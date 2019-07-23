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Yeni konsollara güç verecek AMD Flute yongası sızdı

AMD bir süredir konsol kanadında yongalarını hem Sony hem de Microsoft tarafına pazarlıyor. Son sızan yonga yeni konsollara yönelik olabilir. Detaylar haberimizde.
1 sa.
334
12
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD son zamanlarda konsol kanadından bir hayli gelir elde ediyor. Üreticilere yarı özelleştirilmiş çözümler sunan firma bu sayede bir dönemler PCtarafındaki başarısız gidişatını bir nebze olsun dengeleyebilmişti.

Konsolda Zen 2 

Benchmark testinde açığa çıkan yonga Flute kod adına sahip ve 8 Zen 2 çekirdeğini barındırıyor. SMT desteğine de sahip çözüm böylelikle toplamda 16 izlekli yapısıyla 1.6 GHz’den 3.2 GHz’e kadar uzanan bir aralıkta görev yapıyor. Çalışma frekanslarının güç tüketimi kaygısıyla düşük tutulduğu düşünülen SoC yine de Jaguar modeline göre en az 2 kat daha hızlı olması bekleniyor.
GPU olarak Navi 10LITE birimi rapor edilen SoC’un buradan yola çıkacak olursak mevcut Navi GPU’larının işlem ünitelerinden bazılarının kapatılmış hali olacağını söyleyebiliriz. Bunun güç tüketimi ve ısı üretimi konusunda katkısı olacağı gibi AMD’nin elindeki hatalı yongaları bu şekilde değerlendirebilmesi gibi bir seçenek de düşünülebilir.

16 GB bellek kapasitesi 

16 GB kapasiteli belleklerinse hangi standartta olduğu bilinmiyor ancak GDDR6 iddiaları mevcut. Burada yine hali hazırdaki CPU-GPU ortak kullanımı söz konusu olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar detaydan sonra asıl önemli kısımsa yonganın hangi konsolda yer alacağı.
AMD Flute’un Microsoft’un bir süredir ufak tanıtımlarla konsol dünyasını heyecanlandırdığı Project Scarlett’te kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca Project Scarlett’te 1 TB NVMe SSD’nin kullanılacağını da ekleyelim.
 
Bu sayede hem sanal bellek işlemlerinde hem de yüklenme ekranlarında hızlanma yaşanacaktır. Diğer taraftan 120 FPS ve 8K oyun deneyimi gibi önemli yenilikler de sunacak yeni konsolun nasıl bir performans sunacağı merak konusu.

https://wccftech.com/amd-flute-engineering-sample-spotted-in-userbenchmark-database/ Yorum Yaz
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