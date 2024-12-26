A101 marketler Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Logitech G29 direksiyon seti satıyor

26 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri
26 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Z Fold 5 katlanabilir telefon modeli yer alıyor. 6.2 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik iç ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 50MP ana sensör, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 57499TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan Logitech markasına ait G29 Driving Force direksiyon seti PC, PS5, PS4, PS3 uyumluluğu ve çift motorlu güç geri bildirimi sunuyor. Paslanmaz çelikten imal edilen sette direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 16999TL.
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Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)
Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.