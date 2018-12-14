AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç

Grafik kartı pazarında AMD’yi yeniden potaya sokan ve büyük bir başarıya imza atan Radeon Teknolojileri Grubu’nun lideri Raja Khoduri bilindiği üzere Intel’e transfer olmuştu. Raja’dan sonra işler pek yolunda gitmiyor.

Yeni gelen yönetici emekli oluyor

AMD yönetimi Raja’nın ardından Radeon grubunun başına başkan yardımcısı Michael J. Rayfield’ı getirmişti. Ne var ki Rayfield sürpriz bir emeklilik talebinde bulundu. İddialar ise üzücü.

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Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Rayfield üzerine aldığı sorumluluğun bilincinde değildi. Gecesini gündüzüne katarak başarı elde eden grubun başkanı olmasına rağmen Rayfield kesinlikle saat 17.00’dan sonra ve hafta sonları fazla mesai yapmıyordu.

Ayrıca okumaya zaman ayıramadığı binlerce maili kontrol etmeden siliyor ve ekip arkadaşları dahil çevresindeki pek çok kişinin ismini hatırlamakta zorlanıyordu. Rayfield ayrıca grafik pazarındaki yetenek savaşlarını kesinlikle reddediyor ve gruba hiçbir etkisinin olmadığını ifade ediyordu.

Strateji geliştirme konusunda da bekleneni veremeyen Rayfield’ın 7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimini Radeon VII adıyla son kullanıcıya sunmayı ve 750$ civarında bir fiyat etiketi koymayı planladığı ifade ediliyor. Zaten yüksek fiyatlar nedeniyle ilginin düşük kaldığı Vega 10 biriminden sonra böyle bir hamle hiçbir işe yaramayacaktı. Lisa Su’nun da bu teklifi kabul etmediği ifade ediliyor.

Günün sonunda kaynaklar Rayfield’ın grubun sorumluluğunu alabilecek kadar güçlü olmadığı için AMD içerisinde tartışmalar yaşandığını ve sonrasında ise emeklilik kararı aldığını dile getiriyor. AMD ise olayın olağan bir emeklilik süreci olduğunu ve herhangi bir problem yaşanmadığını vurguluyor. Rayfield’ın yerine Radeon grubunu bir süre David Wang yönetecek.