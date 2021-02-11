CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu

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Oyun dünyasının son dönemlerdeki popüler şirketlerinden biri olan CD Projekt'in geçtiğimiz günlerde siber saldırıya maruz kaldığını sizlere aktarmıştık. İşler kızışmaya başladı.

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CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı

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CD Projekt Red'e siber saldırıda bulunan kişiler, şirketten fidye istemişti ve 48 saat içerisinde iletişme geçilmesini istemişti. CD Projekt ise herhangi bir şekilde uzlaşmaya gidilmeyeceğini ve gereken adımların atıldığını söylemişti. Ancak siber saldırıda bulunan ekip de misilleme amacıyla işleri iyice kızıştırdı.

Geçtiğimiz saatlerde saldırıyı yapan grup CD Projekt oyunlarından Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt (hem orijinal oyun hem de henüz yayınlanmamış olan ışın izleme özellikli sürüm) ve Thronebreaker: The Witcher Tales'in kodlarının ellerinde olduğunu ve açık arıttırmaya sunulduğunu açıkladı.

Siber saldırıyı yapan grup oyunların kodlarını 1 milyon dolardan açık arttırmaya sunmuş durumda. Minimum arttırma 500 bin dolar. 7 milyon dolar teklif edene ise direkt olarak kodları vereceklerini iddia ediyorlar. Bahsi geçen kaynak kodlarının ve açık arttırmanın görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

https://kotaku.com/cd-projekt-red-hackers-allegedly-ready-to-auction-stole-1846241276

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