Tesla, Model 3'ün son halini temmuz ayında gösterecek

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Bugün Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin gelecek planları ile ilgili birçok önemli açıklamada bulundu. İlk olarak, yakın bir tarihte ilk tır ve kamyonetlerini üreteceklerini duyuran Musk, daha sonra da merakla beklenen Model 3 hakkında önemli detaylar paylaştı.
Tesla'nın bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olan Model 3'ün üretimine bu yaz başlanacağı bir süredir biliniyordu. Musk bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Model 3'ün son halinin temmuz ayında görücüye çıkacağını duyurdu. Tesla Model 3 daha önce sergilenmiş olsa da bu tanıtımlarda kullanılan otomobilin prototipiydi. Otomobilin, üretimi yapılacak son hali ise ilk kez temmuz ayında görülecek.
Elektrikli otomobil alanına öncülük eden Tesla, hem otomobil hem de teknoloji dünyasındaki etkinliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Elektrikli otomobillerin yanı sıra güneş panellerinden yüksek kapasiteli pillere birçok farklı alanda ürün geliştiren Tesla, değerini de hızla arttırıyor.
https://www.engadget.com/2017/04/13/tesla-plans-to-show-off-finished-model-3-in-july/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
35.000 dolar fiyatı olacak ve otv oranı yüzde 10. Yurtdışında bmw 5 serisi fiyatına satılan bir aracı 165.000 lira civarında alacağız umarım. G30 5.20d modeli 400.000 lira şuan bu araçtan daha performanslı çok daha dolu bir aracı bu fiyata almak harika olacak.
350km menzilli son teknoloji bir araç ve mtv ödemeyecek. Her bakımdan harika görünüyor. Elektrikli yaygınlaşana kadar vergilerde değişim olmasını beklemiyorum. Hem devlet hem vatandaş için elektrikli teslalar mantıklı seçenek.
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