20$'a alınabilecek en iyi kulak içi kulaklık : Xiaomi Piston 3.0

Mobil cihaz pazarında yakından takip ettiğimiz Xiaomi, aksesuar konusunda da oldukça iddialı ürünler sunuyor. Piston serisi kulak-içi kulaklıklarla müzik severlerin ilgisini çeken firma, Piston 3.0 modelini de geçen ay piyasaya sürdü.





Her yeni modelde malzeme kalitesi ve ses teknolojilerini bir adım ileriye taşıyan Xiaomi, son üyede artık zirve yapmış diyebiliriz. Reddot Design 2015 tasarım ödüllerini de boş geçmeyen Piston 3.0 otoritelerden de tam not aldı.





Jak ucu, kontrol modülü ve kulaklık ayrım modülünde metal alaşımlı kaplama tercih eden Xiaomi, jak ucundan ayrım modülüne kadar giden kabloyu kevlar alaşımlı dayanıklı bir malzeme ile kaplamış. Ayrım modülünden kulaklıklara giden kabloda ise silikon kaplama tercih edilmiş.





Kulaklık sürücülerinde titanyum alaşıma yer veren firma, düşük ve orta seviye ses üretiminde en iyi performansı ortaya koyuyor. Ancak yüksek ses üretiminde bazı noktalarda geride kalındığı belirtiliyor. Bununla birlikte ürün aşırı bass gibi dezavantajları gideriyor ve tatmin edici bir ses dengesi sunuyor.





Kulaklığın ses izolasyonu başarılı olsa da çok küçük bir miktarda ses sızıntısı olabiliyor. Bununla birlikte kulaklığın yüzde 98 oranında ses izolasyonunda başarılı olduğu ifade ediliyor. Kulaklığın değerlerine gelince frekans tepkisi 20 ~ 20KHz iken, empedansı 32ohm, hassasiyeti 98 desibel ve çıkış gücü de 5mW olarak sıralanıyor.





Kontrol modülü üzerinde 3 adet buton ve bir adet mikrofon yer alıyor. Bu butonlara ses ve müzik oynatıcı kontrolü dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonlar atamak mümkün. Ancak bu sadece Android için geçerli. iOS tarafında ise sadece müzik oynatıcı kontrolü sağlanabiliyor.





Piston 3.0 kutusunda kulak boyutuna göre küçük-orta-büyük olacak şekilde ayarlanmış 3 farklı yumuşak kauçuk kapak da çıkıyor. Yurtdışında 20$ seviyesinde seyreden bir fiyat etiketine sahip Piston 3.0 ülkemizde de çeşitli kanallarda 80TL seviyesinde bulunabiliyor.