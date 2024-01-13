Wi-Fi ve Bluetooth'tan 100 kat daha verimli kablosuz iletişim standardı geliştirildi: Wi-R ile tanışın

4 Mbps hıza sahip YR22 Wi-R çipi, devamlı sağlık izleme, genişletilmiş gerçeklik deneyimleri ve sezgisel insan-bilgisayar etkileşimleri için yeni olanaklar sunuyor.
Ixana'nın CEO'su, geliştirdikleri çipin, pille çalışan cihazlarda dağıtılmış hesaplama yoluyla karmaşık algoritmaların verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, yeni bir çağ başlatacağını söyledi.
Geleneksel radyo dalgası tabanlı kablosuz iletişimin aksine Wi-R, sinyali doğrudan insan vücuduna aktarıyor. Bu yaklaşım iki önemli avantaj sunuyor: gelişmiş güvenlik ve benzersiz enerji verimliliği.
Sinyal aktarımı için insan vücudu kullanılıyor
Ixana'nın temsilcisi teknolojiyi şöyle açıklıyor: "İnsan vücuduna bağlandığından çok özel bir ağ oluşturuyor. Vücudun 'balonunun' içindeki her şey iletişim kurabilirken, dışarıdaki her şey sinyale karşı neredeyse kör kalıyor. Bu, iletişim için güvenli bir kanal sağlıyor"
Wi-Fi'dan 100 kat daha az güç tüketen çip, giyilebilir cihazlar için çok daha uzun pil ömrü vadediyor. Bu niteliği sayesinde çip, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında geniş kullanım alanı bulabilir.
Temsilci ayrıca insan vücuduna bağlanan sinyalin halihazırda diğer radyo dalgaları tarafından bağlanan sinyalden daha az olduğunu belirtti. Teknolojinin insan kullanımı için tamamen güvenli olacak şekilde tasarlandığını ifade etti.
Wi-R'nin dikkate değer özelliklerinden biri, dağıtılmış hesaplamayı mümkün kılarak vücuttaki cihazların birbirleriyle verimli bir şekilde iletişim kurmasına olanak sağlaması. Bu yetenek ile, vücuda takılan gözlüklerden canlı video akışı gibi yenilikçi uygulamaların önünü açılıyor.
Ixana ayrıca daha yüksek hız gereksinimlerini karşılamak için halihazırda 20 Mbps'lik bir versiyon üzerinde çalışıyorlar. Şirket, Wi-R'yi giyilebilir teknoloji alanında benzersiz verimlilik ve güvenlik sunan devrim niteliğinde bir teknoloji olarak görüyor.Kaynakça https://ixana.ai/wi-r.html#wir-hero https://interestingengineering.com/innovation/beyond-bluetooth-wi-fi-ixana-explores-power-of-wi-r-in-wearable-tech Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.