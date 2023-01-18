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    Intel CEO’su açıkladı: Yarı iletken, petrolden daha önemli hale geliyor

    Intel CEO’su Pat Gelsinger’a göre bilgisayar çipleri, tedarik zincirleri ve yarı iletken endüstrisi önümüzdeki 50 yıl boyunca en büyük siyasi konular ve odaklardan birisi olacak.
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    Intel CEO’su açıkladı: Yarı iletken, petrolden daha önemli Tam Boyutta Gör
    Günümüz küresel siyaseti üzerinde en büyük etkiye sahip faktörlerden bir tanesi de petrol. Ancak Intel CEO’su Pat Gelsinger’a göre yarı iletken endüstrisi önümüzdeki 50 yıl boyunca petrol rezervlerinin konumundan çok daha önemli bir hale gelecek.

    Yarı iletken, petrol endüstrisinden daha önemli olacak

    Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda CNN'den Julia Chatterley'e konuşan Gelsinger, petrol rezervlerinin konumunun son 50 yıldır jeopolitiği belirlediğini ancak önümüzdeki yarım yüzyılda ki en önemli faktörün petrol olmayacağını söyledi: “Teknoloji tedarik zincirlerinin nerede olduğu ve yarı iletkenlerin nerede üretildiği önemli olacak.”

    Intel, Oregon, New Mexico ve Arizona'daki fabrika tesislerine ek olarak, İsrail, İrlanda, Malezya, Almanya ve İtalya'daki uluslararası operasyonlarını genişletirken Ohio'da da yeni tesisler inşa ediyor. Şirket, iki ABD fabrikasına 20 milyar dolar ve yeni Avrupa fabrikalarına 90 milyar dolara kadar yatırım yaptığını açıkladı. Gelsinger, bu yatırımın yalnızca Intel'e fayda sağlamadığını, aynı zamanda "dünyanın geleceği için en kritik kaynağın küreselleştirilmesi" için de gerekli olduğunu söylüyor. Gelsinger, "Coğrafi olarak dengeli, esnek tedarik zincirine ihtiyacımız var" dedi.

    Tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi önemli olacak

    Intel CEO’su açıkladı: Yarı iletken, petrolden daha önemli Tam Boyutta Gör
    Pandeminin getirdiği yarı iletken kıtlığı, araçlar dahil neredeyse içinde çip bulunan her ürünü etkiledi. Hatta bu durum ABD'nin, 52 milyar doları çip üreticileri için sübvansiyonlara gidecek olan 280 milyar dolarlık CHIPS Yasasını geçirmesine yol açtı. Gelsinger, "Covid krizinden ve çıktığımız bu çok yıllı yolculuktan bir şey öğrendiysek, o da tedarik zincirlerimizde esnekliğe ihtiyacımız olduğudur." ifadelerini kullandı.

    Yarı iletken tedarik zincirini çeşitlendirme çabasının arkasındaki bir diğer faktör de Tayvan. Dünya pazarının yaklaşık %50'sini besleyen ülkeden yonga ihracatı geçen yıl yüzde 18,4 arttı. Ancak Tayvan ve Çin artan bir gerilimin içerisinde bulunuyor. Bu da yeni bir çip krizine neden olabilir.

    Çin Uluslararası Ekonomik Değişimler Merkezi'nin baş ekonomisti Chen Wenling, geçen yıl ABD Çin'e "yıkıcı yaptırımlar" uygularsa Çin'in TSMC'yi ele geçirmesi gerektiğini söyledi. Bu söylem ABD’nin yaptırımlarından önce söylenmişti. TSMC'nin başkanı o zamandan beri kimsenin şirketi zorla kontrol edemeyeceğini ifade etmişti.

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