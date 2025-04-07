BYD'nin 7 bin araç kapasiteli dev taşıma gemisi Türkiye'de

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Tam Boyutta Gör 2025 yılında Türkiye pazarında 50 bin otomobil satma hedefiyle yola çıkan BYD, bu amaç doğrultusunda stoklarını doldurmak adına çalışmalar yürütüyor. Şirketin 7 bin araç kapasiteli dev araç taşıma gemisinin bu seferki hedefi Türkiye oldu.

BYD’nin ikinci araç taşıma gemisi olan “BYD CHANGZHOU”, Türkiye’ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıktı. Yaklaşık 39 günlük bir yolculuğun ardından, 5 Nisan’da Türkiye’ye ulaştı. Yeni sahiplerini bekleyen BYD modelleri, Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaşan 7 bin araç kapasiteli dev gemiden limana indirildi. Gemideki otomobillerin yarısının Türkiye'ye indirildiği belirtiliyor.

199,9 metre uzunluğa ve 38 metre genişliğe sahip olan BYD CHANGZHOU, 69.250 GT (brüt tonaj) ve 21.400 NT (net tonaj) kapasitesiyle geniş ölçekli sevkiyatları verimli bir şekilde gerçekleştiriyor.7.000 araç taşıma kapasitesi sayesinde BYD CHANGZHOU, markanın araçlarını uluslararası pazarlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Sürdürülebilir taşımacılığı ön planda tutan gemi, çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanarak karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor. Bu çevreci teknoloji, BYD’nin küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.

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BYD Türkiye, Mart ayında TANG modelini satışa sundu. Böylece BYD’nin Türkiye’de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile yediye ulaştı. Marka, Nisan ayının ikinci yarısında DOLPHIN’in yeni donanımı Comfort’ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7’yi Türkiye’deki müşterileriyle buluşturacak.

Çinli firmanın 2025 yılında Türkiye'de 50 bin adet otomobil satma hedefi bulunuyor. BYD, resmi verilere göre ilk çeyrekte 8211 otomobil sattı. Şirketin hedefini tutturması için performansını biraz daha artırması gerekiyor.

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BYD'nin 7 bin araç kapasiteli dev taşıma gemisi Türkiye'de