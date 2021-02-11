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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu

    Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 gibi oyunların yayıncısı olan CD Projekt oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Şubat 2021, 16:14 (Güncellendi, 6 gün)
    6,3b
    2
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    7

    CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu
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    Oyun dünyasının son dönemlerdeki popüler şirketlerinden biri olan CD Projekt'in geçtiğimiz günlerde siber saldırıya maruz kaldığını sizlere aktarmıştık. İşler kızışmaya başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı

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    CD Projekt Red'e siber saldırıda bulunan kişiler, şirketten fidye istemişti ve 48 saat içerisinde iletişme geçilmesini istemişti. CD Projekt ise herhangi bir şekilde uzlaşmaya gidilmeyeceğini ve gereken adımların atıldığını söylemişti. Ancak siber saldırıda bulunan ekip de misilleme amacıyla işleri iyice kızıştırdı.

    Geçtiğimiz saatlerde saldırıyı yapan grup CD Projekt oyunlarından Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt (hem orijinal oyun hem de henüz yayınlanmamış olan ışın izleme özellikli sürüm) ve Thronebreaker: The Witcher Tales'in kodlarının ellerinde olduğunu ve açık arıttırmaya sunulduğunu açıkladı.

    Siber saldırıyı yapan grup oyunların kodlarını 1 milyon dolardan açık arttırmaya sunmuş durumda. Minimum arttırma 500 bin dolar. 7 milyon dolar teklif edene ise direkt olarak kodları vereceklerini iddia ediyorlar. Bahsi geçen kaynak kodlarının ve açık arttırmanın görselleri aşağıda bulabilirsiniz.



    https://kotaku.com/cd-projekt-red-hackers-allegedly-ready-to-auction-stole-1846241276 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Source (Barış ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamların başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi :( tamam Cyberpunk 2077'de hatalı ve eksik oyun çıkardıkları için kızdık ama batmalarını isteyecek kadar da gözümüz dönmedi. Çok ciddi boyutta veri sızmış şirket bundan sonra ne yapacak merak ediyorum.
    Adamların başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi :( tamam Cyberpunk 2077'de hatalı ve eksik oyun çıkardıkları için kızdık ama batmalarını isteyecek kadar da...
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    Yanıtla +21
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    1ses1 (hasan türk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki alan kişi düzeltip öyle yayınlar oyun stabil olur belki :D
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni çağın teröristleri
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sürekli CD projekt için işler iyi gitmeyecekti lafını söyleyenler utansın, Enis abe bunlar hep senin nazarın ??
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    Vartolu Saadettin (Berat Berber) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    $7m vermeye gerek yok steamden alirsiniz çıkınca 30-40 liraya, hep cari açık bunlar sakin olun. sonra yok ekonomi cok kötü!
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    gitti witcher 4 :( lanet olası teröristler.
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    1ses1 (hasan türk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki alan kişi düzeltip öyle yayınlar oyun stabil olur belki :D
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni çağın teröristleri
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kapıyı kim açık bırakmış !?
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    Source (Barış ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamların başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi :( tamam Cyberpunk 2077'de hatalı ve eksik oyun çıkardıkları için kızdık ama batmalarını isteyecek kadar da gözümüz dönmedi. Çok ciddi boyutta veri sızmış şirket bundan sonra ne yapacak merak ediyorum.
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    oly1786 (caner nebi) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk neyse de ,Witcher için üzüldüm.
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    No Way Out (Mert A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    cdpr rise and fall
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