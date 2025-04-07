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    Çin, 2024’te enerji depolama kapasitesini iki kat artırdı

    Çin Elektrik Konseyi (CEC) tarafından yayınlanan rapora göre, Çin'in enerji depolama endüstrisi hızlı bir büyüme gösterdi ve toplam kurulu kapasite bir önceki yıla göre iki kat arttı.
    Çin, 2024’te enerji depolama kapasitesini iki kat artırdı Tam Boyutta Gör
    Çin, 2024 yılında enerji depolama alanında adeta bir patlama yaşadı. Çin Elektrik Konseyi'nin (CEC) 29 Mart’ta yayımladığı rapor, ülkenin batarya depolama kapasitesini bir önceki yıla göre iki katından fazla artırdığını ortaya koydu. Rapora göre, Çin’in toplam kurulu kapasitesi yıl sonunda 62 GW’a, enerji bazında ise 141 GWh’a ulaştı.

    Çin’in enerji depolama atağı

    Bu büyümenin merkezinde, 100 MW üzeri büyük ölçekli ve merkezi sistemlere geçiş yatıyor. 2024’te hizmete giren 515 yeni enerji depolama santrali ile birlikte 37 GW/91 GWh'lik kapasite devreye alındı. Bu miktar, 2023’te eklenen kapasitenin iki katından fazla. Yeni kurulumların yüzde 74’ü, 100 MW'ın üzerindeki büyük sistemlerden oluşuyor.

    Yeni kapasitenin yüzde 80’den fazlası, aralarında Sincan, İç Moğolistan, Jiangsu ve Shandong’un da bulunduğu 10 eyalette yoğunlaştı. Toplamda 17 eyalet 1 GW’ın üzerinde kapasiteye ulaşırken, 4 eyalet 5 GW barajını aştı.

    Büyümenin temel lokomotifi ise bağımsız enerji depolama sistemleri oldu. Yalnızca bu alanda eklenen 23 GW’lık kapasite, bir önceki yıla göre yüzde 150’lik artışı işaret ediyor. Bu sistemler günde ortalama 1,5 şarj-deşarj döngüsü gerçekleştirirken, yüzde 52’lik bir kullanım endeksine ulaştı.

    Yenilenebilir enerjiyle eşleştirilmiş sistemlerde de dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bu sistemlere 13,1 GW yeni kapasite eklendi. Yıllık tam döngü sayısı ortalama 177’ye yükselerek, bir önceki yıla kıyasla 73 döngü artış sağladı. Verimlilik endeksi de 15 puanlık bir sıçrama ile önemli kazanımlar elde etti.

    LFP bataryalar zirvede

    Pazarın mutlak hâkimi, yüzde 96’nın üzerinde payla lityum demir fosfat (LFP) bataryalar oldu. Sodyum-iyon ve akış bataryaları gibi alternatif çözümler ise yüzde 4’ün altında kaldı. Enerji kapasitesinin yüzde 67’si ise iki saatlik sistemlerden oluştu.

    Verimlilik tarafında da olumlu bir tablo söz konusu. Ortalama dönüşüm verimliliği yüzde 88,75'e ulaşırken, genel sistem verimliliği yüzde 81,71 olarak kaydedildi. Yeni kurulan tesislerde bu oranlar yüzde 91 seviyelerine ulaşıyor.

    CATL, BYD, EVE, Hithium ve Rept Battero gibi üreticiler batarya pazarının yüzde 70’ini kontrol ederken Çin, 2025 için 100 GW’lık toplam kapasite hedefi koymuş durumda. Ancak her şey bu kadar parlak değil. Büyük ölçekli yenilenebilir enerjiyle eşleştirilmiş sistemlerin verimliliği, küçük sistemlerin yarısı kadar kalmaya devam ediyor. Ayrıca, teknolojik yeniliklerde gözle görülür bir yavaşlık mevcut. Dört saatten uzun süreli depolama sistemleri hâlâ yüzde 1’in altında.

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