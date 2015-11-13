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2si1 "Gün görmüş" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
45,5b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'dan kredi kartı boyutunda süper bilgisayar, Fallot 4 rekor kırdı, Steam Machine konsollara karşı, AMD ekran kartı bölümüne önem verecek, Sanal gerçeklik kasklı drone geliyor ve fazlası...

AMD'ye çekirdek sayısını doğru vermediği için dava
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDye-cekirdek-sayisini-dogru-vermedigi-icin-dava.htm

Nvidia'dan işletmelere yönelik 8 ekran çıkışlı grafik kartı

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidiadan-isletmelere-yonelik-8-ekran-cikisli-grafik-karti.htm


Saatiniz dokunduğunuz her şeyi tanısın: EM-SENSE

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Saatiniz-dokundugunuz-her-seyi-tanisin-EMSENSE.htm


Betamax standardına veda

https://www.donanimhaber.com/blu-ray_dvd-player/haberleri/Betamax-standardina-veda.htm


Dudak uçuklatan rakam: 24 saatte 14.3 Milyar Dolar’lık satış

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Dudak-ucuklatan-rakam-24-saatte-143-Milyar-Dolarlik-satis.htm


Hyundai'den "arttırılmış gerçeklik" uygulaması

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Hyundaiden-arttirilmis-gerceklik-uygulamasi.htm

Nvidia'dan süper mobil bilgisayar

https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/Nvidiadan-super-mobil-bilgisayar.htm


AMD grafik bölümüne daha fazla yatırım yapacak

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-grafik-bolumune-daha-fazla-yatirim-yapacak.htm


Corsair Hydro serisi işlemci soğutucularını grafik kartı soğutucusuna dönüştürün

https://www.donanimhaber.com/sogutucular_fanlar/haberleri/Corsair-Hydro-serisi-islemci-sogutucularini-grafik-karti-sogutucusuna-donusturun.htm


USB üzerinden veri hırsızlığına kökten (!) çözüm
https://www.donanimhaber.com/usb-bellek_tasinabilir-disk/haberleri/USB-uzerinden-veri-hirsizligina-kokten--cozum.htm


Üç boyutlu baskı, görme engellilere yeni bir kapı açıyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Uc-boyutlu-baski-gorme-engellilere-yeni-bir-kapi-aciyor.htm


Sanal gerçeklik başlığı ile kontrol edilebilen drone

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Sanal-gerceklik-basligi-ile-kontrol-edilebilen-drone.htm


David Cameron : Genişbant internet her vatandaşın hakkı!

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/David-Cameron--Genisbant-internet-her-vatandasin-hakki.htm


New Horizons Güneş Sisteminin dışını keşfetmek için hazır
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/New-Horizons-Gunes-Sisteminin-disini-kesfetmek-icin-hazir.htm



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koçari 3 yıl en beğenilen
parlement sinema klubu

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Barerkican 3 yıl
Kesinlikle her evde belli bir standartta internet olmalı. Günümüz koşullarında bu 3 mbittir. Artık birçok iş internet üzerinden hallediliyor, bir çok bilgiye internet üzerinden ulaşılıyor.Bir elektrik-su hizmeti gibi oldu. Telekom özelleşmeseydi devlet bunu kendisi yapabilirdi fakat şimdi bu tarz bir hizmeti verebilmesi için özel sktörden satın alması gerekecek.

Bazı endüstrilerin, sanayi ve hizmet kuruluşlarının özelleştirilmesinin kötü yanlarından biri de bu , kamu kuruluşları kar gütmez, esas olan millete hizmettir.Özel sektör ise maximum kar güdüsüyle hareket eder her zaman.
Kesinlikle her evde belli bir standartta internet olmalı. Günümüz koşullarında bu 3 mbittir. Artık birçok iş internet üzerinden hallediliyor, bir çok bilgiye i...
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Omisis046 3 yıl
Gün bey görmüş mü?
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caneycaney 3 yıl
güneş sisteminin dışına voyager araçları çıktı zaten ve çıkalı çok oldu.Haberlerinizi yanlış paylaşmayın
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kral_behçet 3 yıl
reklam süresine bakarsak maddi durumlar pek iyi deil gibi gibi
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DH Misafiri 3 yıl
slm :(
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RedTurkei 3 yıl
Baban akıllı adam öyle yapmazsan akün 2 sene dayanmaz. Lan noldu bu arabaya der durursun tavsiyem arabayı çalıştırmadan açma bişeyi
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emrebdt 3 yıl
Orjinalden alıntı: mavratech
Ya arkadaşım bu co-op sevdanız nedir yahu. tamam ofiste bikaç kişi var siz oynuyosunuz. benim arkadaşım yok. gta da heist yapıcaz diye 4 kişi beklemek zorundayım. bide görevleri yapamıyolar. bir tane heist yapana kadar bir günümün geçtiğini biliyorum. co-op falan yapmasınlar yapıcaklarsada oyuncu isterse co-op isterse tek başına oynasın. nefret ediyorum co-optan.

sadece heist konusuna katılıyorum.Aktif arkadaşın yoksa sıkıntı.Neredeyse 30dk 1 saat arasında oyuncu bekliyorum sonrasında bide beceriksizlerse 1-1,5 saat sürüyo toplamda 2 saat heist sürüyo ve tabi benim örneğimde bu süreç sonunda başarısız olduk.
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FreeMaNMeliH 3 yıl
Çok güzel bir programdı ağzınıza sağlık.
Fallout hakkında bir şey demek istiyorum satışlardan memnunmuşlar hatta teşekkür mesajı yayınlamışlar bunu yapana kadar 9 dilde destek veren oyunu 30 dile çıkarsaydınız da satışlarınız 3 milyon olsaydı .... Diye sim geliyor (kendi adıma mail attım) :D
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mavratech 3 yıl
Ya arkadaşım bu co-op sevdanız nedir yahu. tamam ofiste bikaç kişi var siz oynuyosunuz. benim arkadaşım yok. gta da heist yapıcaz diye 4 kişi beklemek zorundayım. bide görevleri yapamıyolar. bir tane heist yapana kadar bir günümün geçtiğini biliyorum. co-op falan yapmasınlar yapıcaklarsada oyuncu isterse co-op isterse tek başına oynasın. nefret ediyorum co-optan.
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mehmet4428 3 yıl
AMD'ye avukatlık yapar artık. :D

Bir kargo şirketinde çalışan olarak bizde bırakın milyonu günde 5000 kargo anca kesiyoruz.

Kendi elimden 1000 tane geçse 2-3 kişi ile ancak o kadar oluyor sonra kargolar neden zamanında gelmiyor derler.
Az işçi ile çok iş yaptırmaya çalışıyorlar bizim sistem klasik böyle elin ülkesinde ise o milyonlarca kargo binlerce kişinin elinden geçiyordur o yüzden zamanında yetişiyor her şey.

Birde kırılacak kargoları fırlatıyoruz bilginize.
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beşiktaşk07bjk 3 yıl
Fallout 4 mükemmel bir oyun. herkes anlayamaz.
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BSC Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar,Battlefield 4 orjinal olarak aldım kurdum Battlelog üzerinden oyuna girdim loading ekranı geçiyor tam deploy yapıyorum Çalışmayı Durdurdu hatası veriyor. sistem fx 6300 hd 6850 8 GB RAM. Bir kaç gündür uğraşıyorum fakat çözüm bulamadım, Battlefield 3 sorunsuz oynuyorum.. Yok mu bunun bir çözümü ? Teşekkürler.
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