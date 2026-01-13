Giriş
    Windows'ta 20 yıllık dönem kapandı: Çevrimdışı etkinleştirme sona erdi

    Microsoft, Windows ve Office için yıllardır kullanılan telefon tabanlı çevrimdışı etkinleştirme yöntemini resmen devre dışı bıraktı. Aktivasyon sistemi, Aralık ayı itibarıyla tamamen kapatıldı.

    Windows 11, son çevrimdışı etkinleştirme yolunu da kapattı!
    Microsoft, Windows XP döneminden bu yana kullanılan telefonla etkinleştirme sistemini resmen sonlandırdı. Kullanıcıların otomatik bir hat üzerinden lisans doğrulaması yapmasına imkân tanıyan bu yöntem, özellikle internet bağlantısı olmayan sistemlerde kritik bir rol üstleniyordu.

    Microsoft, son çevrimdışı etkinleştirme yolunu da kapattı

    Kaçıranlar için hat üzerinden gerçekleştirilen aktivasyon işlemi, yüksek güvenlikli ortamlarda kullanılan izole bilgisayarlar için önemli bir alternatif sunuyordu. Araştırma laboratuvarları, üretim tesisleri ve kapalı ağ yapısına sahip kurumlar, Windows ve Office lisanslarını internete bağlanmadan etkinleştirebiliyordu.

    Artık bu yol tamamen kapalı. Aktivasyon hattını arayan kullanıcılar, etkinleştirmenin çevrimiçi ortama taşındığını belirten otomatik bir mesajla karşılaşıyor. Microsoft, lisanslama işlemleri için web tabanlı bir portalı zorunlu hâle getirmiş durumda. Yeni sistemde, hedef bilgisayar çevrimdışı kalsa bile etkinleştirme için internet bağlantılı ayrı bir cihaz ve Microsoft hesabı gerekiyor.

    Aslına bakacak olursak, günlük kullanıcılar açısından büyük bir değişiklik yok. Kurumsal taraftaki eleştiriler ise, özellikle güvenli ortamlarda web tabanlı aktivasyonun yeni riskler doğurabileceği noktasında yoğunlaşıyor. Microsoft'un destek belgelerinde telefonla etkinleştirme hâlâ yer alsa da, hizmetin fiilen 3 Aralık itibarıyla tamamen kapatıldığı doğrulanmış durumda.

