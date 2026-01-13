Windows'ta 20 yıllık dönem kapandı: Çevrimdışı etkinleştirme sona erdi

Microsoft, son çevrimdışı etkinleştirme yolunu da kapattı
Kaçıranlar için hat üzerinden gerçekleştirilen aktivasyon işlemi, yüksek güvenlikli ortamlarda kullanılan izole bilgisayarlar için önemli bir alternatif sunuyordu. Araştırma laboratuvarları, üretim tesisleri ve kapalı ağ yapısına sahip kurumlar, Windows ve Office lisanslarını internete bağlanmadan etkinleştirebiliyordu.
Artık bu yol tamamen kapalı. Aktivasyon hattını arayan kullanıcılar, etkinleştirmenin çevrimiçi ortama taşındığını belirten otomatik bir mesajla karşılaşıyor. Microsoft, lisanslama işlemleri için web tabanlı bir portalı zorunlu hâle getirmiş durumda. Yeni sistemde, hedef bilgisayar çevrimdışı kalsa bile etkinleştirme için internet bağlantılı ayrı bir cihaz ve Microsoft hesabı gerekiyor.
Aslına bakacak olursak, günlük kullanıcılar açısından büyük bir değişiklik yok. Kurumsal taraftaki eleştiriler ise, özellikle güvenli ortamlarda web tabanlı aktivasyonun yeni riskler doğurabileceği noktasında yoğunlaşıyor. Microsoft'un destek belgelerinde telefonla etkinleştirme hâlâ yer alsa da, hizmetin fiilen 3 Aralık itibarıyla tamamen kapatıldığı doğrulanmış durumda.