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    BİM marketler Tecno Spark Go 2024 ve termal yazıcılı fotoğraf makinesi var

    14 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 2024 akıllı telefon modeli ve IMEX markasına ait termal yazıcılı çocuk fotoğraf makinesi yer alıyor. 
    14 Şubat BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin aktüel kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, fotoğraf makinelerinden enerji aksesuarlarına ve ses sistemlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    14 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

    14 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 2024 telefon modeli yer alıyor. 6.6 inçlik IPS LCD ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 13MP arka kamera gibi özellikler 5750TL olarak satılıyor. 

    Diğer taraftan şipşak kamera olarak bildiğimiz ancak anlık çıktıyı termal kâğıt olarak alabilen IMEX çocuk fotoğraf makinesi 1750TL. Çift kamerası olan makine Tip-C ile şarj ediliyor ve 3 adet termal rulo ile birlikte geliyor. 

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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