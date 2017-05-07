2040'ta elektrikli otomobil satışları fosil yakıtlı otomobilleri geride bırakacak

Gelecekte gazlı otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları, otomobil endüstrisi analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Otomobil satışlarını yakından takip eden bu analist firmaları arasında yer alan Morgan Stanley, elektrikli otomobil satışlarının içten yanmalı motorlara ne zaman yetişeceğini gösteren son raporunu yayınladı.

Morgan Stanley analistleri Harald C. Hendrikse, Adam Jonas ve Victoria A. Greer tarafından yayınlanan rapora göre; 2040 yılında elektrikli otomobil satışları içten yanmalı motorlu otomobil satışlarını geride bırakacak. Bu üç analiste göre elektrikli otomobil satışlarının hızla artmasında her geçen gün daha katı bir hal alan emisyon yönetmelikleri önemli bir rol oynayacak.

Morgan Stanley analistlerine göre 2030 yılında otomobil pazarının yüzde 16'sını oluşturan elektrikli otomobil satışları bu noktadan sonra hızla artacak ve 2040'a gelindiğinde yüzde 51'e yükselmiş olacak. 2050'ye gelindiğinde ise bu oranın yüzde 69'a ulaşacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir rapor yayınlayan Bloomberg Energy ise 2040 yılında tüm dünyada satılan otomobillerin yüzde 35'ini elektrikli araçların oluşturacağını öngörmüştü. Morgan Stanley, Bloomberg Enerygy'e kıyasla elektrikli otomobil satışları konusunda daha iyimser bir tablo ortaya koyuyor. Öte yandan elektrikli otomobil satışlarının Morgan Stanley'nin tahminlerinden bile daha hızlı yükseleceğini iddia eden bir kesim de mevcut.

https://electrek.co/2017/05/05/electric-vehicle-sales-vs-gas-2040/