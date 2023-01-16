300.000 dolarlık elektrikli sürat teknesi: Kendi güneş enerji sistemi var

Tam Boyutta Gör 2011’den 2017’ye kadar Tesla’da üretim kolunu yöneten eski yönetici John Vo’nun kurduğu BIG adında yeni şirket, elektrikli tekne üretmeye odaklanacak. Vo, şirketin ilk elektrikli sürat teknesini gösterdi ve şu anda hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

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Eski Tesla yöneticisinin şirketi üretiyor, 2024'te satışta

BIG’in yüksek performanslı elektrikli sürat teknesinin 2023 sonunda üretime gireceği, 2024 başında da Amerika’da satışa sunulacağı söyleniyor. Blue Innovation Group’un ilk elektrikli motorbotu R30, yaklaşık 300.000 dolara satılacak.

Tek şarjla 8 saat seyir, 45 dakikada %80 şarj

9 metre uzunluğunda katlanabilen bagaj, 400 beygir gücünde çift elektrikli motor, 72 km hız, ömür boyu garantili alüminyum gövde, dahili 50 galonluk tatlı su deposu, teknenin öne çıkan özellikleri arasında. Tek şarjla 8 saat veya 150 deniz mili çalışan elektrikli tekne, DC hızlı şarj cihazıyla yaklaşık 45 dakikada %80’e kadar şarj olabiliyor veya kendi güneş enerjisi sistemine sahip. Teknenin güneş enerjisiyle bir haftada tam şarj olduğu belirtildi.

Şirketin kendi eğlence sistemi bulunuyor

BIG R30 elektrikli sürat teknesinde geleneksel deniz radarı ve GPS sensörleri dışında internet, WiFi, Bluetooth ve diğer modern olanaklarla birlikte müzik eşliğinde dinlenmek için düşünülmüş şirketin kendi geliştirdiği eğlence sistemi (çift ekran) mevcut. Teknenin seyir, balık tutma ve su sporları için mükemmel, gündelik kullanım için de yeterince rahat olduğu söyleniyor.

BIG R30 elektrikli sürat teknesi özellikleri

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Kapasite : 12 kişi

: 12 kişi Uzunluk : 9 metre

: 9 metre Genişlik : 3 metre

: 3 metre Ağırlık : 4535 kg

: 4535 kg Motor boyutu : Her biri 400 HP veya birlikte 800 HP

: Her biri 400 HP veya birlikte 800 HP Batarya kapasitesi : Standart paket 221 kWh (maks. 340 kWh)

: Standart paket 221 kWh (maks. 340 kWh) Pil kimyası : Lityum Demir Fosfat (LFP)

: Lityum Demir Fosfat (LFP) Şarj süresi : DC hızlı şarj ile 45 dakikada %80 dolum veya 120V, 240V, güneş enerjisiyle daha yavaş şarj

: DC hızlı şarj ile 45 dakikada %80 dolum veya 120V, 240V, güneş enerjisiyle daha yavaş şarj Menzil : 8 saat nominal çalışma süresi, 150 deniz mili kadar

: 8 saat nominal çalışma süresi, 150 deniz mili kadar Seyir hızı : 32 km

: 32 km En yüksek hız : 72 km

: 72 km Güneş enerjisi sistemi: 2.7 kW (bir haftada tam dolum)

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