25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi, Apple A5 ve Tegra 2'den daha yüksek GPU performansı vaad ediyor

Okullardaki bilgisayar eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen 25 dolarlık bilgisayar RaspberryPi için iddialı açıklamalar geliyor. Aynı ismi taşıyan organizasyon tarafından geliştirilen ARM tabanlı süper-ucuz bilgisayarın, grafik performansı açısından iPhone 4S ve Nvidi Tegra 2'den daha iyi başarım sergilediği iddia ediliyor. Bu iddia, RaspberryPi'nin kurucusu olan Eben Upton tarafından bir röportajda ortaya atıldı.

Ana amacı bilgisayar eğitimlerine katkı sağlamak ve öğrencilerin küçük yaşlarda bilgisayar bilimleri ve programlama gibi konulara merak salmasını sağlamak olan bilgisayar, Broadcom tarafından geliştirilen BCM2835 kodlu yongada sistem platformunu kullanıyor. Bu platformun merkezinde ise ARM11 tabanlı CPU ve özel bir GPU yer alıyor. Kurucu isim Upton'ın da yer aldığı takım tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin, sahip olduğu özel tasarım (tile mode mimarisi) sayesinde Apple'in çift çekirdekli GPU'ya sahip iPhone 4S modelinden yani A5 işlemcisinden ve Nvidia'nın Tegra 2 çözümünden daha iyi performans gösterdiği öne sürülüyor.

RaspberryPi'nin 700MHz hızında çalışan işlemcisi, genel olarak ARM11 işlemci elementleri içeren GPU olarak tanımlanıyor. Bu noktada kurucu Upton, Cambridge'deki Broadcom GPU takımının dünyanın en iyi mobil GPU geliştirme ekibi olduğunu ve özelleştirilen GPU tasarımının doku doldurma performansı açısından Tegra 2'den daha üstün olduğu ve yüksek shader performansı için konfigüre edilen yapısı ile işlem ağırlıklı çok sayıda uygulamada iPhone 4S'ten iki kata kadar daha iyi performans sergilediği iddia etti.

Tabi bu iddiaların ne derece gerçek olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak şimdiden yoğun ilgi gören Raspberry Pi'nin kendi alanında ayrı bir başarı öyküsüne imza attığını söylemek te yanlış olmaz. 1080p videoları oynatabilen, üzerinde çeşitli bağlantı birimleri bulunan ve Linux işletim sistemini çalıştırabilen 25 dolarlık bu yongada sistem kartı, düşük maliyetli sistemler açısından, bu alanda geçmişten günümüze devam eden pek çok çalışmayı daha popüler kılabilir.