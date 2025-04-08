Avrupa'dan Çin'e yanıt: 21,5 MW’lık dünyanın en büyük yüzer rüzgar türbini kuruldu

Toplam 276 metrelik kanat çapına sahip SG DD-276 model türbin, bugüne kadar kurulu en büyük kapasiteli rüzgar enerjisi çözümü olarak kayıtlara geçti. Bu alanda uzun süredir Çinli üreticilerin egemenliği sürerken, Siemens Gamesa, Çinlilerin rakipsiz olmadığını ortaya koydu.
70 bin eve yetecek güç üretebiliyor
Söz konusu prototip türbin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen HIPPOW projesinin bir parçası olarak geliştirildi. Siemens Gamesa, bu proje kapsamında AB’nin inovasyon fonundan 30 milyon euro hibe almıştı.
AB yetkililerine göre, bu dev türbin yılda yaklaşık 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Proje tamamlandığında ise toplamda 55 bin tonun üzerinde karbon emisyonu tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
Her ne kadar Siemens Gamesa, şu anda kurulu en güçlü türbine sahip olsa da, Çin’den gelen açıklamalar bu unvanın uzun süre ellerinde kalmayabileceğini gösteriyor. Çin devletine bağlı Dongfang Electric, geçtiğimiz ekim ayında 26MW gücünde bir rüzgâr türbini üretimini tamamladığını duyurmuştu. Benzer şekilde, Siemens Gamesa’nın eski rekorunu elinde bulunduran Çinli Mingyang Smart Energy de 22MW kapasiteli yeni nesil türbini için hazırlıklara başladığını açıklamıştı. Ancak bunlar henüz kurulmadı.
Siemens Gamesa, Danimarka'nın Vindeby kentindeki dünyanın ilk açık deniz rüzgar çiftliğine 11 türbin yerleştirmek de dahil olmak üzere 1991'den beri rüzgar türbinleri kuruyor. SG DD-276 türbini ise şirketin 14 ülkede kurduğu 5.000'inci türbin olarak kayıtlara geçti. Siemens Gamesa’nın toplam kurulu gücü ise 27 GW kapasiteyi aşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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