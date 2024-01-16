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    Dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar çiftliği karaya çekiliyor

    Dünyanın ilk yüzer rüzgar santrali Hywind Scotland, bir süreliğine kapatılıyor. Norveçli Equinor, 2017'den bu yana faaliyet gösteren türbinleri ağır bakım nedeniyle karaya çekiyor.
    Dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar çiftliği karaya çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk yüzer rüzgar santrali Hywind Scotland, geçici bir süreliğine devre dışı bırakılacak. Norveçli Equinor, 2017'den bu yana faaliyet gösteren beş Siemens Gamesa 6MW makinesinin tamamında parça değişikliği gerektiğini söylüyor. Ağır bakım statüsüne gelen türbinlerin üç ile dört ay kadar kapalı kalması planlanıyor.

    Dünyanın ilk yüzer rüzgar çiftliği karaya çekilecek

    Hywind Scotland'ın işletmecisi Norveçli enerji devi Equinor, operasyonel verilerin rüzgar türbinlerinin çalışmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söylüyor. Pilot proje 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu. Aktarılanlara göre beş Siemens Gamesa türbini bu yaz Norveç kıyılarına çekilecek. Firma tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor: "Bu, yüzer bir çiftlik için bu türden ilk operasyon ve bunu yapmanın en güvenli yöntemi türbinleri kıyıya çekmek ve operasyonları korunaklı koşullarda yürütmek."

    Dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar çiftliği karaya çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Türbinlerdeki bakım çalışmaları Norveçli yüklenici Wergeland Group üstlenecek. Firmanın bu türbinlere hizmet verebilecek yeterli derinlikte limanı da bulunuyor. Öte yandan dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar santrali olan Hywind Scotland, şu anda yapım aşamasında olan çok daha büyük yüzer rüzgar santrallerine öncülük etti.

    Bu çiftlikte bulunan beş yüzer rüzgar türbini toplam 30 megawatt (MW) kapasiteye sahip. Bu da yaklaşık olarak 34 bin hanenin elektriğine eş miktarda üretim anlamına geliyor. Her bir türbinin tabandan türbine maksimum yüksekliği ise 253 metre kadar. 2017’de faaliyete geçen çiftlik anakaranın 95 ila 120 metrelik su derinliği bulunan açıklarında yapılmıştı ve spar tipi altyapıya sahipti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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