Avatar: The Last Airbender'ın hikâyesini devam ettirecek olan film ertelendi

The Legend of Aang: The Last Airbender, 2026 Sonbaharına Ertelendi
The Legend of Aang: The Last Airbender adını taşıyan bu filmin normalde 30 Ocak 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak Paramount bu hafta aldığı kararla filmi neredeyse bir yıl erteledi. The Legend of Aang: The Last Airbender'ın yeni vizyon tarihi 9 Ekim 2026 olarak açıklandı.
Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği The Legend of Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Film; artık çocuk değil genç yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatacak.
Filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ve Steven Yeun gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.