3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor

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Bugün internet üzerinde abone olduğumuz ve şifre ile giriş yaptığımız sayısız internet sitesi var. Her ne kadar kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışsak da bu platformların kendilerini koruyamaması hepimizi mağdur ediyor.

3.2 milyar email ve şifre kombinasyonu

Ay başında karaborsa diyebileceğimiz ve dark web olarak da adlandırılan bir hacker forumunda paylaşılan dosya herkesi tedirgin etti. 3.2 milyar civarında benzersiz email ve şifre kombinasyonu barındıran dosya bugüne kadar ortaya çıkan en büyük sızıntı olarak kabul ediliyor. Toplamda ise 3.8 milyar civarında veri mevcut.

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Bugüne kadar yapılan incelemelerde bu dosyanın tek seferde oluşturulmadığı anlaşılıyor. Örneğin 2017 yılında 1.4 milyar kişinin verilerinin sızdırıldığı dosya, geçen yıl 117 milyon LinkedIn verisinin sızdırıldığı dosya ve Netflix veri tabanının sızdırıldığı dosya da bunun içerisinde.

Yine de oldukça korkutucu bir rakam. Saldırganlar tüm saldırılardan elde edilen verileri tek bir yerde toplamayı tercih etmiş ve buna COMB kısaltmasını kullanmış. COMB veri tabanının toplamda 15.2 milyar veri barındırdığı tahmin ediliyor. Toplamda2.5 milyar civarında da benzersiz email adresi bulunuyor.

İnternette güvende kalabilmek giderek çok daha zorlaşıyor. Have I Been Pwned ve Cybernews Personal Data Check gibi veri tabanlarında email adresinizin veya şifrenizin sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol edebilirsiniz ki muhtemelen sızdırılmıştır. Bu bakımdan sitelerde mutlaka benzersiz şifreler kullanmanız ve aynı şifreleri tekrar etmemeniz şiddetle tavsiye ediliyor.

https://metro.co.uk/2021/02/11/biggest-data-breach-of-all-time-comb-has-billions-of-emails-14062987/

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