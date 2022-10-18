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    300 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken lüks elektrikli otomobil: 2024 Cadillac Celestiq

    El yapımı bir otomobil olarak 2023'ün sonunda üretilmeye başlanması planlanan yeni Cadillac Celestiq, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Celestiq'in sunduğu özellikler:
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    300 bin dolarlık elektrikli otomobil tanıtıldı: Cadillac Celestiq Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda konsept formunda karşımıza çıkan Cadillac Celestiq, üretim versiyonuna geçiş yaparak markanın yeni amiral gemisi olmaya hazırlanıyor. Üretimine 2023'ün sonuna doğru başlanması planlanan elektrikli lüks modelin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

    2024 Cadillac Celestiq, özellikleriyle neler sunuyor?

    2024 Cadillac Celestiq, ön ve arka akslara yerleştirilen iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğinin yanı sıra toplamda 600 hp güç ve 867 Nm tork sunuyor. Bu da lüks modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Söz konusu modelin General Motors'un Ultium platformunu kullandığını da belirtelim.

    Celestiq, gövdesine yaraşır şekilde 111 kWsa'lik büyük bir batarya paketinden güç alıyor. Yukarıda bahsettiğimiz motor kombinasyonuyla tek şarjla 483 kilometre sürüş menzili sağlanıyor. DC hızlı şarj konusunda desteklenen son hız 200 kW. Bu da markanın açıklamasına göre Celestiq'e 10 dakika şarjla 126 kilometre civarında menzil kazandırıyor.

    Elektrikli Cadillac Celestiq, önde ve arkada beş noktadan bağlantılı süspansiyona sahip. Adaptif yaylar ve Manyetik Sürüş Kontrolü 4.0 sisteminin sürüş konforundan sorumlu olduğu lüks modelde arka tekerlekler de 3.5 dereceye kadar açılanabiliyor. Bu özellik, düşük hızlarda Celestiq'in manevra kabiliyetini artırırken yüksek hızlarda daha dengeli bir sürüş sağlıyor.

    Tasarım

    300 bin dolarlık elektrikli otomobil tanıtıldı: Cadillac Celestiq Tam Boyutta Gör
    Lüks modelin tasarımı konsept formuyla neredeyse aynı. Uzun ön kaput ve arka uca doğru kavisli bir şekilde uzanan tavan çizgisi, Celestiq'e farklı bir silüet kazandırıyor. Otomobilde sessiz bir sürüş için özel olarak tasarlanan Michelin Pilot Sport EV lastiklerle çevrili 23 inç dövme alüminyum jantlar bulunuyor.

    Celestiq'de kapı kolu yok çünkü kapılar düğmeye basarak otomatik şekilde açılıp kapanıyor. Otomobilin gövdesinde 1600'den fazla LED bulunuyor. Ön tarafta ise Digital Micromirror Device adı verilen, her biri 1.3 milyon pikselli farlar kullanılmış. Bunun yanı sıra Celestiq'in gövdesinde 3D yazıcı ile üretilen 115 parçaya yer verilmiş.

    2024 Cadillac Celestiq'in iç mekanında ise konsol boyunca uzanan 55 inçlik büyük bir panel bizleri karşılıyor. Bu panel iki ekrandan oluşuyor. Soldaki geniş ekran sürücü için gösterge ve multimedya görevi görürken sağdaki ise ön koltuktaki yolcuya tahsis edilmiş. Ayrıca orta konsolda otomobille ilgili fonksiyonların kontrol edildiği 11 inçlik bir ekran daha mevcut.

    300 bin dolarlık elektrikli otomobil tanıtıldı: Cadillac Celestiq Tam Boyutta Gör
    Lüks modeldeki ekranlar bunlarla sınırlı değil. Arka koltuklarda oturan yolcuların hoşça vakit geçirebilmesi için ön koltuk sırtlarına 12.6 inçlik tablet ekranlar yerleştirilmiş. Ayrıca yine arka koltukların arasında 8 inçlik bir ekran daha var ki koltuk pozisyonu, klima ve kapıların açılıp kapatılması gibi ayarlamalar bu ekran üzerinden yapılıyor.

    Otomobildeki yolcuların üzerinde dört farklı kontrol edilebilir alana sahip 'akıllı cam tavan' bulunuyor. Her yolcu, kendini etkileyen alandaki renk tonunu (karartma) yüzde 1 ila 20 arasında ayarlayabiliyor. Cam panel, kızılötesi yansıtma ve düşük yayma kuvveti ile güneşin kabini ısıtmasını engelliyor.

    2024 Cadillac Celestiq'in vergiler hariç 300.000 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

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    rayonrx 3 gün önce

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    slamdunk393 4 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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