerinden oluşuyor.

    Bu modeller hem üst limiti aşmıyor hem de istenilen yerlilik oranına sahip. Ancak düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Gelecek zamlarla özellikle Toyota tarafında bazı versiyonlar bu limiti aşabilir.

    Yapılan son düzenlemenin daha önce ÖTV'siz araç alımından faydalanmış kişileri etkileyip etkilemeyeceği büyük merak konusu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı açıklamaya göre bu düzenlemeden önce araç almış kişiler 5 yıllık süre sonunda aracını cezasız satabilecek ancak yeniden ÖTV'siz araç almak için 10 yıllık süreyi beklemeleri gerekecek.

    Söz konusu düzenleme hakkındaki boşlukları doldurmak için yetkili mercilerden net bir açıklama yapılması gerekiyor.

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