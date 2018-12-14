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22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı

22nm sürecinde iyi bir verimlilik yakalayan Intel bazı yongaların üretimini bu sürece kaydırıyor. Intel B365 Express çipseti ilk örneklerden birisi. Detaylar haberimizde.
5 ay
12,4b
1
6
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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14nm üretim hatlarındaki yoğunluk nedeniyle işlemci üretiminde sıkıntı yaşayan Intel, bazı yongaları daha önceki süreçlere çekerek bu hatları boşaltmaya çalışıyor. Bunun ilk örneği yeni 300 serisi çipset oldu.

Intel B365 Express özellikleri

Intel B365 Express çipseti 22nm HKMG+ sürecinde üretilmiş. Her ne kadar geçmişe dönülmüş gibi dursa da süreçteki verimlilik sayesinde çipsetin ısıl tasarım gücü B360 ile aynı yani 6W.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç"

Yeni çipset B360 Express ve H370 Express arasına yerleşiyor. Bazı konularda iyi olsa da eksiklikleri eleştirilecek nitelikte. 20 adet PCIe 3.0 iş hattı olan çipsetin anakart üzerinde ek M.2 ve U.2 bağlantıları kazanabileceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan çipset sadece 8 adet 5Gbps USB 3.0 desteğine yer vermiş. Kaynaklar üçüncü taraf kontrolcüler ile USB 3.1 desteğinin sunulabileceğini belirtiyor. Wireless AC kartının olmadığı diğerleri gibi hız aşırtmaya kapalı. Bununla birlikte ME sürümünün 11 olarak belirlenmesi elden geçirilmiş bir Z170 olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

 

https://www.techpowerup.com/250586/intel-launches-b365-express-chipset-on-22nm-process-possibly-a-re-branded-z170 Yorum Yaz
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karmaşık 5 ay en beğenilen
Intel chipset konusunda niye gömüyorsunuz chipset nm olarak geriden gelir pek beğendiğiniz AMD'nin güncel chipsetleri 55 nm teknolojisinde.
en.m.wikipedia.org/...
Intel chipset konusunda niye gömüyorsunuz chipset nm olarak geriden gelir pek beğendiğiniz AMD'nin güncel chipsetleri 55 nm teknolojisinde.en.m.wiki...
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esmerbuyucu 5 ay
2018, 2019 olacak...
1 Yanıt Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 5 ay
cep telefonu gibi değil bu !
yok öyle 0,5 voltla çalışan veya ısınan bir sistem
işlemci tek başına 100 W indiriyor şebekeden
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karmaşık 5 ay en beğenilen
Intel chipset konusunda niye gömüyorsunuz chipset nm olarak geriden gelir pek beğendiğiniz AMD'nin güncel chipsetleri 55 nm teknolojisinde.
en.m.wikipedia.org/...
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Eeltorm 5 ay
Intel hala dalga geçiyor kullanıcılarla. Daha ne intel alırım ne de alırım.
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Mugetsuga 5 ay
Intel baba soy bizi
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esmerbuyucu 5 ay
2018, 2019 olacak...
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TheNewAtilla 5 ay esmerbuyucu
Hort konu sanmıştım 2013de miyiz intelll
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