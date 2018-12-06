Game of Thrones mekanları drone videoları ile gözler önüne serildi

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl sekizinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Game of Thrones'un geri dönüşü için adeta gün sayan Game of Thrones hayranlarının yeni sezon için önümüzdeki yıla kadar beklemesi gerekecek. Ancak dizinin hayranları bu arada Westeros'a dönmenin farklı bir yolunu buldu.

Game of Thrones'un eşsiz dünyasına daha yakından bakabilmek için dizinin çekildiği Avrupa ve Afrika ülkelerini ziyaret eden hayranlar, drone yardımıyla bu mekanlarda çekim yaptı. Böylece diğer Game of Thrones hayranlarının da dizinin yer alan mekanları drone kayıtlarından görmesini mümkün hale getirdi.

Kral'ın Şehri (King's Landing)'nde geçen sahnelerin çekimlerinin gerçekleştiği Dubrovnik şehri havadan görülüyor. Drone ile çekilen bu video, Hırvatistan sınırları içinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Dubrovnik'in korunan tarihi yapısı ile Game of Thrones'a ev sahipliği yapmaya ne kadar uygun olduğu görülüyor. Bu videolardan ilkinde (King's Landing)'nde geçen sahnelerin çekimlerinin gerçekleştiği Dubrovnik şehri havadan görülüyor. Drone ile çekilen bu video, Hırvatistan sınırları içinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan'in korunan tarihi yapısı ile Game of Thrones'a ev sahipliği yapmaya ne kadar uygun olduğu görülüyor.

Katalonya bölgesi görülüyor. Game of Thrones hayranları tarafından hazırlanan bir diğer videoda Game of Thrones çekimlerine ev sahipliği yapan bir diğer mekan olanbölgesi görülüyor.

İzlanda'yı 4K çözünürlükte görme şansı sunuyor. Duvar'ın ötesinde geçen sahneler ise yılın hemen hemen her döneminde kar ve buzla kaplı olan İzlanda'da çekiliyor. ClearSky tarafından hazırlanan video da'yı 4K çözünürlükte görme şansı sunuyor.

https://www.theverge.com/2018/12/2/18087930/game-of-thrones-aerial-drone-video-collection-watch