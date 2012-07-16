2.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleştirilen her 20 tabletten 15'i iPad

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Digitimes Research, Nexus 7 ile birlikte yarışın hızlandığı tablet pazarının 2.çeyrekteki durumunu mercek altına aldığı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.Sonuçlara göre 2.çeyrekte 15 milyon iPad olmak üzere toplamda 20,07 milyon tabletin sevkiyatı gerçekleştirildi.
Böylece 2.çeyrekte gerçekleşen 20,07 milyon tablet sevkiyatı ile 2012'nin ilk yarısında gerçekleşen sevkiyat sayısı toplamda 39,5 milyona yükselirken; iPad harici tabletlerin sayısı ise 11,5 milyona yükseldi.
Sevkiyatı gerçekleşen tabletlerin yaklaşık %3,7'si yani 750,000 adedinde tek camlı dokunmatik paneller kullanıldığı belirtilirken; kalan tabletlerin ise cam-cam ya da cam-film-film dokunmatik panellere sahip olduğu ifade edildi.
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Valla doğruya doğru konuşalım bence hocam. Fazla satılan iyi değildir doğru, fakat 15/20 gibi bi oran var buraya dikkatinizi çekerim. Surface'in tanıtım videosunu ben de izledim, çok güzel şeyler var. Fakat klasik Windows serisi gibi tanıtımda bile kitlendi alet siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Adam devam edemedi aynı cihazla kürsüden yeni tablet aldı. Yani tanıtımda böyle bir şeyin olması endişelendirici, Microsoft tarafından olması güldürücü bence
Apple'ı daha doğrusu memleketimdeki Appledan daha çok Applecıları sevmememe rağmen Tablet alınacaksa en iyi alternatifin iPad olduğunu düşünüyorum. Ama lesştirilecek birçok yönüde var. Dolayısı ile salaklarda (memleketimde oran %80, dünyada belki %60 belki %40) akıllılarda iPad tercih ediyor.
Aynen kuzenim 6 yaşında benden daha iyi kullanıyor
W8 tabletlerin özgünce artıları olacak tabii android tabletler gibi olmayacak ama iPad gibi her kesime hitab edecek bir işletim sistemine sahip değil.