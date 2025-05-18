Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avatar: The Last Airbender'ın hikâyesini devam ettirecek olan film ertelendi

    Normalde 2026'nın hemen başında sinemaseverlerle buluşması beklenen animasyon Avatar: The Last Airbender filmi neredeyse bir yıl ertelendi. Film, orijinal serinin hikâyesini devam ettirecek.

    Avatar: The Last Airbender Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden olanAvatar: The Last Airbender, bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş durumda. Üstelik bu franchise her geçen gün daha da büyüyor. Son dönemde daha çok Netfix yapımı live-action dizisiyle gündeme gelen The Last Airbender serisi, animasyon tarafını da boş bırakmıyor. Bir yandan orijinal dizinin asırlarca sonrasında geçecek bir animasyon dizisi hazırlanırken, diğer yandan bir de animasyon film çekiliyor.

    The Legend of Aang: The Last Airbender, 2026 Sonbaharına Ertelendi

    The Legend of Aang: The Last Airbender adını taşıyan bu filmin normalde 30 Ocak 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak Paramount bu hafta aldığı kararla filmi neredeyse bir yıl erteledi. The Legend of Aang: The Last Airbender'ın yeni vizyon tarihi 9 Ekim 2026 olarak açıklandı.

    Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği The Legend of Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Film; artık çocuk değil genç yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatacak.

    Filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ve Steven Yeun gibi isimler yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    TheLuBu 18 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e sohbet net antalya"da sevgiliyle gidilecek tenha yerler zehir nasıl yapılır müstakil ev kentsel dönüşüme girer mi ücretsiz gizli hesap görme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum