Cepte Şok uygulaması ile online market hizmeti sunan ŞOK Marketler, pazarda önemli paya sahip İstegelsin’i satın aldığını duyurdu. İstegelsin’in tamamını 220 milyon TL’ye satın almak için sözleşme imzalandı.

ŞOK, konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Sözleşme imza tarihi itibarıyla İstegelsin’in (Future Teknoloji Ticaret A.Ş.) finansal borcunun bulunmadığının da altı çizildi. Satın alım bedelinin KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. raporuna göre belirlendiği ifade edildi.

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Söz konusu satın alımla birlikte Cepte Şok uygulamasında yeni dönem başlayabilir. Cepte Şok’un ürün yelpazesi genişleyecek ve ürünler daha hızlı teslim edilecek. İstegelsin, 2019 yılında faaliyete geçti. Market, bakkaliye, fırın, et, atıştırmalık, sıcak kahve vb. ev ürünlerini saatler içerisinde teslim ediyor. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir ve Manisa'da hizmet veriyor.

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ŞOK Marketler, online market platformu İstegelsin'i satın aldı