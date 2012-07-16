2.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleştirilen her 20 tabletten 15'i iPad

Digitimes Research, Nexus 7 ile birlikte yarışın hızlandığı tablet pazarının 2.çeyrekteki durumunu mercek altına aldığı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.Sonuçlara göre 2.çeyrekte 15 milyon iPad olmak üzere toplamda 20,07 milyon tabletin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Böylece 2.çeyrekte gerçekleşen 20,07 milyon tablet sevkiyatı ile 2012'nin ilk yarısında gerçekleşen sevkiyat sayısı toplamda 39,5 milyona yükselirken; iPad harici tabletlerin sayısı ise 11,5 milyona yükseldi.

Sevkiyatı gerçekleşen tabletlerin yaklaşık %3,7'si yani 750,000 adedinde tek camlı dokunmatik paneller kullanıldığı belirtilirken; kalan tabletlerin ise cam-cam ya da cam-film-film dokunmatik panellere sahip olduğu ifade edildi.

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