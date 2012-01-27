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25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi, Apple A5 ve Tegra 2'den daha yüksek GPU performansı vaad ediyor

7 yıl
27,9b
1
48
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Okullardaki bilgisayar eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen 25 dolarlık bilgisayar RaspberryPi için iddialı açıklamalar geliyor. Aynı ismi taşıyan organizasyon tarafından geliştirilen ARM tabanlı süper-ucuz bilgisayarın, grafik performansı açısından iPhone 4S ve Nvidi Tegra 2'den daha iyi başarım sergilediği iddia ediliyor. Bu iddia, RaspberryPi'nin kurucusu olan Eben Upton tarafından bir röportajda ortaya atıldı.
Ana amacı bilgisayar eğitimlerine katkı sağlamak ve öğrencilerin küçük yaşlarda bilgisayar bilimleri ve programlama gibi konulara merak salmasını sağlamak olan bilgisayar, Broadcom tarafından geliştirilen BCM2835 kodlu yongada sistem platformunu kullanıyor. Bu platformun merkezinde ise ARM11 tabanlı CPU ve özel bir GPU yer alıyor. Kurucu isim Upton'ın da yer aldığı takım tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin, sahip olduğu özel tasarım (tile mode mimarisi) sayesinde Apple'in çift çekirdekli GPU'ya sahip iPhone 4S modelinden yani A5 işlemcisinden ve Nvidia'nın Tegra 2 çözümünden daha iyi performans gösterdiği öne sürülüyor.
RaspberryPi'nin 700MHz hızında çalışan işlemcisi, genel olarak ARM11 işlemci elementleri içeren GPU olarak tanımlanıyor. Bu noktada kurucu Upton, Cambridge'deki Broadcom GPU takımının dünyanın en iyi mobil GPU geliştirme ekibi olduğunu ve özelleştirilen GPU tasarımının doku doldurma performansı açısından Tegra 2'den daha üstün olduğu ve yüksek shader performansı için konfigüre edilen yapısı ile işlem ağırlıklı çok sayıda uygulamada iPhone 4S'ten iki kata kadar daha iyi performans sergilediği iddia etti. 
Tabi bu iddiaların ne derece gerçek olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak şimdiden yoğun ilgi gören Raspberry Pi'nin kendi alanında ayrı bir başarı öyküsüne imza attığını söylemek te yanlış olmaz. 1080p videoları oynatabilen, üzerinde çeşitli bağlantı birimleri bulunan ve Linux işletim sistemini çalıştırabilen 25 dolarlık bu yongada sistem kartı, düşük maliyetli sistemler açısından, bu alanda geçmişten günümüze devam eden pek çok çalışmayı daha popüler kılabilir. 

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JohnLord 7 yıl en beğenilen
IceRulez
g... ile güldüm

apple iphone 4s 2 bin tl diye en iyi telefon sanıyo töbe yarrabi liseliler basmış burayı
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Fleetwood Mac 7 yıl
cs çalıştırsın yeter okulda bi counter atariz
1 Yanıt Yanıtla +10
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Dovahkiin 7 yıl
Çok eskiden vardı böyle ucuz bilgisayarların çıkacağına dair haberler hâlâ çıkamamış gördüğüm kadarıyla.


1080p video oynatabilmesi bence fazlasıyla yeterli. Film, web ve download PC'si olarak harika.
Çok eskiden vardı böyle ucuz bilgisayarların çıkacağına dair haberler hâlâ çıkamamış gördüğüm kadarıyla.1080p video oynatabilmesi bence ...
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IPv6 6 yıl
beray07
Power sup bunun 10 katı.kucagımızda power sup la mı dolascaz :D

adaptörle çalışıyo...
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IPv6 6 yıl
5 volt 700 mA güç harçı arkadaşlar.oda 3,5 waat yapar.
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Rubisco 7 yıl
Dom adds: As an aside, the GPU can hardware decode H264, MPEG1/2/4, VC1, AVS, MJPG at 1080p30. It can software (but still vector accelerated) decode VP6, VP7, VP8, RV, Theora, WMV9 at DVD resolutions. We are restricted due to licensing what we can support. We should be able to support VP8, MJPG and Theora, as I believe they are license free.
Demişler, yani medya player için az kısıtlı da olsa gayet kullanılabilir durumda.
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Anthony John Soprano 7 yıl
Valla o kadar ucuz olsun milyon değil milyar satar
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stardus 7 yıl
söylemek te yanlış olmaz. Ayrı yazılan -de sertleşmeye uğramaz. söylemek de olmalıydı.
Editörler türkçeye dikkat.
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Rubisco 7 yıl
abüler crysis oynatır mı buuu???*



XBMC + 1080p

Donanımdan oynatabildiği videolar için çok ucuz bi medya player olur. Geri kalan özellikleri de çabası. 60-80$ lık android tv htpc leri memlekette 300-400 TL ye sattıklarını görünce inşalla birisi ucuzundan bize de getirir diyorum.
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brev 7 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum.Deney amaçlı alıcam bir tane...
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OverClocK1ng 7 yıl
Şimdi birisi çıkıp Crysis 2 çalıştırıyor mu der..
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DH Misafiri 7 yıl
İş BCM2835 Broadcom işlemcisinde bitiyor. Aslıonda Broadcom işlemcileri set ustu kutularda çokca kullanılan bir işlemci Ozellikleri arasında encoding i gormek bile çok şaşırtıcı değil. OpenGL ES 2.0 destegindne sonra bildiğimiz ekran kartlarının seviyesine çıkıyor. Geriye yanına ARM IP sini koymak Broadcom için çok zor bir hareket değil.
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Cabrakan 7 yıl
Okullarda dağıtılacağı söylenen tablet bu olsa gerek ?
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Yossi Kohen 7 yıl
dedeler burada verilen haberde 25 dolarlık yongalı demiş aslında pcnin toplam fiyatı 25 dolar. bu ne demek? donanımhaber bilgisyarları satanlarla işbirliği yapıyor yani fiyatı türkiyede en az 70 80 dolar olur.
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Rainbow6 7 yıl
Firaristt
25$a bu kadarsa 50$a veya 70-80$a hadi 100$ olsun; şuanda o boyutlardaki en güçlü donanım alınabilir demektir. Kamera 30$ olsa 130$ eder, kasa dokunmatik panel vs. de olsa bir cihazın maliyeti 250$ı geçmez. 100$ yazılım desek, bir kaç bir şey daha olsa max 350-450$ olur. iPhone 4S fiyatı itibariyle en güçlü cihaz deniliyor(güya) bakıyoruz fiyatı 600-700$... en az 3te 1 kar var...Ki milyonlarca alınıyor öyle son kullanıcı gibi 1tane 2tane değil...Bahse varım 200$ tutmuyordur bir iPhone4-4S veya Galaxy S2 gibi üst düzey cihazların maliyeti. Belki 3D özelliği olan cihazların maliyeti biraz fazladır ama öyle aman aman bir maliyeti yine olmaz... Yanlış hatırlamıyorsam Tegra 3 Chipsetinin fiyatı 22$ idi.Özet:Bu haberi görünce firmaların ne kadar kazıkladığını daha da iyi görmüş olduk...

Iphone 4s in maliyet fiyati 245 dolar reklam giderleri haric yani donanimin maliyeti bu kadar samsung galaxy nin maliyeti bundan biraz daha az ...
bu mini bilgisayarlar egitime katsi olsun diyemi cikiyo yoksa son kullanicida bunlardan alabilecek mi yada alabiliyosa ayni fiyatami alacak ben bunu anlayamadim aslinda bilgisayar konsepti olarak oldukca kucuk calistiracagi linuxu bilmiyorum ama ubuntu gibi biseyse biraz daha pahaliya daha guclu makinalar yapilabilir ozaman video ve web icin oldukca kullanisli makinalar olur bide kablosuz nas evdeki her ekran ve tv ye bi makina
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meyhem 7 yıl
Linux açısından masaüstü kullanımın artacağı konusunda bir gelişme olarak bakılabilir.
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