Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk yüzer rüzgar santrali Hywind Scotland, geçici bir süreliğine devre dışı bırakılacak. Norveçli Equinor, 2017'den bu yana faaliyet gösteren beş Siemens Gamesa 6MW makinesinin tamamında parça değişikliği gerektiğini söylüyor. Ağır bakım statüsüne gelen türbinlerin üç ile dört ay kadar kapalı kalması planlanıyor.

Dünyanın ilk yüzer rüzgar çiftliği karaya çekilecek

Hywind Scotland'ın işletmecisi Norveçli enerji devi Equinor, operasyonel verilerin rüzgar türbinlerinin çalışmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söylüyor. Pilot proje 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu. Aktarılanlara göre beş Siemens Gamesa türbini bu yaz Norveç kıyılarına çekilecek. Firma tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor: "Bu, yüzer bir çiftlik için bu türden ilk operasyon ve bunu yapmanın en güvenli yöntemi türbinleri kıyıya çekmek ve operasyonları korunaklı koşullarda yürütmek."

Tam Boyutta Gör Türbinlerdeki bakım çalışmaları Norveçli yüklenici Wergeland Group üstlenecek. Firmanın bu türbinlere hizmet verebilecek yeterli derinlikte limanı da bulunuyor. Öte yandan dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar santrali olan Hywind Scotland, şu anda yapım aşamasında olan çok daha büyük yüzer rüzgar santrallerine öncülük etti.

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Bu çiftlikte bulunan beş yüzer rüzgar türbini toplam 30 megawatt (MW) kapasiteye sahip. Bu da yaklaşık olarak 34 bin hanenin elektriğine eş miktarda üretim anlamına geliyor. Her bir türbinin tabandan türbine maksimum yüksekliği ise 253 metre kadar. 2017’de faaliyete geçen çiftlik anakaranın 95 ila 120 metrelik su derinliği bulunan açıklarında yapılmıştı ve spar tipi altyapıya sahipti.

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Dünyanın ilk yüzer açık deniz rüzgar çiftliği karaya çekiliyor