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2040'ta elektrikli otomobil satışları fosil yakıtlı otomobilleri geride bırakacak

Morgan Stanley analistlerinin son raporuna göre; 2040 yılına gelindiğinde elektriki otomobil satışları içten yanmalı motorlu otomobil satışlarını geride bırakacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Gelecekte gazlı otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları, otomobil endüstrisi analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Otomobil satışlarını yakından takip eden bu analist firmaları arasında yer alan Morgan Stanley, elektrikli otomobil satışlarının içten yanmalı motorlara ne zaman yetişeceğini gösteren son raporunu yayınladı.
Morgan Stanley analistleri Harald C. Hendrikse, Adam Jonas ve Victoria A. Greer tarafından yayınlanan rapora göre; 2040 yılında elektrikli otomobil satışları içten yanmalı motorlu otomobil satışlarını geride bırakacak. Bu üç analiste göre elektrikli otomobil satışlarının hızla artmasında her geçen gün daha katı bir hal alan emisyon yönetmelikleri önemli bir rol oynayacak.
Morgan Stanley analistlerine göre 2030 yılında otomobil pazarının yüzde 16'sını oluşturan elektrikli otomobil satışları bu noktadan sonra hızla artacak ve 2040'a gelindiğinde yüzde 51'e yükselmiş olacak. 2050'ye gelindiğinde ise bu oranın yüzde 69'a ulaşacağı öngörülüyor.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir rapor yayınlayan Bloomberg Energy ise 2040 yılında tüm dünyada satılan otomobillerin yüzde 35'ini elektrikli araçların oluşturacağını öngörmüştü. Morgan Stanley, Bloomberg Enerygy'e kıyasla elektrikli otomobil satışları konusunda daha iyimser bir tablo ortaya koyuyor. Öte yandan elektrikli otomobil satışlarının Morgan Stanley'nin tahminlerinden bile daha hızlı yükseleceğini iddia eden bir kesim de mevcut.

https://electrek.co/2017/05/05/electric-vehicle-sales-vs-gas-2040/ Yorum Yaz
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Mand1ra_Hekimi 2 yıl en beğenilen
Bi zahmet geçsin yani 2040'da
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artenis 2 yıl
G A Z . . .
Nice translation sunshine,
now sit down and do your work again !
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CaNeRR 2 yıl
LPG akar
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BlindGuardianNN 2 yıl
vergisi ne kadar olur acaba
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TheNewAtilla 2 yıl
imkansız. Bu kadar net.
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PresidentBerke 2 yıl
2025 gibi astra corsa vs turevleri elektrikli olur
bence önemli olan sarj süresini kısaltsınlar
5dk da %100 sarj olup 1000km falan gitse mükemmel olur ki yaparlar bence
ama tesla vs çok pahalı turkiyede vergi almasalar dahi 100.000 dolar 350k ediyor
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iquique 2 yıl
motor ve egzoz sesi olmadan arabanın ne tadı olur ki? çocukların akülü arabasından farkı yok. modifiye de yapılmaz. elektrikli arabaları sevmiyorum
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haberelectro 2 yıl
Icten yanmalilarin tamamen yok olmasi icin 50-60 yil gerekli.
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shintai 2 yıl
Gerekli düzeltme editor tarafından yapılmış. Dikkate alınması güzel.
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C4_1400 2 yıl
2027'de epey bir artmış olacak.
Benim araba değiştirme periyoduma denk geliyor.
Sanırım 2027'de elektrikli araca geçmiş olurum.
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yesil1026 2 yıl
2021'de ne olacak ki öyle düşüş görmüşler acaba?
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mokinto 2 yıl yesil1026
yesil1026
2021'de ne olacak ki öyle düşüş görmüşler acaba?

Avrupa'da o tarihte çok ciddi emisyon kısıtlamaları geliyor. Hatta Norveç içten yanmalı motorlu araçları yasaklıyor.
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MetalWave 2 yıl
Gaz ne la, hiç mi arabalarla alakan yok :D
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kadirirdem 2 yıl
2040 a kim öle kim kala bakacağız yaşarsak o zaman değerlendiririz.
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Rohanli_Theoden 2 yıl kadirirdem
hocam sen benden 1 yaş büyüksün, ben 2100'ü görmeyi planlıyorum. sana da tavsiye ederim.
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
2040 a kim öle kim kala bakacağız yaşarsak o zaman değerlendiririz.

yani o zamana kadar gerçek bir iş, meslek sahibi olmak niyetim yok diyorsun
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