24 saat çalışabilen 4G Hotspot cihazı: "iPad Air"

Tablet bilgisayar pazarının açık ara lideri olan Apple, yeni iPad modellerini dün itibariyle Amerika'da satışa sundu. Yerini aldığı modele göre hem tasarım hem de donanım anlamında önemli yenilikler ile gelen iPad Air, farklı kullanım senaryolarında da etkileyici sonuçlar verecek gibi görünüyor. Daha ince ve daha hafif bir cihaz hazırlayabilmek için pil tarafında kesintiye giden Apple, iPad 4'teki 42.5 Watt/Saat kapasiteli pili yeni modeli iPad Air modelinde 32.4 Watt'lık seçenek ile değiştirmişti. Donanımsal anlamında daha küçük kapasiteli pil hayalkırıklığı gibi görünse de yazılım optimizasyonları ve donanım tarafında platformun tamamı için enerji verimliliğinin arttırılması sayesinde aradaki farkı kapatmak bir yana iPad 4'ten daha fazla pil süresi sunan üstelik daha hızlı şarj olan bir cihaz ortaya çıkarmayı başarmış.

Apple iPad Air'da pil örmünü geliştiren temel unsurların başında, çift çekirdekli 64-bit A7 işlemcisinin Samsung tarafından 28nm fabrikasyon süreci ve düşük güç seviyesinde üretim geometresi ile üretmesi. Tüm bu gelişmelerin pil ömrünü yaptığı katkı farklı bir yorum ile de sınandı. Anandtech yaptığı bir testte, iPad Air'ı bir 4G (LTE) Hotspot cihazı olarak kullanarak, tabletteki internet bağlantısını 100Kb/saniye sabit hızında Retina Ekranlı 13-inç MacBook Pro ile kullanmış. Kullanım süresince iPad Air hotstop görevini üstlendiğinden ekranı kapalı tutmuş. Test sonuçlarına bakılırsa bir Hotspot cihazı olarak iPad Air tam 24 saat aralıksız çalışabilmiş ki bu gerçekten oldukça iddialı bir değer zira bu seviyede pil ömrü sunan tüketici odaklı bir mobil hotspot cihazı bulmak pek kolay değil. 24 saat sonunda pili artık tükenme noktasına gelen iPad Air üzerinden MacBook Pro'da kullanılan veri miktarının toplam boyutu da 8GB'ın üzerinde oldu.

Ortaya çıkan sonuçlar itibariyle iPad Air aynı zamanda kısa sürede pili biten pek çok hotspot cihazından farklı olarak dizüstü bilgisayarımıza internet paylaştırabileceğimiz güçlü bir yardımcı olmaya aday gibi görünüyor.

http://anandtech.com/show/7477/ipad-air-delivers-24-hours-of-battery-life-as-lte-hotspot