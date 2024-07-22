Google Pixel 9 Pro XL, 16GB RAM ile gelecek

Uydu bağlantısı için Samsung modemi kullanacak
Google’ın yeni telefonlarını tanıtmasına bir aydan daha kısa bir süre var. Etkinlik gününe yaklaştıkça Pixel 9 serisinin özellikleri ve tasarımına ilişkin sızıntılar artmaya başladı. Google Pixel 9’un uydu iletişimini destekleyeceği söylentisinin ardından bu özellik için kullanacağı modem ortaya çıktı: Samsung’un Exynos 5400 modemi.
Google’ın Pixel 9 serisinde kullandığı Exynos 5400 modem, Galaxy S24 ve Galaxy S24+’daki Exynos 2400 işlemcide kullanılan modem. Samsung Foundry'nin 4nm üretim sürecinden geçen işlemci, daha yüksek güç verimliliği sağlıyor. Modem, mmWave ve 6GHz altı 5G (SA ve NSA), 4G LTE, 3G ve 2G hücresel ağları destekliyor ve maksimum 14.79Gbps’e kadar hızı destekliyor. Ayrıca yakınlarda hücresel ağ olmadığında arama ve mesajlaşma için kullanılan iki yönlü NB-IoT ve NR NTN bağlantısını da sunuyor.
Pixel 9 Pro, 16GB RAM ile geliyor
Paylaşılan görsellerde dikkat çeken diğer bir detay bellek miktarı. Google, Pixel 9 Pro modeliyle birlikte ilk kez telefonunda 16GB RAM kullanmış olacak.
Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'dan oluşan Pixel 9 serisi, 13 Ağustos'ta tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.