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AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç

Raja Khoduri’den sonra Radeon grubunun başına geçen Michael J. Rayfield hakkında iyi şeyler söylenmiyor. Rayfield bazı sorunlar nedeniyle firmadan emekliliğini istedi.
5 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Grafik kartı pazarında AMD’yi yeniden potaya sokan ve büyük bir başarıya imza atan Radeon Teknolojileri Grubu’nun lideri Raja Khoduri bilindiği üzere Intel’e transfer olmuştu. Raja’dan sonra işler pek yolunda gitmiyor.

Yeni gelen yönetici emekli oluyor

AMD yönetimi Raja’nın ardından Radeon grubunun başına başkan yardımcısı Michael J. Rayfield’ı getirmişti. Ne var ki Rayfield sürpriz bir emeklilik talebinde bulundu. İddialar ise üzücü.

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Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Rayfield üzerine aldığı sorumluluğun bilincinde değildi. Gecesini gündüzüne katarak başarı elde eden grubun başkanı olmasına rağmen Rayfield kesinlikle saat 17.00’dan sonra ve hafta sonları fazla mesai yapmıyordu.

Ayrıca okumaya zaman ayıramadığı binlerce maili kontrol etmeden siliyor ve ekip arkadaşları dahil çevresindeki pek çok kişinin ismini hatırlamakta zorlanıyordu. Rayfield ayrıca grafik pazarındaki yetenek savaşlarını kesinlikle reddediyor ve gruba hiçbir etkisinin olmadığını ifade ediyordu.

Strateji geliştirme konusunda da bekleneni veremeyen Rayfield’ın 7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimini Radeon VII adıyla son kullanıcıya sunmayı ve 750$ civarında bir fiyat etiketi koymayı planladığı ifade ediliyor. Zaten yüksek fiyatlar nedeniyle ilginin düşük kaldığı Vega 10 biriminden sonra böyle bir hamle hiçbir işe yaramayacaktı. Lisa Su’nun da bu teklifi kabul etmediği ifade ediliyor.

Günün sonunda kaynaklar Rayfield’ın grubun sorumluluğunu alabilecek kadar güçlü olmadığı için AMD içerisinde tartışmalar yaşandığını ve sonrasında ise emeklilik kararı aldığını dile getiriyor. AMD ise olayın olağan bir emeklilik süreci olduğunu ve herhangi bir problem yaşanmadığını vurguluyor. Rayfield’ın yerine Radeon grubunu bir süre David Wang yönetecek.

 

https://wccftech.com/exclusive-mike-rayfield-amd-retires/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 5 ay en beğenilen
"Rayfield kesinlikle saat 17.00’dan sonra ve hafta sonları fazla mesai yapmıyordu."
En iyisini yapıyormuş, insanlar köle değildir kar üstüne kar katmaya çalışan şirketlerde gece gündüz çalışsan ne olur? Kıymet bilen mi var o kadar çalış çabala en ufak bir hatada kapının önüne ilk koyulan da sen oluyorsun.
"Rayfield kesinlikle saat 17.00’dan sonra ve hafta sonları fazla mesai yapmıyordu."En iyisini yapıyormuş, insanlar köle değildir kar üstüne kar katmaya çal...
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Usbehci 5 ay
AMD'ye sızmış Nvidia ajanı resmen, iyi olmuş.
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OverClocK1ng 5 ay
Fazla mesai yapmıyormuş. Yaramaz adammış.
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fikraci 5 ay
Emeklilik candır bir de bu adamlarla mı uğraşacak
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TheNewAtilla 5 ay
Bu adam yüzünden saçma sapan ürünler ve fiyatlar gördük demek ki
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redoracle 5 ay
Adam bankamatik memurmuş zaten, sadece maaşını çekmek için şirkete uğruyormuş, iş yaptığı,birşey kattığı yokmuş.
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SEO-Uzmanı 5 ay
MS DX tekelinde teknolojiyi sınırlandırdığınız sürece piyasaya hiç bir yenilik getiremezsiniz ! ekran kartı firmaları yeni standartları kendileri oluşturmalı !
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mamad 5 ay SEO-Uzmanı
O dediğin 25 yıl önce zaten varmış. Gelişim hızlı olsa da bir standartlaşma olmadığı için platform konusu çok ciddi bir sorun oluşturmuş. Zaten standartları belirleyenler yoluna devam etmiş, gerisi yalan olmuş. Kısacası gelişim her şey değildir. Sunulan teknolojinin adam gibi kullanılması da gerekir. Kaldı ki bir tarafın sunup diğer tarafın sunmadığı ve piyasanın bölündüğü bir durumu kimse istemez. Ps vs xbox ayrımından çok daha felaket bir ayrım olur bu, o zaman da bu kart/oyun işlerinin tamamı yalan olur.
Nvidia'nın görüntüyü dörtgenlerle oluşturan ilk mimarisini destekleyen toplam 3-5 tane oyun varmış, hesabını ordan yapın işte.
Haber için de sürekli Amd'nin başarısızlığını birilerine ihale etmeye çalışan tayfa şimdi de bu elemanı bulmuş, her haltı bundan biliyor. Yok abicim öyle bir şey. Amd'nin başarısızlığı genel bir durum ve maddi bir mevzu. Tabi Nvidia'nın feci şekilde güçlenmiş olması da var. Amd'nin eski yönetimlerinin aldığı yanlış kararlar da var. Var oğlu var. Bu adam mı suçlu o adam mı bilemeyiz. Genel bir durum var. Eğer ki sorun kaynağına inmek gibi bir amacınız varsa, taa 2007-2008 yıllarına gitmeniz gerekiyor. Yanlışlar orada başladı.
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nForcer 5 ay
Şu AMD'den rica ediyorum, ATI markasını geri getirsinler. 9550'lerin çılgın attığı dönemdeki o ATI ruhu yeniden yaşanmazsa hem kendilerini, hem de Nvidia'yı ateşe atacaklar.
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MogoLKhan 5 ay nForcer
Ati nin nesi geri gelsin Amd anca toparladı Ati zamanında partnerleri bol bol bozuk kart satıyordular.
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Mutlak.Sıfır 5 ay en beğenilen
"Rayfield kesinlikle saat 17.00’dan sonra ve hafta sonları fazla mesai yapmıyordu."
En iyisini yapıyormuş, insanlar köle değildir kar üstüne kar katmaya çalışan şirketlerde gece gündüz çalışsan ne olur? Kıymet bilen mi var o kadar çalış çabala en ufak bir hatada kapının önüne ilk koyulan da sen oluyorsun.
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interwap 5 ay Mutlak.Sıfır
"İşçinin tembeli mesai bittikten sonra çalışırmış." gibi söz var.
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Usbehci 5 ay
AMD'ye sızmış Nvidia ajanı resmen, iyi olmuş.
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ahmetbmyo 5 ay
gittiği iyi olmuş rakip olmazsa 2080 ti 50 bin olacak kanımca rekabet olmalı zaten kur durumu belli 5 ten aşağıya düşmez bide tekelin fiyatı tek istediğim 4 k 60 fps oyun bu şartlar altında rüya hiç bitmeyecek
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H34RTL3SS 5 ay
vega 64 alacaktım sitede birinden çok güçlü bir kart ama oyunlarda beklediğim performansı veremiyor işlemci kısmını toparladılar 2700x kullanıyorum memnunum ama gpu tarafını bir an önce oyun pazarı için geliştirmeleri gerekiyor bu gibi adamlarla olmaz o iş bize işini aşkla yapacak kişiler lazım
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