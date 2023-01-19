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    Bir Reddit kullanıcısı 3 dolara aldığı pinleri bükülmüş Ryzen 9 5900X’i hayata döndürdü

    Bir Reddit kullanıcısı sadece 3 dolara aldığı pinleri bükülmüş ve kırılmış AMD Ryzen 9 5900X işlemcisini hayata döndürmeyi başardı. Yapılan testlerde işlemcinin normal çalıştığı görüldü.
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    3 dolara aldığı pinleri bükülmüş işlemciyi hayata döndürdü Tam Boyutta Gör
    Şansın ne zaman nasıl geleceği belli olmaz. Bunun en son örneği ise bir Reddit kullanıcısı olan bogertonn’un başına geldi. Kullanıcı bozuk diye iade edilen ve pinlerinde arıza olan AMD Ryzen 9 5900X işlemcisini 3 dolara satın aldı. Ancak küçük cerrahi müdahaleler ile işlemci tekrar hayata döndürüldü.

    3 dolara alınan Ryzen 9 5900X çalışıyor

    3 dolara aldığı pinleri bükülmüş işlemciyi hayata döndürdü Tam Boyutta Gör
    Yüzyılın anlaşması olarak nitelendirilebilecek olayda bogertonn, iade edilen Amazon ürünlerini satan yerel mağazalardan birinde bir Ryzen işlemcisi buldu. Bu işlemci 12 çekirdek ve 24 izlek birime sahip olan AMD’nin önceki nesil amiral gemisi Ryzen 9 5900X’ten başkası değildi. Bu işlemci aslında çoğu durumda ölü bir CPU anlamında gelen bükülmüş ve hatta bazı eksik pinlere sahipti. Bogertonn, en kötü senaryoda bir anahtarlık olarak kullanmayı düşündüğü Ryzen 9 5900X’i sadece 3 dolara satın aldı.

    Bazı hassas pin düzelmelerinden sonra CPU’nun gerçekten çalıştığı ancak entegre sesin çalışmadığı ortaya çıktı. Bu arada modern masaüstü CPU'larında yüzlerce yedek pin bulunduğunu ve bazı durumlarda eksik bir pin olsa bile işlemcinin bozulmayacağını belirtelim. Bu senaryoda eksik pinler işlevsellik açısından çok da önemli olmayan işlemcinin Azalia HD ses kısmından sorumluydu.

    3 dolara aldığı pinleri bükülmüş işlemciyi hayata döndürdü Tam Boyutta Gör
    Öte yandan pinli işlemciler oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahip. Bükülen pinlerin düzeltilmesi her zaman işlemcinin çalışacağını garanti etmez. Hatta bazı senaryolarda pinler müdahale sonucunda düşebilirler. Bogertonn ise her anlamda şanslıydı. Pinleri başarılı bir şekilde eski konumuna getirmek büyük bir başarıyken eksik 2 VSS pininde işlevselliği etkilememesi ise büyük şans.

    Bu arada Intel veya mevcut Ryzen 7000 serisi işlemcilerin aksine Ryzen 5000 serisi ve önceki nesil Ryzen işlemciler PGA tabanlı paketlemeyi kullanıyor. Yani pinler işlemci üzerinde yer alıyor. Mevcut nesildeki işlemci pinleri ise anakartta bulunan sokette yer almakta.

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/10ebvix/i_found_a_ryzen_9_5900x_for_3_at_my_local_store/ https://videocardz.com/newz/lucky-redditor-fixes-ryzen-9-5900x-processor-with-bent-pins-that-he-got-for-just-3
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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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    ryzen 9 5900x, reddit ve
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