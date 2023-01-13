Tesla otomobillerinde ucuzluk dönemi başladı! Fiyatlar önemli ölçüde düşürüldü

Tesla fiyatları indirdi
Tesla'nın ana pazarlarında uygulamaya başladığı düşük fiyatlandırma, otomobil üreticisinin yeni araç siparişlerinin arzı aştığı 2021 ve 2022'nin büyük bölümünde izlediği stratejinin tersine döndüğünü gösteriyor. Musk geçen yıl fiyatların "utanç verici derecede yüksek" olduğunu ve talebi zedeleyebileceğini kabul etmişti ve bir indirim sinyali vermişti.
Almanya ve Amerika’da modele göre fiyat indirimlerinin bir tablosu aşağıdadır:
Yapılan indirimler sonrasında en ucuz Model 3’ün fiyatı 46.990 $'dan 43.990 $'a düşerken, 5 koltuklu Model Y’nin (Long Range) fiyatı %20 düşüşle 65.990 $'dan 52.990 $'a geriledi. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki yapılan indirim sonrasında yılın başında yürürlüğe giren 7500 dolarlık federal vergi kredisi teşvikinden de yararlanılabilecek. Sonuç olarak Tesla, şimdilik kardan ziyade talebi artırmak ve satış hedeflerine ulaşmak istiyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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