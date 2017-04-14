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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Model 3'ün son halini temmuz ayında gösterecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Model 3'ün son halinin temmuz ayında görücüye çıkacağını açıkladı. Tesla'nın en düşük fiyatlı otomobili olacak Model 3'ün üretimine bu yaz başlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugün Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin gelecek planları ile ilgili birçok önemli açıklamada bulundu. İlk olarak, yakın bir tarihte ilk tır ve kamyonetlerini üreteceklerini duyuran Musk, daha sonra da merakla beklenen Model 3 hakkında önemli detaylar paylaştı.
Tesla'nın bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olan Model 3'ün üretimine bu yaz başlanacağı bir süredir biliniyordu. Musk bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Model 3'ün son halinin temmuz ayında görücüye çıkacağını duyurdu. Tesla Model 3 daha önce sergilenmiş olsa da bu tanıtımlarda kullanılan otomobilin prototipiydi. Otomobilin, üretimi yapılacak son hali ise ilk kez temmuz ayında görülecek.
Elektrikli otomobil alanına öncülük eden Tesla, hem otomobil hem de teknoloji dünyasındaki etkinliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Elektrikli otomobillerin yanı sıra güneş panellerinden yüksek kapasiteli pillere birçok farklı alanda ürün geliştiren Tesla, değerini de hızla arttırıyor.

https://www.engadget.com/2017/04/13/tesla-plans-to-show-off-finished-model-3-in-july/ Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Adam "July" diye tweet atıyor, haber yapılıyor vay anasını...
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Çok şükür bugün de boş geçmedik
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RhiFaT 2 yıl
İnsanların Tesla haberlerine tepkisini anlamıyorum Tesla otomotiv endustrisini baştan aşağı değiştiren bir girişim ve bu yenilikleri Türkçe öğrenmek güzel bir şey. ilgini cekmiyorsa habere bakmazsin olur biter her haberin altında aynı yorumlar. Dogru dürüst bilgilendirici yorum yazmıyor kimse sizin yüzünüzden.
İnsanların Tesla haberlerine tepkisini anlamıyorum Tesla otomotiv endustrisini baştan aşağı değiştiren bir girişim ve bu yenilikleri Türkçe öğrenmek güzel bir ş...
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Kaiser75 2 yıl
Alamayacağız ama fotolarına da bakmayalım
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kadirirdem 2 yıl
Gelse de gelmese de alamayacağımız için sorun yok.
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axaxa 2 yıl
Çıksın yine fotolarına bakarız biz :)
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madmax50 2 yıl
Benim gibi birçok insan model3 bekliyor. Tesla Türkiye için plan yapıyor. Gelecek yıllarda model 3 gelirse ilk alacaklardan biri benim.
35.000 dolar fiyatı olacak ve otv oranı yüzde 10. Yurtdışında bmw 5 serisi fiyatına satılan bir aracı 165.000 lira civarında alacağız umarım. G30 5.20d modeli 400.000 lira şuan bu araçtan daha performanslı çok daha dolu bir aracı bu fiyata almak harika olacak.
350km menzilli son teknoloji bir araç ve mtv ödemeyecek. Her bakımdan harika görünüyor. Elektrikli yaygınlaşana kadar vergilerde değişim olmasını beklemiyorum. Hem devlet hem vatandaş için elektrikli teslalar mantıklı seçenek.
Haberleri ilgiyle takip ediyorum teşekkürler.
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pat55 2 yıl madmax50
Bu araca öyle bir talep olursa, devlet direk kokusunu alır. Diğer ülkeleri bilmem ama burda devletin amacı çevre falan değil, vergi toplamaktır. Zaten çevreyi düşünmemeside normal kömür yakıp elektrik üretiyoruz. 1kw güç için yakılan benzin mi havayı daha çok kirletir, yoksa termikten üretilen elektrik mi bakmak lazım.
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RhiFaT 2 yıl
İnsanların Tesla haberlerine tepkisini anlamıyorum Tesla otomotiv endustrisini baştan aşağı değiştiren bir girişim ve bu yenilikleri Türkçe öğrenmek güzel bir şey. ilgini cekmiyorsa habere bakmazsin olur biter her haberin altında aynı yorumlar. Dogru dürüst bilgilendirici yorum yazmıyor kimse sizin yüzünüzden.
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aLLyC 2 yıl
Tesla Güzel de biraz işçilik kalitesine değer verse, kaporta parçaları arasında parmağım giriyor resmen.
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Çok şükür bugün de boş geçmedik
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Sazankiller 2 yıl
Tesla vs apple haberleri
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Adam "July" diye tweet atıyor, haber yapılıyor vay anasını...
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sniper23 2 yıl ozmenakif
ozmenakif

Adam "July" diye tweet atıyor, haber yapılıyor vay anasını...

Paranın gücü
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