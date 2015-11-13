2si1 "Gün görmüş" Teknoloji ve Oyun Programı

AMD'ye çekirdek sayısını doğru vermediği için dava
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDye-cekirdek-sayisini-dogru-vermedigi-icin-dava.htm
Nvidia'dan işletmelere yönelik 8 ekran çıkışlı grafik kartı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidiadan-isletmelere-yonelik-8-ekran-cikisli-grafik-karti.htm
Saatiniz dokunduğunuz her şeyi tanısın: EM-SENSE
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Saatiniz-dokundugunuz-her-seyi-tanisin-EMSENSE.htm
Betamax standardına veda
https://www.donanimhaber.com/blu-ray_dvd-player/haberleri/Betamax-standardina-veda.htm
Dudak uçuklatan rakam: 24 saatte 14.3 Milyar Dolar’lık satış
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Dudak-ucuklatan-rakam-24-saatte-143-Milyar-Dolarlik-satis.htm
Hyundai'den "arttırılmış gerçeklik" uygulaması
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Hyundaiden-arttirilmis-gerceklik-uygulamasi.htm
Nvidia'dan süper mobil bilgisayar
https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/Nvidiadan-super-mobil-bilgisayar.htm
AMD grafik bölümüne daha fazla yatırım yapacak
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-grafik-bolumune-daha-fazla-yatirim-yapacak.htm
Corsair Hydro serisi işlemci soğutucularını grafik kartı soğutucusuna dönüştürün
https://www.donanimhaber.com/sogutucular_fanlar/haberleri/Corsair-Hydro-serisi-islemci-sogutucularini-grafik-karti-sogutucusuna-donusturun.htm
USB üzerinden veri hırsızlığına kökten (!) çözüm
https://www.donanimhaber.com/usb-bellek_tasinabilir-disk/haberleri/USB-uzerinden-veri-hirsizligina-kokten--cozum.htm
Üç boyutlu baskı, görme engellilere yeni bir kapı açıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Uc-boyutlu-baski-gorme-engellilere-yeni-bir-kapi-aciyor.htm
Sanal gerçeklik başlığı ile kontrol edilebilen drone
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Sanal-gerceklik-basligi-ile-kontrol-edilebilen-drone.htm
David Cameron : Genişbant internet her vatandaşın hakkı!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/David-Cameron--Genisbant-internet-her-vatandasin-hakki.htm
New Horizons Güneş Sisteminin dışını keşfetmek için hazır
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/New-Horizons-Gunes-Sisteminin-disini-kesfetmek-icin-hazir.htm
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Bazı endüstrilerin, sanayi ve hizmet kuruluşlarının özelleştirilmesinin kötü yanlarından biri de bu , kamu kuruluşları kar gütmez, esas olan millete hizmettir.Özel sektör ise maximum kar güdüsüyle hareket eder her zaman.