BİM marketler Tecno Spark Go 2024 ve termal yazıcılı fotoğraf makinesi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin aktüel kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, fotoğraf makinelerinden enerji aksesuarlarına ve ses sistemlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

14 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

14 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 2024 telefon modeli yer alıyor. 6.6 inçlik IPS LCD ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 13MP arka kamera gibi özellikler 5750TL olarak satılıyor.

6 Şubat A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan şipşak kamera olarak bildiğimiz ancak anlık çıktıyı termal kâğıt olarak alabilen IMEX çocuk fotoğraf makinesi 1750TL. Çift kamerası olan makine Tip-C ile şarj ediliyor ve 3 adet termal rulo ile birlikte geliyor.

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