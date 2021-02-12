3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor

Bugün internet üzerinde abone olduğumuz ve şifre ile giriş yaptığımız sayısız internet sitesi var. Her ne kadar kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışsak da bu platformların kendilerini koruyamaması hepimizi mağdur ediyor.
3.2 milyar email ve şifre kombinasyonu
Ay başında karaborsa diyebileceğimiz ve dark web olarak da adlandırılan bir hacker forumunda paylaşılan dosya herkesi tedirgin etti. 3.2 milyar civarında benzersiz email ve şifre kombinasyonu barındıran dosya bugüne kadar ortaya çıkan en büyük sızıntı olarak kabul ediliyor. Toplamda ise 3.8 milyar civarında veri mevcut.İlginizi Çekebilir İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor
Ayrıca Bkz. "CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu"
Bugüne kadar yapılan incelemelerde bu dosyanın tek seferde oluşturulmadığı anlaşılıyor. Örneğin 2017 yılında 1.4 milyar kişinin verilerinin sızdırıldığı dosya, geçen yıl 117 milyon LinkedIn verisinin sızdırıldığı dosya ve Netflix veri tabanının sızdırıldığı dosya da bunun içerisinde.
Yine de oldukça korkutucu bir rakam. Saldırganlar tüm saldırılardan elde edilen verileri tek bir yerde toplamayı tercih etmiş ve buna COMB kısaltmasını kullanmış. COMB veri tabanının toplamda 15.2 milyar veri barındırdığı tahmin ediliyor. Toplamda2.5 milyar civarında da benzersiz email adresi bulunuyor.
İnternette güvende kalabilmek giderek çok daha zorlaşıyor. Have I Been Pwned ve Cybernews Personal Data Check gibi veri tabanlarında email adresinizin veya şifrenizin sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol edebilirsiniz ki muhtemelen sızdırılmıştır. Bu bakımdan sitelerde mutlaka benzersiz şifreler kullanmanız ve aynı şifreleri tekrar etmemeniz şiddetle tavsiye ediliyor.
https://metro.co.uk/2021/02/11/biggest-data-breach-of-all-time-comb-has-billions-of-emails-14062987/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim eski şifrem bile kayıtlı :)
daha böyle bir ton liste var ppiyasada
Şu durumda ellerindeki diğer sitelere üye olduğum şifre mi yoksa ana mailimin şifresi mi? Ana mailimin şifresi ise google'ı hacklemiş olmaları gerek:)
Bu dosyada hangi şifremin yazdığını nasıl görebilirim?
Çift doğrulamayı üşengeçlikten kullanmazlık etmeyin arkadaşlar. E-postalarınız olsun, sosyal medya hesaplarınız olsun en önemlilerini koruyun mutlaka.
Facebook kullandığım zamanlar hesabım çalınmıştı da çalındığını farkedip hemen şifresini değiştirmiştim. En önemli çalınan hesabım o oldu şimdiye kadar, onun dışında ciddi bir şey yaşamadım neyse ki.
ali1958-veli1949 değişmez bizde bu durum.
haa herhangi bir oyun için grup ,server, özel oyun her neyse onunda şifresi :1234 buda değişmez bizde
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hack, 3.2 billion datas leaked ve Internet