Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 serisinin uydu ile acil SOS ve mesajlaşma özelliğini destekleyeceği söyleniyor. Pixel 9 Pro sızıntısı, Google'un uydu bağlantısı için Samsung modemi kullandığını ortaya çıkardı. Ayrıca Google ilk kez bu seride 16GB RAM kullanacak.

Google Pixel 9 serisi uydu bağlantı özelliğiyle geliyor 2 gün önce eklendi

Uydu bağlantısı için Samsung modemi kullanacak

Google’ın yeni telefonlarını tanıtmasına bir aydan daha kısa bir süre var. Etkinlik gününe yaklaştıkça Pixel 9 serisinin özellikleri ve tasarımına ilişkin sızıntılar artmaya başladı. Google Pixel 9’un uydu iletişimini destekleyeceği söylentisinin ardından bu özellik için kullanacağı modem ortaya çıktı: Samsung’un Exynos 5400 modemi.

Google’ın Pixel 9 serisinde kullandığı Exynos 5400 modem, Galaxy S24 ve Galaxy S24+’daki Exynos 2400 işlemcide kullanılan modem. Samsung Foundry'nin 4nm üretim sürecinden geçen işlemci, daha yüksek güç verimliliği sağlıyor. Modem, mmWave ve 6GHz altı 5G (SA ve NSA), 4G LTE, 3G ve 2G hücresel ağları destekliyor ve maksimum 14.79Gbps’e kadar hızı destekliyor. Ayrıca yakınlarda hücresel ağ olmadığında arama ve mesajlaşma için kullanılan iki yönlü NB-IoT ve NR NTN bağlantısını da sunuyor.

Pixel 9 Pro, 16GB RAM ile geliyor

Paylaşılan görsellerde dikkat çeken diğer bir detay bellek miktarı. Google, Pixel 9 Pro modeliyle birlikte ilk kez telefonunda 16GB RAM kullanmış olacak.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'dan oluşan Pixel 9 serisi, 13 Ağustos'ta tanıtılacak.

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Google Pixel 9 Pro XL, 16GB RAM ile gelecek