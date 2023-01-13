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    Tesla otomobillerinde ucuzluk dönemi başladı! Fiyatlar önemli ölçüde düşürüldü

    Tesla, ABD ve Avrupa'daki elektrikli araçlarının fiyatlarını yüzde 20'ye kadar düşürerek agresif indirim stratejisini genişletti. Tesla’nın fiyat indirimlerinin arkasındaki sebep ise talebi artırmak.
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    Tesla, otomobillerinin fiyatını büyük ölçüde düşürdü Tam Boyutta Gör
    Tesla, son birkaç yılda fiyatları istikrarlı bir şekilde yükselttikten sonra şimdi talebi artırmak için bariz ve agresif bir şekilde fiyatlarını düşürmeye başladı. Tesla, ABD ve Avrupa'daki ürün yelpazesinde fiyatları büyük ölçüde düşürdüğünü kısa bir süre önce duyurdu. Firma bir süre önce de Asya pazarında fiyat indirimine gitmişti.

    Tesla fiyatları indirdi

    Tesla'nın ana pazarlarında uygulamaya başladığı düşük fiyatlandırma, otomobil üreticisinin yeni araç siparişlerinin arzı aştığı 2021 ve 2022'nin büyük bölümünde izlediği stratejinin tersine döndüğünü gösteriyor. Musk geçen yıl fiyatların "utanç verici derecede yüksek" olduğunu ve talebi zedeleyebileceğini kabul etmişti ve bir indirim sinyali vermişti.

    Almanya ve Amerika’da modele göre fiyat indirimlerinin bir tablosu aşağıdadır:

    Tesla, otomobillerinin fiyatını büyük ölçüde düşürdü Tam Boyutta Gör
    Tesla ayrıca Amerika’daki lüks Model X crossover SUV ve Model S sedan fiyatlarını da düşürdü. Almanya’da ise en çok satan Model 3 ve Model Y'nin fiyatları konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık %1 ile yaklaşık %17 arasında düşürüldü. Genel fiyat indirimleri Avrupa’nın diğer ülkelerinde de gerçekleştirildi. Tesla ayrıca bir süre önce Çin, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Singapur'da da fiyatları düşürdü.

    Yapılan indirimler sonrasında en ucuz Model 3’ün fiyatı 46.990 $'dan 43.990 $'a düşerken, 5 koltuklu Model Y’nin (Long Range) fiyatı %20 düşüşle 65.990 $'dan 52.990 $'a geriledi. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki yapılan indirim sonrasında yılın başında yürürlüğe giren 7500 dolarlık federal vergi kredisi teşvikinden de yararlanılabilecek. Sonuç olarak Tesla, şimdilik kardan ziyade talebi artırmak ve satış hedeflerine ulaşmak istiyor gibi görünüyor.

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