Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında yaşanan talep sorunları, PC üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Öyle ki pazarın önde gelen üreticilerinden AMD ve Nvidia'nın çeşitli pazarlarda fiyat indirimlerine yöneldiğini görüyoruz. Şimdi de bu modeller arasına Nvidia'nın en yeni ekran kartı RTX 4060 Ti da dahil oldu. Kartın fiyatı MSRP'nin altına düşmeye başladı. ​

RTX 4060 fiyatlarında düşüş başladı

Bilmeyenler için RTX 4060 Ti, AD106 GPU, 8 GB GDDR6 bellek, 128 bit bellek veri yolu ve 8x ile sınırlı PCIe Express 4.0 arayüzü ile tanıtıldı. Bu noktada sunulan özellikler, daha fazla çekirdek, iki kat daha geniş bellek veri yolu ve 16x PCIe arayüzü ile gelen RTX 3060 Ti karşısında beklenen seviyeye ulaşmadı. Dolayısıyla 399 dolar MSRP'ye sahip olan yeni kartın, Frame Generation ve DLSS 3.0 gibi yenilikler ile öne çıktığını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Daha önce, pazarda yaşanan durgunluk ve AMD ile Intel'in rekabeti göz önüne alındığında, yeni indirimlerin kaçınılmaz olduğundan sizlere bahsetmiştik. An itibarıyla MSI ise, en ucuz RTX 40 modelinin fiyatında önemli bir indirime imza attı. Yeni raporlara göre MSI RTX 4060 8GB Ventus X Black'in fiyatı 379 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Ayrıca bu indirimin tek bir perakendeciyle sınırlı olmadığını belirtelim.

Beklenen Nvidia RTX 4060’ın ne zaman çıkacağı açıklandı 5 gün önce eklendi

Bildiğiniz üzere Nvidia, RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bunlar arasından RTX 4060 ise, 29 Haziran'da 299 dolar fiyatla (7.499 TL) piyasaya çıkacak. Ancak RTX 4060 Ti ile RTX 4060 arasındaki fiyat farkı, şimdiden düşmeye başladı. Bu nedenle RTX 4060'ın da benzer fiyat indirimleri aldığını görebiliriz.

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Nvidia GeForce RTX 4060 fiyatları düşmeye devam ediyor