Bir Reddit kullanıcısı 3 dolara aldığı pinleri bükülmüş Ryzen 9 5900X’i hayata döndürdü

3 dolara alınan Ryzen 9 5900X çalışıyor
Bazı hassas pin düzelmelerinden sonra CPU’nun gerçekten çalıştığı ancak entegre sesin çalışmadığı ortaya çıktı. Bu arada modern masaüstü CPU'larında yüzlerce yedek pin bulunduğunu ve bazı durumlarda eksik bir pin olsa bile işlemcinin bozulmayacağını belirtelim. Bu senaryoda eksik pinler işlevsellik açısından çok da önemli olmayan işlemcinin Azalia HD ses kısmından sorumluydu.
Bu arada Intel veya mevcut Ryzen 7000 serisi işlemcilerin aksine Ryzen 5000 serisi ve önceki nesil Ryzen işlemciler PGA tabanlı paketlemeyi kullanıyor. Yani pinler işlemci üzerinde yer alıyor. Mevcut nesildeki işlemci pinleri ise anakartta bulunan sokette yer almakta.Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/10ebvix/i_found_a_ryzen_9_5900x_for_3_at_my_local_store/ https://videocardz.com/newz/lucky-redditor-fixes-ryzen-9-5900x-processor-with-bent-pins-that-he-got-for-just-3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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