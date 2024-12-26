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    Anlık Bildirim

    A101 marketler Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Logitech G29 direksiyon seti satıyor

    26 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Z Fold 5 katlanabilir telefon modeli ve Logitech markasına ait G29 Driving Force direksiyon seti satılıyor.
    26 Aralık A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 marketlerin Ekstra teknoloji kampanyasında akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, robot süpürgelerden direksiyon setlerine ve hızlı şarj plakalarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    26 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    26 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Z Fold 5 katlanabilir telefon modeli yer alıyor. 6.2 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik iç ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 50MP ana sensör, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 57499TL olarak satılıyor.

    Diğer taraftan Logitech markasına ait G29 Driving Force direksiyon seti PC, PS5, PS4, PS3 uyumluluğu ve çift motorlu güç geri bildirimi sunuyor. Paslanmaz çelikten imal edilen sette direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 16999TL.
     

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    E
    E_Y_B_H_P_T 53 dakika önce

    Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 9 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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