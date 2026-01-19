2026’nın ilk Windows 11 güncellemesi bazı sistemlerde sorunlara neden oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Microsoft, 13 Ocak 2026 tarihinde Windows 11 için yılın ilk güvenlik güncellemesini yayımladıktan sadece dört gün sonra yaşanan ciddi sorunları gidermek amacıyla 17 Ocak 2026’da acil bir güncelleme yayınlamak zorunda kaldı. Söz konusu güvenlik yaması, bazı sistemlerde temel işlevleri doğrudan etkileyen hatalara yol açtı.

Kapatma ve uyku modunda sorun yaşandı

Güncelleme sonrası ortaya çıkan en dikkat çekici problem, bazı bilgisayarların düzgün şekilde kapanamaması veya uyku moduna geçememesi oldu. Microsoft’un paylaştığı teknik bilgilere göre bu sorun, yalnızca Windows 11 23H2 sürümünü çalıştıran ve Enterprise ile IoT sürümlerine sahip cihazları etkiledi. Ev kullanıcılarını kapsayan standart sürümlerde aynı davranışın gözlemlenmediği özellikle vurgulandı.

Sorunun güvenli başlatma özelliği etkin olan cihazlarda ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu özellik, sistemin açılış sürecini donanım düzeyinde korumayı amaçlıyor. Ancak Ocak 2026 güvenlik güncellemesiyle birlikte güvenli başlatma kullanılan bazı sistemler, kapatma ve hazırda bekletme komutlarına yanıt veremez hale geldi.

Güncellemenin yol açtığı bir diğer önemli sorun ise uzak bağlantı ve kimlik doğrulama hataları oldu. Bazı kullanıcılar uzak masaüstü üzerinden sisteme giriş yapamadıklarını bildirdi. Bu problem Windows 11 25H2, Windows 10 22H2 ESU ve Windows Server 2025 gibi farklı Microsoft platformlarını da etkiledi. Microsoft, bu bağlantı ve kimlik doğrulama sorunlarının da aynı acil güncelleme kapsamında giderildiğini açıkladı.

