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20$'a alınabilecek en iyi kulak içi kulaklık : Xiaomi Piston 3.0

4 yıl
19,6b
1
50
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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20$'a alınabilecek en iyi kulak içi kulaklık : Xiaomi Piston 3.0

Mobil cihaz pazarında yakından takip ettiğimiz Xiaomi, aksesuar konusunda da oldukça iddialı ürünler sunuyor. Piston serisi kulak-içi kulaklıklarla müzik severlerin ilgisini çeken firma, Piston 3.0 modelini de geçen ay piyasaya sürdü.

Her yeni modelde malzeme kalitesi ve ses teknolojilerini bir adım ileriye taşıyan Xiaomi, son üyede artık zirve yapmış diyebiliriz. Reddot Design 2015 tasarım ödüllerini de boş geçmeyen Piston 3.0 otoritelerden de tam not aldı.

Jak ucu, kontrol modülü ve kulaklık ayrım modülünde metal alaşımlı kaplama tercih eden Xiaomi, jak ucundan ayrım modülüne kadar giden kabloyu kevlar alaşımlı dayanıklı bir malzeme ile kaplamış. Ayrım modülünden kulaklıklara giden kabloda ise silikon kaplama tercih edilmiş. 

Kulaklık sürücülerinde titanyum alaşıma yer veren firma, düşük ve orta seviye ses üretiminde en iyi performansı ortaya koyuyor. Ancak yüksek ses üretiminde bazı noktalarda geride kalındığı belirtiliyor. Bununla birlikte ürün aşırı bass gibi dezavantajları gideriyor ve tatmin edici bir ses dengesi sunuyor. 

Kulaklığın ses izolasyonu başarılı olsa da çok küçük bir miktarda ses sızıntısı olabiliyor. Bununla birlikte kulaklığın yüzde 98 oranında ses izolasyonunda başarılı olduğu ifade ediliyor. Kulaklığın değerlerine gelince frekans tepkisi 20 ~ 20KHz iken, empedansı 32ohm, hassasiyeti 98 desibel ve çıkış gücü de 5mW olarak sıralanıyor. 

Kontrol modülü üzerinde 3 adet buton ve bir adet mikrofon yer alıyor. Bu butonlara ses ve müzik oynatıcı kontrolü dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonlar atamak mümkün. Ancak bu sadece Android için geçerli. iOS tarafında ise sadece müzik oynatıcı kontrolü sağlanabiliyor. 

Piston 3.0 kutusunda kulak boyutuna göre küçük-orta-büyük olacak şekilde ayarlanmış 3 farklı yumuşak kauçuk kapak da çıkıyor. Yurtdışında 20$ seviyesinde seyreden bir fiyat etiketine sahip Piston 3.0 ülkemizde de çeşitli kanallarda 80TL seviyesinde bulunabiliyor.  

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cahitdikici 4 yıl en beğenilen
symbiat
Ürün aliden satın aldım, 2haftadır kullanıyorum. Kalite olarak samsung telfeonla gelen kulaklıkla emsal demek doğru olur, ki bence rezil. Telefonda mikrofon özelliği şart olduğundan bu ürüne katlanıyorum demek doğru olur. Beraberinde gelen kulak silikonlarının hiç biri benim kulağıma olmadı. Kardeşimin lumia telefonu ile gelen kulaklık bunlardan 2 gömlek üstün. Ki o kulaklığın kablosunu kaza eseri koparınca, silikonlarını önce samsung sonrada xiaomi ile kullanmaya başladım, anca o şekilde dış sesleri bastırıp müzik dinlemek mümkün piston 3 ile.Bu çöplere para vermeyin, xiaominin temel ürün tasarımı Çin olunca ürünlerde Çin vatandaşlarına hitap ediyor. Ha dürüst olmak lazım, bu paraya philips alsanız oda çöp. Bunlarla uğraşana kadar, bütçeyi az daha zorlayıp orta karar bir sennheiser almak en matıklısı bence. Gönül CX 3.00 Black diyor tabide, gel gör ki parası xiaominin 4 katı....

hocam büyük ihtimalle sahte ürün aldın bilgin olsun özellikle alide sahte ürün zibille var
symbiatÜrün aliden satın aldım, 2haftadır kullanıyorum. Kalite olarak samsung telfeonla gelen kulaklıkla emsal demek doğru olur, ki bence rezil...
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tylolhot06 4 yıl
Piston 3 ün, 2 nin gerisinde olduğu söyleniyor.
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matmuhendisi 4 yıl
Bende inceleme yaptınız sandım.. Neden inceleme karşılaştırma yapılmıyor bu ürünlerde anlamıyorum.. Hem çok fazla soru var herkesin kafasında hemde ucuz temin edebileceğiniz bir ürün..
Bende inceleme yaptınız sandım.. Neden inceleme karşılaştırma yapılmıyor bu ürünlerde anlamıyorum.. Hem çok fazla soru var herkesin kafasında hemde ucuz temin...
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-KeepCalm-7 3 yıl
Quadbeat 3 mü yoksa piston 3 mü
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kasidem 3 yıl
banggood.com/... 21.99 dolar

banggood.com/... 9.99 dolar

geekbuying.com/... 16.99 dolar ücretsiz kargo yok galiba bunda. nasıl ödüyoruz acaba kargo ücretini

geekbuying.com/... 8.09 dolar bundada ücretsiz kargo yok galiba

dx.com/... 54,67

Bunların hepsi orjinal mi? banggood da 2 tane fiyat var siz hangi ürünü hangi aldınız link atabilir misiniz
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HazretiZeus 4 yıl
Kulaklığı semers adlı kullanıcıdan aldım orjinal s3 kulaklığım bozulduğu için 8 liralık vatandan alınma kulaklık kullanıyordum arasında aman aman bir fark olduğunu söyleyemem galaxy s3 ve iphone 5 de denedim kalite olarak beklentilerimin altında kaldı yada yorumları okuyunca ben fazla büyüttüm
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DH Misafiri 4 yıl
N11 ve sanalpazarda semers adli satici satiyor,guvenilirdir.
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DH Misafiri 4 yıl
Xiaomi Piston almayı uzun zamandır düşünüyorum. Urban ear kullanıyorum, 1 yl oldu sapa sağlam sporda, koşuda, otobüste ve metroda sürekli aktif kullanıyorum. fiyat performans olarak 150 tl ye urban mı yoksa 50 tl ye Xiaomi Piston 3 mü merak ettim. sipariş verip göreyim. incelemesini atarım. alan varsa atsın pls
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DH Misafiri 4 yıl
1 haftadir kullanmaktaydim onceki kulakligim piston 2.1di. 3 herkese hitap etmeyebilir ben gayet iyi buldum toplumumuz genelde bass sevdigi icin kulaklik kotu gelmis olabilir bass konusunda az ama temiz bas vermekte
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Virtual Reality 4 yıl
Değerli Ekrem71 arkadaşım, "Kulaklığın ses izolasyonu başarılı olsa da çok küçük bir miktarda ses sızıntısı olabiliyor" diye yazmışsın. Bu kulaklığı bizzat denediniz mi? Yoksa başka sitelerin editörlerini kendi görüşlerini mi bize yutturmaya çalışıyorsunuz. Eğer DH ailesi olarak bu kulaklığı denediyseniz, video incelemesini göremedim, benimle linkini paylaşabilir misiniz?
Bende falanca sitede editörüm diyelim ve bende "Kulaklığın ses izolasyonu son derece başarılı ve en küçük bir ses sızıntısı yapmıyor" diyorum. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Kimin yazısı doğru? Seninki mi? Benim ki mi?
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Matthew Murdock 4 yıl
Sennheiser cx300 ii var. tek gecerim. Boyle seylere bisa para harcamayin derim
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freudunpiposu 4 yıl
tonya61
Ülkemizde direkt satışı yok ama Soundmagic PL11 gibi bir kulaklık varken aynı şeyi diyemeyeceğim Xiaomi Piston 3.0 hakkında. İlla yurtiçinden alacağım diyen varsa Creative EP-630 fiyatına göre başarılı bir seçenek hala.

Onun ekstra baslınısını almıştım 5 yıl önce falandı sanırım. Harikaydı sonra normalını aldım 50 lira civarı eski kalite yoktu.
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fear-tr 4 yıl
Piston aşağı...muhaaaaaahhaaaa
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tonya61 4 yıl
Ülkemizde direkt satışı yok ama Soundmagic PL11 gibi bir kulaklık varken aynı şeyi diyemeyeceğim Xiaomi Piston 3.0 hakkında. İlla yurtiçinden alacağım diyen varsa Creative EP-630 fiyatına göre başarılı bir seçenek hala.
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