Dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar çiftliği karaya çekiliyor

Dünyanın ilk yüzer rüzgar çiftliği karaya çekilecek
Hywind Scotland'ın işletmecisi Norveçli enerji devi Equinor, operasyonel verilerin rüzgar türbinlerinin çalışmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söylüyor. Pilot proje 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu. Aktarılanlara göre beş Siemens Gamesa türbini bu yaz Norveç kıyılarına çekilecek. Firma tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor: "Bu, yüzer bir çiftlik için bu türden ilk operasyon ve bunu yapmanın en güvenli yöntemi türbinleri kıyıya çekmek ve operasyonları korunaklı koşullarda yürütmek."
Bu çiftlikte bulunan beş yüzer rüzgar türbini toplam 30 megawatt (MW) kapasiteye sahip. Bu da yaklaşık olarak 34 bin hanenin elektriğine eş miktarda üretim anlamına geliyor. Her bir türbinin tabandan türbine maksimum yüksekliği ise 253 metre kadar. 2017’de faaliyete geçen çiftlik anakaranın 95 ila 120 metrelik su derinliği bulunan açıklarında yapılmıştı ve spar tipi altyapıya sahipti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.