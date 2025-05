Avatar: The Last Airbender'ın hikâyesini devam ettirecek olan film ertelendi

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden olanAvatar: The Last Airbender, bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş durumda. Üstelik bu franchise her geçen gün daha da büyüyor. Son dönemde daha çok Netfix yapımı live-action dizisiyle gündeme gelen The Last Airbender serisi, animasyon tarafını da boş bırakmıyor. Bir yandan orijinal dizinin asırlarca sonrasında geçecek bir animasyon dizisi hazırlanırken, diğer yandan bir de animasyon film çekiliyor.

The Legend of Aang: The Last Airbender, 2026 Sonbaharına Ertelendi

The Legend of Aang: The Last Airbender adını taşıyan bu filmin normalde 30 Ocak 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak Paramount bu hafta aldığı kararla filmi neredeyse bir yıl erteledi. The Legend of Aang: The Last Airbender'ın yeni vizyon tarihi 9 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği The Legend of Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Film; artık çocuk değil genç yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatacak.

Filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ve Steven Yeun gibi isimler yer alıyor.

