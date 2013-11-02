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24 saat çalışabilen 4G Hotspot cihazı: "iPad Air"

5 yıl
2,4b
1
52
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarının açık ara lideri olan Apple, yeni iPad modellerini dün itibariyle Amerika'da satışa sundu. Yerini aldığı modele göre hem tasarım hem de donanım anlamında önemli yenilikler ile gelen iPad Air,  farklı kullanım senaryolarında da etkileyici sonuçlar verecek gibi görünüyor. Daha ince ve daha hafif bir cihaz hazırlayabilmek için pil tarafında kesintiye giden Apple, iPad 4'teki 42.5 Watt/Saat kapasiteli pili yeni modeli iPad Air modelinde 32.4 Watt'lık seçenek ile değiştirmişti. Donanımsal anlamında daha küçük kapasiteli pil hayalkırıklığı gibi görünse de yazılım optimizasyonları ve donanım tarafında platformun tamamı için enerji verimliliğinin arttırılması sayesinde aradaki farkı kapatmak bir yana iPad 4'ten daha fazla pil süresi sunan üstelik daha hızlı şarj olan bir cihaz ortaya çıkarmayı başarmış.
Apple iPad Air'da pil örmünü geliştiren temel unsurların başında, çift çekirdekli 64-bit A7 işlemcisinin Samsung tarafından 28nm fabrikasyon süreci ve düşük güç seviyesinde üretim geometresi ile üretmesi.  Tüm bu gelişmelerin pil ömrünü yaptığı katkı farklı bir yorum ile de sınandı. Anandtech yaptığı bir testte, iPad Air'ı bir 4G (LTE) Hotspot cihazı olarak kullanarak, tabletteki internet bağlantısını 100Kb/saniye sabit hızında Retina Ekranlı 13-inç MacBook Pro ile kullanmış. Kullanım süresince iPad Air hotstop görevini üstlendiğinden ekranı kapalı tutmuş. Test sonuçlarına bakılırsa bir Hotspot cihazı olarak iPad Air tam 24 saat aralıksız çalışabilmiş ki bu gerçekten oldukça iddialı bir değer zira bu seviyede pil ömrü sunan tüketici odaklı bir mobil hotspot cihazı bulmak pek kolay değil. 24 saat sonunda pili artık tükenme noktasına gelen iPad Air üzerinden MacBook Pro'da kullanılan veri miktarının toplam boyutu da 8GB'ın üzerinde oldu.
Ortaya çıkan sonuçlar itibariyle iPad Air aynı zamanda kısa sürede pili biten pek çok hotspot cihazından farklı olarak dizüstü bilgisayarımıza internet paylaştırabileceğimiz güçlü bir yardımcı olmaya aday gibi görünüyor. 

http://anandtech.com/show/7477/ipad-air-delivers-24-hours-of-battery-life-as-lte-hotspot Yorum Yaz
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sombie 5 yıl en beğenilen
applenin cihaz tasarlamasına, ince düşünmesine, ayrıntılarla uğraşıp her zaman yenilikçi bi yaklaşıp sergilemesine hayranım gerçekten.
not: apple hastasıyım ama apple kullanıcısı değilim
applenin cihaz tasarlamasına, ince düşünmesine, ayrıntılarla uğraşıp her zaman yenilikçi bi yaklaşıp sergilemesine hayranım gerçekten.not: apple hastasıyı...
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Yanıtla +58
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fatih_h 5 yıl senersongur
senersongur

Apple tablet pazarının lideri değil ki.

Concord mu yoksa ?

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senersongurApple tablet pazarının lideri değil ki.Concord mu yoksa ?...
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fatih_h 5 yıl iboocum
iboocum

Madem 4g hotspot denemek istiyorsunuz neden 100kb/s hızla sınırlıyorsunuz arkadaş?

Kota yok herhalde
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DH Misafiri 3 yıl
şu android fanlarının apple ile ilgili her habere girip apple ı kötülemelerine anlam veremedim aşağılık komplexiçdiye düşünmeye başladım
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St. Petersburg 5 yıl
Merhaba arkadaşlar, Türkiye'de ki operatörlerin bizi nasıl yolduğunu buyrun aşadaki Rusya örneğimden görebilirsiniz. Seyahatimde MegaFon firmasından data hattı aldım ve Kişisel Erişim Noktası kullanıma açık bir şekilde sunuluyor. Malesef Türkiye'debu durum engellenmiş bir halde...

Rusya MegaFon

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Türkiye Vodafone

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Umarım anlaşılır olmuştur.
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gun 5 yıl
Yani iphone varsa aslında hiç gerek yok. Ben iphone da Bluetooth hep açık zaten. iPad den direkt bağlantı diyorum telefona bağlanıyor internette geliyor telefon yazlıkta nerde bile bilmeden bide. Bazen kapı kapatıyor birisi kesilince anlıyorum içerki odaymış telefon. Sonra ipadden kes desende kesiliyor zaten. Telefonda yüksek paket yeterli bence.
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Since1903 5 yıl
Yurtdışındaki kaliteli altyapı ile o rakamlar çok şaşırtıcı değil. Hadi siz gelin Türkiyedeki 3G altyapısıyla bi değerleri görün de görim sizi :) Bizim 3G altyapımız resmen pil düşmanı.
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Jlozde 5 yıl
Bence başarılı.
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1ol3irol 5 yıl
gun
Therocqula
myhotyro
Enclosure Ipad air hot spot olarak kullanılabiliyor mu?
Ne saçma bir sorudur. Haberi okuyunca anlayamıyorsan ne diyelim artık sana.
iPadlerin Türk operatörlerle hotspot özelliğinin çalışmadığını bilmiyorsun heralde ?
Yurt dışından alınan iPadler içinde geçerli mi bu peki ?

Iphone 4te varsa Ipadlerde havada karada olur.
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myfranco 5 yıl
100 Kb ile sınırlandırmak kotayı fazla yememek için. Yoksa 24 saatte 80gb data da çekebilirler. Maksat donanımı çalıştırmak.
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1ol3irol 5 yıl
engurlu
Appleın hangi modeli verdiği pil değerinde çalışmış ki bu çalışacak.. 3 gün sonra pil problemini zart problemini zurt problemini kabul ediyoruz diye demeç vermeye başlayacaklar..

Samsungla karıştırdın heralde
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SiNaPSiS 5 yıl
100kbps mi?
10mbps de de aynı süre çalışabiliyor mu?
Ya da sabit olmayan değerlerde?
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Recharged 5 yıl
Gayet güzel değerler bunlar.
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kpln04 5 yıl
bunlar 4g ile bağlanmamışki edge ile bağlanmış 24 saatte 4g ile 8gb veri kullanmak şaka gibi
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LilTunechi 5 yıl
Apple farqı
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Thailano 5 yıl
e_capkan
bazı anlamayan arkadaşlar için anlatıyım. pilin ne kadar dayandığını anlamak için devamlı kullanmak lazım. donanımın devamlı çalışması için hızı 100kb/saniyeye limitleyip devamlı veri çekmişler. o hızla 24 saatte 8gb veri çekilmiş zaten haberdede yazıyor.hesaplarsanız doğru olduğunu görürsünüz.

donanımın devamlı çalışması için hızı sabitlemeye nerden vardığınızı anlayamadım? Devamlı veri çekilcekse, bunun için bir ftp server üzerinden daha büyük bir dosya aktarımı başlatılır ve daha yüksek hızda da bu işlem gerçekleştirilebilirdi. 4g teknolojisini detaylı bilmiyorum ama benim aklıma düşük hızda daha az enerji gerektiği geliyor, 100kbps de sanırım 1mmbit bağlantıya tekabül ediyor. Yani 4g'nin ulaşabilceğinin çoook altında bir hız. Yüksek hızda enerji tüketimi, dolayısı ile de ısınma artacağı için bu şekilde test edilmiş olabilir.
Tam hızda o kadar uzun süre dayanabilmesi bana pek muhtemel gelmedi açıkçası.
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gun 5 yıl Thailano
Tam belki dayanmazdı ama çok bir fark yaratmazdı da. Zira önemli olan data hattının hep açık hepte azda olsa veri çekiyor olması. Yapılan test gerçek dünya testleri için yapılmış.

Belki %10-20 daha uzun giderdi.
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e_capkan 5 yıl Thailano
Thailano

e_capkan

bazı anlamayan arkadaşlar için anlatıyım. pilin ne kadar dayandığını anlamak için devamlı kullanmak lazım. donanımın devamlı çalışması için hızı 100kb/saniyeye limitleyip devamlı veri çekmişler. o hızla 24 saatte 8gb veri çekilmiş zaten haberdede yazıyor.hesaplarsanız doğru olduğunu görürsünüz.


donanımın devamlı çalışması için hızı sabitlemeye nerden vardığınızı anlayamadım? Devamlı veri çekilcekse, bunun için bir ftp server üzerinden daha büyük bir dosya aktarımı başlatılır ve daha yüksek hızda da bu işlem gerçekleştirilebilirdi. 4g teknolojisini detaylı bilmiyorum ama benim aklıma düşük hızda daha az enerji gerektiği geliyor, 100kbps de sanırım 1mmbit bağlantıya tekabül ediyor. Yani 4g'nin ulaşabilceğinin çoook altında bir hız. Yüksek hızda enerji tüketimi, dolayısı ile de ısınma artacağı için bu şekilde test edilmiş olabilir.
Tam hızda o kadar uzun süre dayanabilmesi bana pek muhtemel gelmedi açıkçası.

4g üzerinden test edildiği için kota sınırlamasından dolayı hızı sabitlemişlerdir diye düşündüm.
4g çok hızlıolduğundan kota dayanmaz çünkü.
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