Nvidia GeForce RTX 4060 fiyatları düşmeye devam ediyor

RTX 4060 fiyatlarında düşüş başladı
Bilmeyenler için RTX 4060 Ti, AD106 GPU, 8 GB GDDR6 bellek, 128 bit bellek veri yolu ve 8x ile sınırlı PCIe Express 4.0 arayüzü ile tanıtıldı. Bu noktada sunulan özellikler, daha fazla çekirdek, iki kat daha geniş bellek veri yolu ve 16x PCIe arayüzü ile gelen RTX 3060 Ti karşısında beklenen seviyeye ulaşmadı. Dolayısıyla 399 dolar MSRP'ye sahip olan yeni kartın, Frame Generation ve DLSS 3.0 gibi yenilikler ile öne çıktığını söyleyebiliriz.
Bildiğiniz üzere Nvidia, RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bunlar arasından RTX 4060 ise, 29 Haziran'da 299 dolar fiyatla (7.499 TL) piyasaya çıkacak. Ancak RTX 4060 Ti ile RTX 4060 arasındaki fiyat farkı, şimdiden düşmeye başladı. Bu nedenle RTX 4060'ın da benzer fiyat indirimleri aldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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