300 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken lüks elektrikli otomobil: 2024 Cadillac Celestiq

2024 Cadillac Celestiq, özellikleriyle neler sunuyor?
2024 Cadillac Celestiq, ön ve arka akslara yerleştirilen iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğinin yanı sıra toplamda 600 hp güç ve 867 Nm tork sunuyor. Bu da lüks modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Söz konusu modelin General Motors'un Ultium platformunu kullandığını da belirtelim.
Celestiq, gövdesine yaraşır şekilde 111 kWsa'lik büyük bir batarya paketinden güç alıyor. Yukarıda bahsettiğimiz motor kombinasyonuyla tek şarjla 483 kilometre sürüş menzili sağlanıyor. DC hızlı şarj konusunda desteklenen son hız 200 kW. Bu da markanın açıklamasına göre Celestiq'e 10 dakika şarjla 126 kilometre civarında menzil kazandırıyor.
Elektrikli Cadillac Celestiq, önde ve arkada beş noktadan bağlantılı süspansiyona sahip. Adaptif yaylar ve Manyetik Sürüş Kontrolü 4.0 sisteminin sürüş konforundan sorumlu olduğu lüks modelde arka tekerlekler de 3.5 dereceye kadar açılanabiliyor. Bu özellik, düşük hızlarda Celestiq'in manevra kabiliyetini artırırken yüksek hızlarda daha dengeli bir sürüş sağlıyor.
Tasarım
Celestiq'de kapı kolu yok çünkü kapılar düğmeye basarak otomatik şekilde açılıp kapanıyor. Otomobilin gövdesinde 1600'den fazla LED bulunuyor. Ön tarafta ise Digital Micromirror Device adı verilen, her biri 1.3 milyon pikselli farlar kullanılmış. Bunun yanı sıra Celestiq'in gövdesinde 3D yazıcı ile üretilen 115 parçaya yer verilmiş.
2024 Cadillac Celestiq'in iç mekanında ise konsol boyunca uzanan 55 inçlik büyük bir panel bizleri karşılıyor. Bu panel iki ekrandan oluşuyor. Soldaki geniş ekran sürücü için gösterge ve multimedya görevi görürken sağdaki ise ön koltuktaki yolcuya tahsis edilmiş. Ayrıca orta konsolda otomobille ilgili fonksiyonların kontrol edildiği 11 inçlik bir ekran daha mevcut.
Otomobildeki yolcuların üzerinde dört farklı kontrol edilebilir alana sahip 'akıllı cam tavan' bulunuyor. Her yolcu, kendini etkileyen alandaki renk tonunu (karartma) yüzde 1 ila 20 arasında ayarlayabiliyor. Cam panel, kızılötesi yansıtma ve düşük yayma kuvveti ile güneşin kabini ısıtmasını engelliyor.
2024 Cadillac Celestiq'in vergiler hariç 300.000 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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