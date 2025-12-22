Tesla Türkiye’den yıl sonu 'Geliştirilmiş Otopilot' kampanyası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla Türkiye, yıl sonuna özel yeni bir kampanya ile Model Y Standart kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Şirket, belirlenen süre boyunca gerçekleştirilecek teslimatlarda Geliştirilmiş Otopilot (Enhanced Autopilot - EAP) paketini herhangi bir ek ücret talep etmeden araç fiyatına dahil ederken mevcut kullanıcılar için de yükseltme seçeneği sundu.

Tesla’dan bir EAP kampanyası daha

Kampanya kapsamında Türkiye’ye özel olarak yıl sonuna kadar teslim edilecek Tesla Model Y Standart araçlar, vergiler dahil 2.358.990 TL fiyat etiketiyle Geliştirilmiş Otopilot donanımı aktif şekilde teslim edilecek. Böylece yeni alıcılar, normalde ek ücret gerektiren gelişmiş sürüş destek özelliklerine araçlarını teslim alır almaz erişim sağlayabilecek.

Öte yandan Tesla, 18 Aralık ve sonrasında teslimat randevusu bulunan mevcut Model Y Standart sahiplerini de kampanyaya dahil etti. Kullanıcılar, Tesla uygulaması üzerinden iletilen adımları takip ederek yıl sonuna kadar yalnızca 10.000 TL karşılığında araçlarını Geliştirilmiş Otopilot paketine yükseltebiliyor. Geliştirilmiş Otopilot paketinin fiyatı ise 115.260 TL.

Tesla Geliştirilmiş Otopilot neler sunuyor?

Tesla’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Geliştirilmiş Otopilot, sürüş konforunu ve yarı otonom kabiliyetleri ileri bir noktaya taşıyan bir dizi yazılım tabanlı özellikle birlikte geliyor. Sistem, Otomatik Şerit Değiştirme özelliği sayesinde sürücü tarafından etkinleştirildiğinde otoyolda komşu şeritlere geçişte araca aktif destek sunuyor. Otopilotta Navigasyon (Beta) fonksiyonu ise otoyol giriş ve çıkış rampalarında yönlendirme yaparak şerit değişimlerini öneriyor, kavşak geçişlerinde sürücüye rehberlik ediyor ve bu sayede Otomatik Şerit Değiştirme özelliğini daha kapsamlı hale getiriyor.

Paket kapsamında sunulan Otomatik Park özelliği, aracın paralel veya dikey park manevralarını tek dokunuşla gerçekleştirmesine olanak tanırken, Dumb Summon fonksiyonu mobil uygulama üzerinden aracın dar alanlara girip çıkmasını mümkün kılıyor. Daha gelişmiş bir versiyon olan Actually Smart Summon ise aracın bulunduğu otopark içinde engellerin etrafından manevra yaparak sürücüsüne doğru gelmesini sağlıyor ve karmaşık otopark senaryolarında daha akıllı hareket kabiliyeti sunuyor.

