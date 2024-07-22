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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9 Pro XL, 16GB RAM ile gelecek

    Google, Pixel 9 serisini Ağustos ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Özellikle Pro modelleri merakla bekleniyor. Etkinlik öncesinde Pixel 9 Pro'nun 16GB RAM ile geleceği ortaya çıktı.
    google pixel 9 pro xl 16 gb ram Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 serisinin uydu ile acil SOS ve mesajlaşma özelliğini destekleyeceği söyleniyor. Pixel 9 Pro sızıntısı, Google'un uydu bağlantısı için Samsung modemi kullandığını ortaya çıkardı. Ayrıca Google ilk kez bu seride 16GB RAM kullanacak.

    Uydu bağlantısı için Samsung modemi kullanacak

    Google’ın yeni telefonlarını tanıtmasına bir aydan daha kısa bir süre var. Etkinlik gününe yaklaştıkça Pixel 9 serisinin özellikleri ve tasarımına ilişkin sızıntılar artmaya başladı. Google Pixel 9’un uydu iletişimini destekleyeceği söylentisinin ardından bu özellik için kullanacağı modem ortaya çıktı: Samsung’un Exynos 5400 modemi.

    Google’ın Pixel 9 serisinde kullandığı Exynos 5400 modem, Galaxy S24 ve Galaxy S24+’daki Exynos 2400 işlemcide kullanılan modem. Samsung Foundry'nin 4nm üretim sürecinden geçen işlemci, daha yüksek güç verimliliği sağlıyor. Modem, mmWave ve 6GHz altı 5G (SA ve NSA), 4G LTE, 3G ve 2G hücresel ağları destekliyor ve maksimum 14.79Gbps’e kadar hızı destekliyor. Ayrıca yakınlarda hücresel ağ olmadığında arama ve mesajlaşma için kullanılan iki yönlü NB-IoT ve NR NTN bağlantısını da sunuyor.

    Pixel 9 Pro, 16GB RAM ile geliyor

    Paylaşılan görsellerde dikkat çeken diğer bir detay bellek miktarı. Google, Pixel 9 Pro modeliyle birlikte ilk kez telefonunda 16GB RAM kullanmış olacak.

    Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'dan oluşan Pixel 9 serisi, 13 Ağustos'ta tanıtılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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