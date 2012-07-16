Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleştirilen her 20 tabletten 15'i iPad

6 yıl
6,3b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Digitimes Research, Nexus 7 ile birlikte yarışın hızlandığı tablet pazarının 2.çeyrekteki durumunu mercek altına aldığı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.Sonuçlara göre 2.çeyrekte 15 milyon iPad olmak üzere toplamda 20,07 milyon tabletin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Böylece 2.çeyrekte gerçekleşen 20,07 milyon tablet sevkiyatı ile 2012'nin ilk yarısında gerçekleşen sevkiyat sayısı toplamda 39,5 milyona yükselirken; iPad harici tabletlerin sayısı ise 11,5 milyona yükseldi.

Sevkiyatı gerçekleşen tabletlerin yaklaşık %3,7'si yani 750,000 adedinde tek camlı dokunmatik paneller kullanıldığı belirtilirken; kalan tabletlerin ise cam-cam ya da cam-film-film dokunmatik panellere sahip olduğu ifade edildi.


<a href="http://www.digitimes.com/news/a20120716PD218.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IgorStravinsky 6 yıl bahtiyar safyurt
gisimcil

"En çok satılan tablet en iyi tablettir" demek yanlış olur. bir tabletten çok şey bekleyenler için win. 8 li tabletler daha iyidir. çünkü surface nin videosunu izlediğimde resmen bir bilgisayarla eşit durumda bir tablet gördüm.

Valla doğruya doğru konuşalım bence hocam. Fazla satılan iyi değildir doğru, fakat 15/20 gibi bi oran var buraya dikkatinizi çekerim. Surface'in tanıtım videosunu ben de izledim, çok güzel şeyler var. Fakat klasik Windows serisi gibi tanıtımda bile kitlendi alet siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Adam devam edemedi aynı cihazla kürsüden yeni tablet aldı. Yani tanıtımda böyle bir şeyin olması endişelendirici, Microsoft tarafından olması güldürücü bence
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Bence tabletlerde ipad cidden bir kac adim onde ama bana pek hitap etmiyor. Benim icin tablet en iyi internet deneyimi sunmali yani flash olacak arkadas. Ayrica ben ipad te sadece oyun oynuyordum resmen gametablet olmus benim icin o da beni skti bunaltti android e gectim ben ne yapmisim diye dizlerimi dovdum tam ihtiyacimi karsilayan urun motorola xoom 2 ymis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
TeamAnimus
Hadi bu 15 kişiden 5 ila 6sı salak, sırf markası felan için alıyor desek geriye kalan rakam bana kalırsa iPadin başarısını gayet iyi kanıtlıyor.Ama ben son çeyreğin rakamlarını nolacak diye çok merak ediyorum: W8li tabltler, Nexus 7ler, iPad Miniler... Ortalık şenlenecek baya

Apple'ı daha doğrusu memleketimdeki Appledan daha çok Applecıları sevmememe rağmen Tablet alınacaksa en iyi alternatifin iPad olduğunu düşünüyorum. Ama lesştirilecek birçok yönüde var. Dolayısı ile salaklarda (memleketimde oran %80, dünyada belki %60 belki %40) akıllılarda iPad tercih ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 6 yıl
Telefonlarda iPhone en iyi değil suan ama tablette en iyisi tartışmasız iPad. (fan boyluk felan demeyin android kullanıyorum ama tablette gerçek bu.)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl
yani 4 tabletten 3ü ipad
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 6 yıl
Bende tablet almak istiyorum. Beklentim oyun, ofis uygulamaları, tatillerde mkv filmleri eksternal hard diskten (usb kablo ile) seyretmek. Bu anlamda iPad çok anlamsız duruyor. Çok şık bir cihaz ama, bu kadar insan neden alıyor ben anlayamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lordinarius 6 yıl
google biran önce şu android i tablete özelleştirmeli
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 6 yıl
iyi güzel win8 diyorsunuzda bu ipad sadece eğlence amaçlı alınmıyor eğitim içinde kullanılıyor ilkokula giden bir çocuk ipad demi daha rahat eder yoksa win8 demi ? 4 yaşındaki kuzenim ipadi benden daha iyi kullanıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Simitçi 6 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
iyi güzel win8 diyorsunuzda bu ipad sadece eğlence amaçlı alınmıyor eğitim içinde kullanılıyor ilkokula giden bir çocuk ipad demi daha rahat eder yoksa win8 demi ? 4 yaşındaki kuzenim ipadi benden daha iyi kullanıyor

Aynen kuzenim 6 yaşında benden daha iyi kullanıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
az kaldı slate geliyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 6 yıl
Şu Windows 8 bi' gelsin, göreceğiz 20 tabletten 15'i iPad mi Windows 8 mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl Provisional
abdullahkhan

Şu Windows 8 bi' gelsin, göreceğiz 20 tabletten 15'i iPad mi Windows 8 mi?

W8 tabletlerin özgünce artıları olacak tabii android tabletler gibi olmayacak ama iPad gibi her kesime hitab edecek bir işletim sistemine sahip değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6275 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung ve
6 etiket daha google tablet ios android Apple iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Haftanın Menüsü: Pureview 808, Galaxy Nexus Android 4.1.1, AMD HD7970'den HD7970 GHz Edition'a modlama ve fazlası! 6 yıl Kingston HyperX 120 SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim