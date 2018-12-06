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Game of Thrones mekanları drone videoları ile gözler önüne serildi

Game of Thrones'un son sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, diziye ev sahipliği yapan şehirlerde çekilen drone videoları dizinin hayranlarına Westeros'un kapılarını açtı.
5 ay
15,3b
1
7
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl sekizinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Game of Thrones'un geri dönüşü için adeta gün sayan Game of Thrones hayranlarının yeni sezon için önümüzdeki yıla kadar beklemesi gerekecek. Ancak dizinin hayranları bu arada Westeros'a dönmenin farklı bir yolunu buldu.
Game of Thrones'un eşsiz dünyasına daha yakından bakabilmek için dizinin çekildiği Avrupa ve Afrika ülkelerini ziyaret eden hayranlar, drone yardımıyla bu mekanlarda çekim yaptı. Böylece diğer Game of Thrones hayranlarının da dizinin yer alan mekanları drone kayıtlarından görmesini mümkün hale getirdi.
Bu videolardan ilkinde Kral'ın Şehri (King's Landing)'nde geçen sahnelerin çekimlerinin gerçekleştiği Dubrovnik şehri havadan görülüyor. Drone ile çekilen bu video, Hırvatistan sınırları içinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Dubrovnik'in korunan tarihi yapısı ile Game of Thrones'a ev sahipliği yapmaya ne kadar uygun olduğu görülüyor.
Game of Thrones hayranları tarafından hazırlanan bir diğer videoda Game of Thrones çekimlerine ev sahipliği yapan bir diğer mekan olan Katalonya bölgesi görülüyor.
Duvar'ın ötesinde geçen sahneler ise yılın hemen hemen her döneminde kar ve buzla kaplı olan İzlanda'da çekiliyor. ClearSky tarafından hazırlanan video da İzlanda'yı 4K çözünürlükte görme şansı sunuyor.

https://www.theverge.com/2018/12/2/18087930/game-of-thrones-aerial-drone-video-collection-watch Yorum Yaz
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imsomnia 5 ay en beğenilen
adamlar ne güzel tarihlerine sahip çıkmışlar kale ve surlar sanki bir kaç yıl önce yapılmış gibi. birde bizimkiler aklıma gelince içim kan ağlıyor
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kucukyenici 5 ay
Bizde tarihi eserlere pvc pencere ve çelik kapı takıyorlar.
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ApsinteX 5 ay
Tüm medeniyetlerin başlangıcı olan bir yer iken, kendi tarihini korumayan ve sahip çıkamayan bir topluluğa evrilmek muazzam bir başarı. İnsanın ülkesinde olan güzelliklerin çirkinleştirilmesi ve başka ülkelerin güzelliklerine ve tarihi dokusuna hayran bırakılması çok üzücü.
Tüm medeniyetlerin başlangıcı olan bir yer iken, kendi tarihini korumayan ve sahip çıkamayan bir topluluğa evrilmek muazzam bir başarı. İnsanın ülkesinde olan ...
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astralll 5 ay
Diziyi izlemesem de videolar süper, özellikle ikinci videoda, 2:50 de ki geçiş...
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No Smoking 5 ay
Kapadokya'da çekimlerin olduğu söylendi bir ara doğru muydu ?
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MaSSive 5 ay
Game Of Thrones u severek, heyecanla izliyoruz, izledik ama, 7 sezonu şöyle oturup, dıdısının dıdısını, kayda değer sahneleri süzgeçten geçirsen, toplam da 1 buçuk saat den iki, bileme din 3 devam filminden fazlası etmez.
Öyle ki bazı sezonlar da, yan karakterleri bile yönetmenin unuttuğunu düşünüyordum.
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ApsinteX 5 ay
Tüm medeniyetlerin başlangıcı olan bir yer iken, kendi tarihini korumayan ve sahip çıkamayan bir topluluğa evrilmek muazzam bir başarı. İnsanın ülkesinde olan güzelliklerin çirkinleştirilmesi ve başka ülkelerin güzelliklerine ve tarihi dokusuna hayran bırakılması çok üzücü.
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Galatas4ray 5 ay
Bideki kale ve surlarda baliciler ve gayri meşrular cirit atıyor.
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kucukyenici 5 ay
Bizde tarihi eserlere pvc pencere ve çelik kapı takıyorlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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imsomnia 5 ay en beğenilen
adamlar ne güzel tarihlerine sahip çıkmışlar kale ve surlar sanki bir kaç yıl önce yapılmış gibi. birde bizimkiler aklıma gelince içim kan ağlıyor
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