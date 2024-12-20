28 Years Later'ın devam filminin ne zaman çıkacağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmleri arasında yer alan 28 Days Later (28 Gün Sonra), yıllar sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. 28 Years Later (28 Yıl Sonra) adını taşıyan film, 20 Haziran 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmin arkasındaki orijinal ekibi yıllar sonra yeniden bir araya getiren 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk filmi olacak. Nitekim daha şimdiden ikinci film de çekildi.

Çekimleri kısa süre önce tamamlanan ikinci film, 28 Years Later Part II: The Bone Temple adını taşıyacak. İlk filme paralel olarak geliştirilen bu devam filminin vizyon tarihi de belli oldu. Sony Pictures, filmin vizyon tarihini 16 Ocak 2026 olarak açıkladı.

28 Years Later fragmanı yayınlandı 1 hf. önce eklendi

28 Years Later'dan Sadece Yedi Ay Sonra Devam Filmi Çıkacak

The Bone Temple için açıklanan bu vizyon tarihi, devam filminin 28 Years Later'dan sadece yedi ay sonra gösterime gireceği anlamına geliyor. Normalde devam filmleri için 3-4 yıl beklemeye alıştığımız bu dönemde böyle bir tercihte bulunulmuş olması dikkat çekiyor. Belli ki 28 Years Later Part II, ismindeki Part II ifadesinin de işaret ettiği gibi bir devam filminden ziyade, yarım kalan bir hikâyenin ikinci bölümü gibi olacak.

Tüm bu üçleme Danny Boyle ve Alex Garland öncülüğünde hazırlanıyor olsa da Danny Boyle sadece 28 Years Later'ın yönetmen koltuğunda oturuyor. Devam filmini ise Candyman ve The Marvels gibi filmlerle tanınan Nia DaCosta yönetti.

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