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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor

    İnternette kimse güvende değil. Her yıl milyarlarca kişisel verinin internete sızdırılması olağan bir durum haline geldi. Burada tek çözüm yine kullanıcının kendisi oluyor.
    12 Şubat 2021, 17:15 (Güncellendi, 5 gün)
    13,4b
    1
    96
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    75

    3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor
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    Bugün internet üzerinde abone olduğumuz ve şifre ile giriş yaptığımız sayısız internet sitesi var. Her ne kadar kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışsak da bu platformların kendilerini koruyamaması hepimizi mağdur ediyor.

    3.2 milyar email ve şifre kombinasyonu

    Ay başında karaborsa diyebileceğimiz ve dark web olarak da adlandırılan bir hacker forumunda paylaşılan dosya herkesi tedirgin etti. 3.2 milyar civarında benzersiz email ve şifre kombinasyonu barındıran dosya bugüne kadar ortaya çıkan en büyük sızıntı olarak kabul ediliyor. Toplamda ise 3.8 milyar civarında veri mevcut.

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    Ayrıca Bkz. "CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu"

    Bugüne kadar yapılan incelemelerde bu dosyanın tek seferde oluşturulmadığı anlaşılıyor. Örneğin 2017 yılında 1.4 milyar kişinin verilerinin sızdırıldığı dosya, geçen yıl 117 milyon LinkedIn verisinin sızdırıldığı dosya ve Netflix veri tabanının sızdırıldığı dosya da bunun içerisinde.

    3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor

    Yine de oldukça korkutucu bir rakam. Saldırganlar tüm saldırılardan elde edilen verileri tek bir yerde toplamayı tercih etmiş ve buna COMB kısaltmasını kullanmış. COMB veri tabanının toplamda 15.2 milyar veri barındırdığı tahmin ediliyor. Toplamda2.5 milyar civarında da benzersiz email adresi bulunuyor.

    İnternette güvende kalabilmek giderek çok daha zorlaşıyor. Have I Been Pwned ve Cybernews Personal Data Check gibi veri tabanlarında email adresinizin veya şifrenizin sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol edebilirsiniz ki muhtemelen sızdırılmıştır. Bu bakımdan sitelerde mutlaka benzersiz şifreler kullanmanız ve aynı şifreleri tekrar etmemeniz şiddetle tavsiye ediliyor.



    https://metro.co.uk/2021/02/11/biggest-data-breach-of-all-time-comb-has-billions-of-emails-14062987/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sifreyi degistirsem bile gene 3.2 milyarin icinden biriyle ayni olur. En iyisi birak daginik kalsin..
    3 Yanıt Yanıtla +73
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    Vict0ry (Tunahan .) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalde böyle şeylere inanmam ama geçenlerde eski mail adresimi bulmak için google arattım öyle bir şok yaşadım ki. Bir tane sitenin kullanıcı bilgileri çalınmış. Rusya da forum sitesinde paylaşmışlar binlerce kişinin mail ve şifresini. Benim mailim ve şifremde orada yazıyor kabak gibi. Size tavsiyem dandik sitelere ana mail adresinizle kayıt olmayın çöp sitelere dandik hotmail maili açın öyle kayıt olun.
    Normalde böyle şeylere inanmam ama geçenlerde eski mail adresimi bulmak için google arattım öyle bir şok yaşadım ki. Bir tane sitenin kullanıcı bilgileri çalınm...
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    5 Yanıt Yanıtla +52
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Vict0ry
    İlk e-mail servislerinden olan, yıllardır sadece Google'ın rakip olabildiği/olmaya çalıştığı Hotmail'e dandik mi diyorsunuz, yoksa kastettiğiniz başka bir şey miydi?
    İlk e-mail servislerinden olan, yıllardır sadece Google'ın rakip olabildiği/olmaya çalıştığı Hotmail'e dandik mi diyorsunuz, yoksa kastettiğiniz başka bir şey m...
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    4 Yanıt Yanıtla +29
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    9
    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    aklıma sex kasedi çıkan emenikenin aziz yıldırıma gösterin performansımı beğenmiyordu diyişi geldi aklıma
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten herşeylerimizi ele geçirmişler yapacak bir şey yok
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    z[color=#141414]aten bilgilerimiz herkes tarafından bilinmiyor muydu
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    runeterra (Rune Terra) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    https://share.dmca.gripe/42fM1Blp87mZbxFW.txt

    benim eski şifrem bile kayıtlı :)

    daha böyle bir ton liste var ppiyasada
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    İ iloveAmsterdam 2 gün ( Mesaj Silindi )
    en fazla trendyoldan yaptığım alışveriş ifşa olur sıkıntı yok
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    D dijitaldunya1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi bilgiler hangi hesaplar sızmış/sızdırılmış bundan korunmak için ne yapılmalı?
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    G gozcelik (Gürkan ÖZÇELİK) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ana mail adresimle bir çok yere kayıt oluyorum. Ama kayıt olurken kullandığım şifre ile ana mail adresimin giriş şifresi farklı. Ana mail adresime giriş şifremi başka hiç bir yerde kullanmıyorum.
    Şu durumda ellerindeki diğer sitelere üye olduğum şifre mi yoksa ana mailimin şifresi mi? Ana mailimin şifresi ise google'ı hacklemiş olmaları gerek:)

    Bu dosyada hangi şifremin yazdığını nasıl görebilirim?
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    Tieion Amastris 2 gün ( Mesaj Silindi ) gozcelik
    Sızdırılan sitelerdeki hesaplarınızın şifreleri. E-posta adresleri de ellerine geçiyor oralardan ama şifreleri değil. Yani şifreleriniz farklıysa.
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    Shadow Ryzen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oh no, oh no, oh no no no



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    N N3v3N 2 gün ( Mesaj Silindi ) Shadow Ryzen
    4 farklı mail adresini tarattım hepsinde bu uyarıyı aldım :/
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    Tieion Amastris 2 gün ( Mesaj Silindi ) Shadow Ryzen
    Burası benim iki e-posta'yı da bulamadı sızıntılar içinde. Başka yerlerden kontrol ettiğimde hangi sitelerden sızdırılmış olduğunu önüme koydu.



    Çift doğrulamayı üşengeçlikten kullanmazlık etmeyin arkadaşlar. E-postalarınız olsun, sosyal medya hesaplarınız olsun en önemlilerini koruyun mutlaka.



    Facebook kullandığım zamanlar hesabım çalınmıştı da çalındığını farkedip hemen şifresini değiştirmiştim. En önemli çalınan hesabım o oldu şimdiye kadar, onun dışında ciddi bir şey yaşamadım neyse ki.
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    charles 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    e-devlet kullanan çoğu kişinin şifresi adı ve doğum tarihidir yada ekstra olarak en fazla memleket plaka no eklenir doğum tarihi sonuna.
    ali1958-veli1949 değişmez bizde bu durum.

    haa herhangi bir oyun için grup ,server, özel oyun her neyse onunda şifresi :1234 buda değişmez bizde
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    TeKNoYDN (Aydın ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana da dün Facebooktan mail geldi hesabınıza başka yerden girildi diye. Şifre sıfırlamamı istemişti.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13365 kez okundu.
    51 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hack, 3.2 billion datas leaked ve Internet
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